На самом деле существует семь иерархических взаимосвязанных видов власти, далее они приведены по степени убывания их могущества, уровней абстрактности v и сложности vi :

Чтобы не допустить людей к власти (управлению), сторонники КДК распространяют ложь, например, они убеждают всех, что есть четыре; независимых вида власти:

Выявлено, что существуют два основных замысла жизни (концепции) – КОБ (Концепция общества к божественности) и КДК iii (Концепция движения к катастрофам), в которых говорится об управлении iv общностями (человечеством).

(вторая ii редакция под названием: «Уровни освоения чего-либо, этики и не только»: https://www.planet-kob.ru/analytics/8510/urovni-osvoeniya-chego-libo-etiki-i-ne-tolko )

Но кто-то, смертных благодетель (И чуть ли не старик Силен), Их важной глупости свидетель, Водой и криком утомлен, Оставил невидимку нашу, Подумал первый о вине И, осушив до капли чашу, Увидел истину на дне. А.С. Пушкин «Истина» Лицей, 1816 год.

Издавна мудрые искали Забытых истины следов И долго, долго толковали Давнишни толки стариков . Твердили: «Истина святая В колодез убралась тайком», И, дружно воду выпивая, Кричали: «Здесь ее найдем!»

● Пророческая (Пророки: безымянные сказители и сочинители песен, А.С. Пушкин, М.А. Булгаков, И.А. Ефремов);

● Посланническая: (Посланники: Козьма Минин и князь Пожарский; И.И. Болотников, С.Т. Разин, Е.И. Пугачёв, В.И. Ленин, И.В. Сталин);

● Концептуальная;

● Идеологическая;

● Законодательная;

● Исполнительная;

● Судебно-прокурорская.

Все перечисленные виды власти могут и действительно применяют ОСУ (обобщённые средства управления (ведения противоборства и войны)). Ныне насчитывается семь уровней ОСУ, которые также приведены по убыванию степеней их могущества, уровням абстрактности и сложности:

● НЭК (нравственно-этические кодексы);

● мировоззрения и методологии;

● исторические процессы их взаимосвязи и алгоритмика;

● частные знания наук и конфессий;

● экономические и финансовые процессы производства и распределения товаров;

● средства, подавляющие потенциал развития, основанного на генетических предрасположенностях к этому;

● «обычное» оружие, разрушающее всё подряд: людей, техносферу, биосферу и саму Землю.

Первые четыре и частично пятый уровень ОСУ, это информационные воздействия на людей и на цивилизацию в целом.

Проблема высших видов власти заключается в том, что пророки и посланники говорили (говорят) сообщения, неприемлемые людям, ибо, если их слушают:

● экзотерики (непосвящённые), то они им непонятны;

● эзотерики (посвящённые в нечто – участники явных и тайных властей КДК), то они им неприемлемы по НЭК, и подрывают их неправедную власть.

В Коране много раз говорится, что пророков и посланников от Творца люди (особенно власти КДК) старались убитьvii.

Без учёта содержания, смысла, уровня сложности и степени абстракции (фактически этих уровней существует не менее, чем 7Х7=49, где первая «7» – это вид власти, а вторая «7» – вид ОСУ) информации об управлении в концепциях делать какие-либо неподготовленные, непродуманные и несогласованные с реальностью суждения и выводы весьма неосмотрительно, часто такое поведение ничем не отличается от поведенияviii лживых СМИ.

К. Прутков по поводу понимания сложных вещей сказал: «Рассуждай токмо о том, о чем понятия твои тебе сие дозволяют. Так: не зная законов языка ирокезского, можешь ли ты делать такое суждение по сему предмету, которое не было бы неосновательно и глупо?».

