Мария Шукшина на МЭФе ярко подсветила нашу "культурную мафию", которую судя по всему возглавляет министерство культуры.

Она привела примеры фильмов, которые финансирует мин.культ. Жуть какая-то!

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Сегрегация и несправедливость в сфере культуры в современной России. Разделение на "элиту" и остальных, ограниченный доступ к финансированию и возможностям для большинства представителей творческих профессий.

2. Деградация культуры и искусства, преобладание низкопробной, аморальной продукции, финансируемой государством. Отсутствие новых высокохудожественных произведений.

3. Цифровизация культуры усугубляет сегрегацию, вытесняя миллионы творческих людей за черту бедности. Необходим жесткий государственный контроль над цифровизацией культуры.

4. Критерии оценки деятельности в сфере культуры должны быть основаны на духовно-нравственном вкладе, а не финансовых показателях. Необходима национализация культуры и телевидения.

5. Подчеркивается, что происходящее в культурной сфере является частью гибридной войны против России, направленной на разрушение культурного кода страны. Руководители культуры, допускающие это, рассматриваются как враги.

Вывод: Согласно лекции, в современной России наблюдается серьезная деградация культуры, вызванная сегрегацией, несправедливостью и целенаправленными действиями, направленными на разрушение культурного кода страны. Для исправления ситуации необходимы жесткие меры государственного регулирования и контроля в сфере культуры.