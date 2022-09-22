В России объявлена частичная мобилизация, вся страна сплачивается для защиты свободы и независимости нашей страны, но либеральная тусовка не унимается. Прямо выступать против СВО (как это делают уже сбежавшие за границу) эти господа не решаются, но фигу в кармане всем нам держат, как бы выступая в поддержку «народной певицы» Аллы Пугачевой, которая вступилась за находящегося в Израиле своего супруга, объявленного за клевету в адрес России и ее армии иноагентом.

«Как бы» это потому, что дело-то тут вовсе не в популярной прежде певице Пугачевой. Ее демонстративное требование признать ее вслед за мужем тоже «иноагентом» – лишь удобный повод для того, чтобы публично заявить свою позицию. Что, мол, плевки Галкина* в Россию и нашу армию, поддержка его в этом позорном деле Пугачевой, – вовсе не предательство своей страны и не преступление против героически сражающихся сейчас на фронте наших солдат, а даже некая «доблесть» и «мужественный поступок». Претензии на то, что есть персонажи, которым будто бы все дозволено.

Одной из первых в защиту Пугачевой яростно выступила Ксения Собчак, претендующая сейчас на роль вожака либералов. «Меня прямо не отпускает тема жеста Пугачевой, а это именно жест. Причем такой, по каким мы соскучились, а может, и не видели никогда», – с пафосом заявила эта бывшая героиня скандального «Дома-2», объявив, что иноагенство это – «знак качества…».

«Лучшим общественным заявлением», которое он слышал за последние много лет, а также «настоящим благородством и настоящим величием», – восторженно назвал поступок Пугачевой известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев.

Дружно поддержали демарш как бы в защиту бывшей примадонны, а на самом деле в поддержку русофобской позиции иноагента Максима Галкина, либеральное ядро российского шоу-бизнеса: Лайма Вайкуле, Семен Слепаков, Кристина Орбакайте, Елена Воробей, Вера Брежнева, Лобода, Лёва из группы «Би-2», Максим Виторган…

Нашлись яростные защитники демарша супруги иноагента Галкина и в российских СМИ. «Пугачева уже любима российским народом. И что бы ни случилось, она обречена на миф, равный Утесову и другим культурным кодам», – пишет в ее поддержку заместитель главного редактора крупнейшей в Петербурге интернет-газеты «Фонтанка» Евгений Вышенков.

«Ее, – ернически продолжает он, – можно хоть в Амазонке утопить, но это не только ничего не будет значить, но и создаст революционное отторжение людей от власти. Тем более, если вспомнить ее поступки после 24-го числа. …Это редчайшие люди. Им не надо представляться, когда они куда-то заходят. Зашла – и все-все вскакивают, встают, улыбаются. Даже те, кто и песен-то ее не слушает…».

Напрасно, он, конечно, думает, что сейчас, появись Галкин с Пугачевой в России на публике, все вокруг тут же снова начнут с восторгом им рукоплескать. Скорее, наоборот. С ними случится то, что произошло недавно на стадионе «Зенита» в Петербурге, когда болельщики с трибун дружно освистали и с криками негодования изгнали с подиума прежде популярных музыкантов из группы «Би-2», оскандалившихся своей русофобской позицией по Украине.

Пугачева вступилась за мужа, опубликовав небольшой отрывок из михалковского фильма «Раба любви», сопроводив его таким комментарием: «Прекрасный фильм, прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков…». Отвечая ей в своей популярной телевизионной программе «Бесогон» Михалков сказал:

«Вот и супруга господина Галкина вернулась в Россию. Во-первых, я ни слова никогда не говорил про нее дурного. Во-вторых: почему она использовала фрагмент из моего фильма “Раба любви”? Героиня Ольга Вознесенская в трамвае, который несется без водителя, догоняемый охранкой, говорит слова: “Вы звери, вы звери… вы будете прокляты своей страной…” Почему госпожа Галкина вставляет этот отрывок, видимо, отождествляя себя с этой героиней? Сравнение себя, госпожой Галкиной, с Ольгой Вознесенской – пошлое и ошибочное. Ольгу Вознесенскую преследует охранка за то, что она помогала террористам. А кто преследовал госпожу Галкину? Те, о ком мы говорим – их никто не изгонял».