В выступлении представителя ВП СССР в 2008 году отмечалось, что применив сформулированную ДОТУ (достаточно общую теорию управления), первые этапы ПФУ (полной функции управления) и стихийную диалектику удалось выявить:

● действия концептуальной власти, названной ГП (глобальный предиктор);

● глобальный исторический процесс на Земле, направляемый:

○ ГП;

○ целенаправленно сторонниками и властями КДК;

○ стихийно сторонниками КОБ;

○ выбором (из возможного набора, соответствующего уровню преображения людей и общностей) своих мыслей, целей и действий по их достижению;

○ в конечном счёте Творцом и Вседержителем,

Во многих аудиториях и блогосфере Интернета ведутся жаркие баталииix о существе концепций, активные люди излагают похожую информацию, но в другом:

● видеx;

● терминологии;

● разнообразных содержаниях и смыслах.

Введение в процессы понимания концепций

Изложение первых этапов понимания

На наш взгляд, люди на протяжении долгого времени применяют разнообразные оценки новым знаниям и умениям, пока эти знания и умения не станут весьма привычным делом и тогда люди более чётко выражают свои предпочтения уже в зависимости от своих НЭК.

Видимо следует дать оценку (сформулированную изнутри самой концепции (являющуюся от существа самого знания немного отстранённым взглядом).

Появление КОБ (первая её версия названа коллективом ВП СССР «концепция общественной безопасности»), с эпическим названием – «Мёртвая вода»)) оказывает влияние на процессы, которые затрагивают на Земле большинство тружеников и управленческий корпус.

Оценки же, выносимые другими людьми, будут весьма различными, в зависимости от многих факторов, но с ними следует вступать в бессмысленные споры, ибо «в спорах истина не рождается, она в них топится».

ПВ: какие факторы влияют на оценки?

ПО: об оценках следует говорить в первую очередь, в том числе в зависимости от беседующих, достигнутых ими уровней освоения информации.

В многочисленных материалах есть рассуждения о различных иерархических уровнях, в частности существуют материалы 1997 года о существовании уровней информационной безопасности. В результате наблюдений или рассуждений для кого-то из людей (не для всех и не сразу) оказывается, что в реальности существует иерархичность многих вещей и процессов и в соответствии с этим она присутствуют во многих изложениях) вдруг неожиданно выясняется, что этих уровней может быть довольно много или они временно исчезают кроме самого важного в данной ситуации или в рассматриваемой задаче, или эти уровни закольцовываются, тогда приходим к совету Ленина браться за самое важное звено в рассматриваемой цепи, учитывая то, что разные люди считают важными для них разные вещи, процессы, отношения и т.д., в зависимости от НЭК.

ПВ: Сколько же этих иерархических уровней существует на самом деле?

ПО: если вникнуть в существо вопроса, то окажется, что ответ с одной стороны определяется конкретикой решаемой задачи, то есть всеми её существенными деталями, определяющими именно эту постановку задачи, а с другой стороны – неопределённостью, возникающей в ситуации, которая аналогична вопросу к сороконожке о том: «а в какой последовательности она переставляет ноги?».

После этого сороконожка встала как вкопанная, ибо никогда не задумывалась об этом на уровне сознания и соответственно или не знала достаточно глубоко или вообще не интересовалась философией, в которой уже давно сформулировано, что «мир един и целостен», поэтому только субъект выделяет иерархические уровни конкретной задачи и применяет их. По этой причине можно (делается):

● с одной стороны, бесконечно выделять уровни в задачах;

● с другой стороны, никогда не приступать к их практическому применению,

что одинаково плохо и соответствует аналогичному выражению Сталина о правом и левом уклоне в партии.

Примерно такая же ситуация ныне сложилась и в освоении КОБ, которая:

● весьма сжато опубликована в 1990 году в журнале «Молодая гвардия»;

● прошла режим парламентских слушаний в 1995 году с рекомендациями изучать, осваивать и применять её всем в нашей стране, начиная с высших должностных лиц государства;

● присутствует в Интернете на многих сайтах;

● весьма подробно изложена с точки знаний современных доморощенных и забугорных «элит» и даже их непроявленных хозяев.

Кратко обрисуем эту ситуацию с освоением нового знания применительно именно к этой КОБ, с учётом выделяемых уровней.

