МЭФ 2024. Мария Шукшина. Культура и справедливость. Что у нас происходит?
Мария Шукшина на МЭФе ярко подсветила нашу "культурную мафию", которую судя по всему возглавляет министерство культуры.
Она привела примеры фильмов, которые финансирует мин.культ. Жуть какая-то!
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Сегрегация и несправедливость в сфере культуры в современной России. Разделение на "элиту" и остальных, ограниченный доступ к финансированию и возможностям для большинства представителей творческих профессий.
2. Деградация культуры и искусства, преобладание низкопробной, аморальной продукции, финансируемой государством. Отсутствие новых высокохудожественных произведений.
3. Цифровизация культуры усугубляет сегрегацию, вытесняя миллионы творческих людей за черту бедности. Необходим жесткий государственный контроль над цифровизацией культуры.
4. Критерии оценки деятельности в сфере культуры должны быть основаны на духовно-нравственном вкладе, а не финансовых показателях. Необходима национализация культуры и телевидения.
5. Подчеркивается, что происходящее в культурной сфере является частью гибридной войны против России, направленной на разрушение культурного кода страны. Руководители культуры, допускающие это, рассматриваются как враги.
Вывод: Согласно лекции, в современной России наблюдается серьезная деградация культуры, вызванная сегрегацией, несправедливостью и целенаправленными действиями, направленными на разрушение культурного кода страны. Для исправления ситуации необходимы жесткие меры государственного регулирования и контроля в сфере культуры.
Почему было когда оплевывали русских и их культуру.
И сейчас Шапов оплевывает и говорит что русских нет.
а кто это -шапов??
Нашего домоуправление Ящика не знаешь ?
https://dzen.ru/video/watch/65d0a2a0fcd03d383c524a55?from_site=mail….а вот этот вчера выбросился из окна ,41 год..Был замечен в Голосе ,обласкан,награждался..Голос очень,очень,но не справился со славой или ??Эти Басковы,Фильки,Сереньки голубые просто козлики -которые не дают душе не грамма силы и мысли…Жаль ,я его не слушала ,уровня Магомаева и Хворостовского..Московскую голубую секту нужно сослать в Якутск навсегда или Майами..она с навками и песковыми никого не пропустит, даже лишившись ефрейтора Боруховна -это не слишком философское ,как думаешь??https://yandex.by/video/preview/12981437225951930852
Не удивительно, что Марьи Васильевны давно нет ни в кино, ни в медиапространстве. Как и отец, она любит правду и настоящее искусство.
ага -справедливость у канала Царьград?? с Малофеевым ?7Новая икона или Прилепина??Не получится -слишком неприглядна ее собственная жизнь ..Но тем ,кому хочется с изюмом или перчиком событий зайдет..Это как певец Шаман -про патриотизм,так машка про Правду..