Первый уровень: «слышал – не слышал»

Значительная часть людей, ныне ничего не знает о КОБ, но с другой стороны этот уровень в определённой степени можно проиллюстрировать словами мещанина во дворянстве Мольера, который не знал, что всю жизнь говорил прозой, а не стихами. Так и здесь, какие-то элементы КОБ (не обязательно одни и те же для разных людей и ситуаций):

● применяют все люди без исключения, но не знают ни сном, ни духом о том, что это уже обобщено в той или иной версии теорий;

● об этих самых элементах говорится в КОБ и о многом ещё другом, о чём люди в житейской суете (созданной Кощеями) на уровне сознания не задумываются,

к настоящему времени выведено в лексике и опубликовано 65 «толстых книг» и множество аналитики и наблюдений за нашей текущей жизнью, которые трактуются с уровня целостности смысла и содержания КОБ.

У многих людей нет такого объёма свободного времени, и они не решаются хотя бы прочитать столь большой объём материалов, не понимая:

○ ни мотивации своей такой деятельности;

○ ни соответствующих последствий от своего такого решения / отстранённости,

часто в умолчаниях у таких людей остаётся: «а что мне с этого роя нужно, ради чего буду себя любимого ограничивать в чём-то, что может и не принесёт пользы ни мне, ни моим родственникам», при этом часто забывая об обществе, далёких предках и потомках, а по существу этими людьми творится по отношению к последним вседозволенность.

Д ругие люди знают, что КОБ существует:

● как бабка из анекдота, которая прочитала на заборе неприличное слово, посмотрела через забор и обнаружила к своему удивлению там дрова;

● такие «бабки» придумывают то (фантазируют) о КОБ, исходя из своих собственных стереотипов (откуда же взялись у них стереотипы и даже то, что это за зверь такой: «стереотипы» – им неведомо), что же изложено и какой смысл в КОБ самой по себе – им также неведомо;

● некоторые изредка ссылаются на то, что знакомы с людьми, которые причастны к формулированию текстов КОБ, то есть характеризуют своё знание тем, что: «сам не едал, но знаю повара или лакея, который этот суп подавал».

Один «умник»xi недавно высказался на предложение запретить один из ресурсов в Интернете по причине распространения заведомо лживой и подстрекательной к терроризму информации. Он сам выступил с встречным предложением: запретить слова, ибо, по его мнению, их употребляют те самые лжецы и подстрекатели. Этому «умнику» или невдомёк, или он выбрал такой способ издевательства над здравым смыслом других людей, якобы запамятовав, что в языкознании часто смысл фрагментов и текста в целом зависит от следующего:

● порядка одних и тех же слов;

● интонации одной и той же последовательности слов;

● тональности произношения применяемых одних и тех же слов;

● других параметров.

Уровень второй: «читал – не читал»

Здесь ситуация также не нова, есть даже устойчивое выражение: «Пастернака не читал, но всё равно осуждаю» и часто не прочитавшие довольно объёмную целостность КОБ применяют к её оценке чужие мнения, которые могут быть сколь угодно далёкими от действительности по совершенно различным причинам.

Уровень третий: «понял – не понял»

Недалеко от этих людей, во всём полагающихся на чужие мнения ушли и те, кто посмотрел какие-то видео в интернете, прочитал часть или даже всю целостность КОБ, но воспринял её без понимания в режиме воспроизведения магнитофоном или современных систем искусственного интеллекта, способных перемалывать огромные объёмы информации по заложенным в них создателями этих систем моделям и алгоритмам.

Такие люди, прочитавшие, знающие терминологию, но не способные представить весь объём знаний в качестве единого кванта или в любой другой детализации и в выборке из целостности, во взаимосвязях вряд ли что-то освоили и поняли в КОБ.

Это очень интересный уровень, дело в том, что в современном русском языке понимание чего-либо называется интеллигентностью, и какие-либо старичок или старуха, даже нигде не учившиеся в официальных учебных заведениях, иногда понимают больше, чем остепенённые и признанные в узких научных или других кругах «светила».

Оказывается, что эти остепенённые или сооружённые кем-то светила часто напрочь теряют остатки понимания в результате их посвящения в научные и прочие кланы, что делает их пленниками корпоративной дисциплины или даже переводит их в ранг поднадзорных заключённых, где действуют правила: «шаг вправо или влево приравнивается к побегу, прыжок на месте – к провокации и т.д.».

Понимание, рождается на основе даримого Различения, но не даётся людям раз и навсегда в качестве индульгенции, а как всякое живое дело требует своих тренировки и применения на практике.

Оно в нормальном режиме тренируется всю жизнь, начиная с зачатия, если не ранее, в повседневных задачах, делах и заботах, внимательном отношении к внешнему и к своему внутреннему миру, к сравнению этих миров с результатами своих и чужих мыслей и дел.

Необходимо помнить, что мы все родом из детства и от нашего воспитания и самовоспитания, творческого отношения к своим учебным и производительным занятиям проявляются или нет понимания того, что мы лично или в коллективе наблюдаем, размышляем, стараемся управлять или пускаем всё на самотёк: «дескать: я имярек – человек маленький, от меня ничего не зависит, после меня хоть потоп».

Такие формулировки или немного другие заставляют вспомнить различные виды этики, которых придерживаются люди и другие субъекты, при строительстве своих отношения с другими субъектами-объектами. Например, кошки часто приносят людям убитых мышей или птиц, выполняя свою, заданную Свыше функцию матери или учителя для котят. Своих хозяев кошки воспринимают как приёмных котят, которых следует научить, как поймать и съесть добычу – так, как ей положено обращаться с потомством в дикой природеxii.

***

СБ СССР

(подготовлено 25.01 – 12.02.2021)

i Отношение к излагаемой информации в подготавливаемых заметках различно для разных общностей: ●коллектив СБ СССР: ○ применяет в заметках кроме неявных вопросов явные вопросы, возможные на них ответы и предположения; ○ выделяет в тексте вновь сформулированное подчёркиванием этих наблюдений и мыслей, ● читатели этих заметок призываются к: ○ их осмыслению, ○ формулированию своих вопросов, ответов, предположений; ○ выработке в тандемных процессах более правильных и праведных взглядов на Жизнь. Более подробно эти взаимоотношения общностей и индивидов изложены в предшествующих заметках, например, «Диалектика в жизни и теории»: ПК: https://www.planet-kob.ru/articles/9465/dialektika-v-zhizni-i-teorii ВК: https://vk.com/russkybolshevik?w=wall-33653590_1315%2Fall

ii Первая редакция этой заметки была подготовлена и опубликована в ноябре 2015 года по просьбе представителя ВП СССР, ибо коллективу часто приходилось объяснять участвующим в беседе людям существо освоения, обработки и отношения к информации в таком ключе: ●слышал – не слышал; ● читал – не читал; ● понял – не понял; ● и т.д..

iii КОБ и КДК в человечестве действуют одновременно, вследствие реальных процессов: ●определения новых знаний методом проб и ошибок; ● взаимного влияния сторонников и общностей (придерживающихся разных замыслов), чтобы они в некотором смыслы уравновешивали друг друга. Краткое содержание замыслов: ● КОБ – концепция общества к божественному. В любой версии КОБ постоянно присутствует ложь и ошибки от знаний и действий предыдущих и настоящих поколений. Следует периодически (по мере преображения большинства людей) пересматривать концепции и распространять их более правильные версии. Главное в КОБ – происходят в обществе (большинстве людей) в СССР (Справедливой Святой Соборной России (в пределе человечества)): ○ постоянное (периодическое) уточнение содержания и смысл божественного; ○ непрерывное преображение по устройству общества (общности в целом и большинства добронравных тружеников и исполнительных управленцев) к божественному; ○ совестливая и действенная забота людей, семей, исполнительных управленцев о: ■ понимании и действий в сложных процессах, ибо: «Мудрец умеет понятно рассказать о непонятном, а философ – непонятно о понятном» (Артур Шопенгауэр). Бесконфликтное общение людей, управленцев и специалистов основывается на: ♥ выравнивании беседующими предпосылок к достижению всё более высоких уровней понимания, которые зависят от их версий: ♠ НЭК; ♠ мировоззрений, ♠ философий, ♠ диалектик, ♥ одинаковой базовой терминологии, например, ДОТУ; ♥ специальных терминах, присущих разным (оригинальных) видам деятельности; ♥ реализации добронравных: ♠ воспитании (самовоспитании); ♠ образования (самообразования в течении всей жизни); ♠ взаимодействий с другими людьми и общностями, ♠ выстраивания условий и процессов для расширения числа других людей и общностей, осваивающих: ♦ смысл очередной версии КОБ, в том числе: ♣ ДОТУ, ♣ ПФУ; ♣ организацию реализации целей и условий по освоению потенциалов людей и общностей; ♣ контроль за сторонниками КДК (являющихся меньшинством людей и общностей в человечестве), введение ограничений закономерно проявляющихся при реализации их возможностей и действий, ○ сшивание пока разорванного полотна общества воедино в ладные общности, начиная от семей до человечества золотой путеводной нитью, которая: ■ поможет перейти к непосредственным вере и благоговению к Творцу; ■ поднимает человекообразных до очередного человеческого достоинства; ■ не сделают ничего за людей в режиме ежедневного чуда. Самим человекообразным, следует: ♥ найти мотив этой деятельности; ♥ упорно и настойчиво налаживать взаимодействия с аналогичными тружениками и управленцами; ♥ не допускать до времени в свои заботы и дела, современных бессмертных Кощеев, ибо они испокон веков превращают неосторожных умников и умниц в лягушек, жаб и прочих ползучих гадов. Тогда, когда находятся сочетаемые суженые для этих упомянутых умников и умниц, в этом случае ими и проверяются на понимание разнообразных процессов и устойчивое управление этими процессами. Можно и нужно постепенно и своевременно: ♥ менять тактику «тихой сапы» (не обязательно реализуемой в одном направлении) на более явные действия; ♥ находить в созревших областях и сферах понимание, взаимопонимание и действия тружеников и управленческого корпуса, направленные на призыв к преображению самих Кощеев в нормальных людей, а затем в человеков, ○ деятельность исполнительных управленцев, руководствующихся волей добронравного большинства тружеников. Они разрабатывают и реализуют управление реальными, достижимыми в конкретные периоды: ■ целями; ■ планами; ■ средствами достижения планов и целей, ○ исследования сущность и смысл заранее непонятного большинству общества нового знания высокой степени абстракции; ● в КДК – библейской Западной цивилизации: ○ идеалистический атеизм для иудеев и лжехристиан различного толка; ○ основа глобализации методом разрыва единой ткани человечества на множество мелких кусков, стран и индивидов, практически не отличимых от «говорящих орудий» или рабов, не осознающих своего рабства; ○ эсхатологический путь движения к катастрофам, предписанных для иудеев и «элит» национальных обществ, по сути, это перепев порядков закономерно и справедливо потопленной Атлантиды. Движение своекорыстной политики по этому пути поддерживается деятельностью: ■ разнообразных мафий, в том числе иудеев и масонов, ■ транснациональных корпораций, ■ разнообразных международных организаций и обществ, ○ обеспечение условий для меньшинства людей, относящих себя (их самих, их семей и кланов) к «пупам Земли» вплоть до присвоения себе статуса «божков», которым «допустимо (положено)»: ■ неконтролируемая, бесконечная, безответственная свобода (вседозволенность); ■ безграничные, сладострастные вожделения и действия; ■ определение численности и условий содержания «этих скотов» для производства ими благоприятных условий для «элит»; ○ стремление переиграть сторонников КОБ за счёт создания целенаправленных неравноправных условий воспитания и обучения: ■ своего ускоренного в слое высших управленцев и ОСУ (обобщённых средствах управления); ■ замедляемого для «этих скотов в низах общества» и ОСУ. снижение реального ущерба от действий сторонников КДК возможно при: ■ развитии соборности большинства тружеников, которое позволяет: ♥ налаживать отношения в обществе, ♥ создавать преимущество больших информационных систем с не очень высокими уровнями каждого элемента (сторонников КОБ), по сравнению с небольшими по объёму информационными системами с высокими уровнями каждого элемента (сторонников КДК); ■ учёте и применении для сторонников КДК справедливых ограничений (подтверждаемые пословицей: «бодливой корове Бог рог не даёт» и ей аналогичными), выражаемым в: ♥ цензуре; ♥ виде деятельности (занятий), ♥ проверке их «предложений» в основном на себе и своих сторонниках; ♥ месте жительства; ♥ воздействиях на добронравных тружеников, управленцев и их семьи. При обращении с ложью и ошибками у концепций существует следующая разница: ● в любой версии КОБ Русской цивилизации предыдущих и настоящих поколений присутствует ложь и ошибки, поэтому следует (наилучшими помощниками выявления ошибок являются совесть и общение с Творцом) в соответствии с найденными: ○ периодически пересматривать и распространять концепции на более правильные версии (по мере преображения большинства людей).; ○ искать способы их устранения, в том числе в давно идущих процессах; ○ предупреждать всех «о подводных камнях», ● КДК библейской Западной цивилизации: ○ кроме естественных по происхождению при поиске нового знания производит дополнительно специальные ложь и ошибки; ○ вводит в искушение и последующую деятельность «на пользу» своим сторонникам неопытных и неустойчивых в праведности в обществе людей, ориентированных на широкий и быстрый «положительный результат (здесь и сейчас)»; ○ обманывает всеми видами лжи и ошибок себя, в том числе через свою навязчивую пропаганду.

iv Изначально многие люди уверены, что достаточно прочитать или услышать некоторые новые сведения и они с лёгкостью поймут эту информацию (это касается информации и о концепциях), что на самом деле не соответствует реальности по разным причинам. Люди часто ругают разные власти, но они даже не знают, как эти власти функционируют. Фактически властью называется «реализуемая способность управлять общественными процессами».

v Кратко: «АБСТРАКЦИЯ – мысленное отвлечение от ряда свойств предметов и отношений между ними; понятие, образуемое в результате отвлечения.» Переход от конкретной информации о вещах и процессах к информации всё более высокой степени абстракции об этих же вещах и процессах весьма непрост и доступен при постоянном стремлении к: ●самообразованию в: ○ мировоззренческом и философском направлении; ○ конкретных сферах знания и наук; ● выявлению: ○ общих закономерностей в функционировании процессов; ○ новых сторон в описании «привычных и обыденных» вещей и процессов. Для таких занятий требуются: ■ склонности; ■ способности; ■ свободное время для размышлений; ■ заказ (в том числе неявный) общества на подобные исследования; ■ успехи в оперировании, в том числе в свободном переходе между информацией разной степени абстракции.

vi Освоение концепций сопряжено с дополнительной сложностью, ибо информация о концепциях: ●ранее: ○ была предназначена для весьма узкого круга людей (эзотериков), принимавших то или иное участие в управлении человечеством; ○ утаивалась от масс тружеников (экзотериков), чтобы «они не совали в нос в то, что им не предназначено («якобы недоступно»)»; ● ныне: ○ формулируется: ● коллективом ВП СССР; ● политически активными людьми; ○ распространяется; ○ выложена в открытый доступ для освоения широкими народными массами (в печатном виде и в электронном виде на многих сайтах, в частности: dotu.ru), ○ следует её понять и освоить, приложить свои: ■ способности, ■ усердие, ■ свободное время для размышлений, но пока даже интересующиеся концепциями чаще ограничиваются чтением материалов, запоминанием терминологии, текстов (роликов в интернете).

vii Коран, Глава 100 (4). «Женщины» 155. И навлекли они знак Божий на себя, Тем, что нарушили завет свой, Что не поверили в знамения Владыки, Его посланников бесправно убивали И говорили: "Укрыто плотно наше сердце, Храня в нем то, что послано лишь нам". Да, Бог наложил печать на их сердца За их неверие и богохульство - И как же мало веруют они! - 156. За то, что не уверовали Богу, Что клеветой жестокою Марйам оговорили, 157. За то, что говорили: "Убит был нами сын Марйам - Мессия Иисус, посланник Божий". Но ими не был он убит и не распят. Им лишь представилось все это, И кто заводит спор о нём, В сомнениях об этом пребывает. У них нет никакого знания об этом, И следуют они своим предположеньям, - Ведь, истинно, убит он не был. 158. Нет, не был он убит! Творец вознес его к Себе, - Ведь Он велик и мудр!

viii Люди не быстро достигают осознания в идущих процессов того, в чём они не только весьма сложны и абстрактны по изложению, но что в жизни требуется для снижения неблагоприятного и поддержки благоприятного («за всё хорошее, против всего плохого»), а именно: ●оценка обстановки с точки зрения управления процессами; ● нахождение путей и способов вышеназванных действий с учётом: ○ масштабного фактора; ○ противодействия КДК силами: ■ сторонников; ■ властей, ○ результатов прихода на Землю пророков и посланников много тысяч лет тому назад, ● подготовка: ○ необходимых условий; ○ масс тружеников и кадров управленцев, которые по отношению к переходным процессам от неблагоприятного к благоприятному, их: ■ знают; ■ понимают; ■ умеют ими управлять, ● проведение управления процессами в соответствии с выбранными целями. Вряд ли справедливо требовать от тех людей, которые стремятся разобраться в ситуации и для неё сформулировать теоретические положения, требовать «на практике с сегодня на завтра» преображение человечества до очередного человеческого достоинства. В чём-то такая коллизия существует в рассказе В.М. Шукшина «Срезал» Отдельные люди не могут собой заменить человечество (СССР) и людей в изменении их мыслей, идеалов, концепций, действий, жизни. Такие требования, если перевести на очень простой язык, равносильны приходу на Землю и действий более могущественного управленца, чем пророк или посланник, вплоть до Творца и Вседержителя, который никому не обещал делать что-либо, что люди сами в состоянии реализовать. Другое дело, что для таких свершений требуется весьма значительные усилия человечества (СССР) в течении длительного времени, а эти «требующие ныне невозможного» по принципу: «здесь и сейчас», могут спокойно подумают над этими вопросами и своими требованиями.

ix Ситуация кардинально изменилась с лета 1991 года, когда была опубликована машинописная версия материала, позднее названного МВ («Мёртвая вода»), но ныне одновременно с расширением участников, тех, кто что-то знает о существе концепции, появляются новые вопросы, связанные не только с существом концепции, но и с факторами, влияющими на её распространение и освоение в обществе.

x Люди (проповедники) привлекают внимание слушателей или читателей к другим сторонам отображения действительности: ●карме и последующим воплощениям в этом мире; ● Светлым и Тёмным силам Космоса; ● многочисленным «богам», что является перепевом мифов, сооружённых в древнем Египте с его зверинцем богов. Многобожие по сути является для непонятных сил в природе: ○ их обожествлением; ○ низшей степенью абстракции для таких явлений, далее жрецы решили «оседлать» единобожие, раз не получается скрыть от людей правду, был сооружён единобожный Ветхий завет (с извращённой Торой, Талмудом и прочими «священными» книгами). Цели Ветхого завета: ■ распространение лжи и опутывание ложью людей во всех странах мира; ■ завоевание всех стран; ■ порабощение народов, носителями Ветхого завета назначены иудеи, выведенные генетическими методами потопленной Атлантиды из кочевых семитских племён, живших ещё в каменном веке.

xi Такие «умники» существуют в огромных количествах, им проще и спокойнее придумывать причины того, чтобы им созидательное и ладное не приходилось делать, что же касается выработки способов и приёмов реализации дела, это для них – «семь вёрст до небес и всё лесом».

***

Источник.

.