При этом Никита Михалков напомнил, что беглецы-артисты «самоизгнались – они уехали сами». «И пытаться сравнить себя с теми, кто был изгнан в 20-е годы – великими умами и талантами, которые не согласились с властью… Сравнивать себя с ними – это пошло, это несправедливо, потому что те ехали от смерти, от тюрьмы. А эти уезжали для того, чтобы сохранить свои счета, свою недвижимость», – напомнил Михалков.

Согласен с ним известный певец Данко, который тоже объяснил шокирующий поступок Пугачевой элементарной алчностью. «Когда меня спрашивали про Аллу, я всегда старался отбивать нападки на нее. Мотивировал это тем, что Галкин просто взял в плен Аллу Борисовну. Но оказалось, что они оба – хитромудрые ребята и между человеческими позициями и деньгами, выбрали второе. Считаю, что Галкин и Пугачева так себя повели, потому что у них гигантские суммы денег и очень много недвижимости за рубежом. Уверен, их вынудили это сделать. Вот они и выбрали бабло…», – констатировал артист.

Однако проблема сейчас уже вовсе не в Пугачевой, она действительно – выдающаяся певица и все равно останется такой в истории России. Все дело в том, что оправдание ее публичного демарша в защиту Галкина, ставшего предателем, есть не что иное, как тоже предательство.

А потому все те, кто ее сейчас в этом поддерживают и ее поступок одобряют, сами в этом немногим от господина Галкина отличаются.

Ведь никакие прежние заслуги предательства своей страны не оправдывают. Как не оправдали они, например, генерала Власова, который до того как перешел на сторону немцев и создал при их помощи армию предателей РОА, воевал на фронтах, был неоднократно награжден Сталиным.

Была и еще одна громкая история предательства с известным деятелем искусств, знаменитым в СССР до войны актером, народным артистом РСФСР Всеволодом Блюменталь-Тамариным. Когда гитлеровцы подходили к Москве, он перешел на их сторону, стал сотрудничать с оккупантами. Выступал по немецкому радио, призывая советских солдат сдаваться, а жителей оккупированных территорий СССР сотрудничать с оккупантами. Ловко имитируя голос Сталина, Блюменталь-Тамарин озвучивал фальсифицированные указы советского правительства. Записанные на немецком радио Варшавы речи транслировались на оккупированных территориях СССР. Потом он возглавлял Театр русской драмы в оккупированном Киеве. С приближением советских войск Блюменталь-Тамарин бежал в Кёнигсберг, затем в Берлин. 10 мая 1945 года его обнаружили в Мюнзингене повешенным на дереве. Таков был конец предателя, как и генерала Власова, казненного по приговору военного трибунала.

О печальной судьбе коллаборационистов, которые предали свою страну в годы войны, следовало бы помнить тем, кто сегодня вступился за Галкина и его супругу. Ведь они, в общем-то, от них, не так уж сильно отличаются. Но теперь другие времена и никто их, конечно, на эшафот не потащит.

Как считает известная актриса Мария Шукшина, бывшая примадонна российской эстрады ведет себя столь вызывающе только потому, что осознает свою безнаказанность. По ее словам, заявления Пугачевой «один из либеральных приемов: принять жертвенную позу, при этом осознавая свою безнаказанность, поскольку певица уверена, что не пострадает ни при каких обстоятельствах. С чего Пугачева решила, что наши солдаты, защищающие русских людей на Донбассе, и свою страну, менее умные, чем она, и не понимают, за что проливают кровь?» — недоумевает Шукшина.

По ее словам, солдаты отлично осознают, что сражаются за Родину, за ее процветание и свободу. Как указывает Мария Васильевна, на фронте никто не считает цели операции иллюзорными – в отличие от мотающейся по заграницам певицы и ее коллег, осевших в теплых местах.

С предательством отожествил член комиссии Госдумы по культуре Сергей Соловьёв поступок Пугачевой в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». «Конечно, заявление Пугачёвой, по сути своей, носит явно вызывающий и откровенно циничный характер, – сказал он. – Если гражданин России просит признать его иностранным агентом – всё равно что просьба признать его предателем. Я всегда в жизни руководствовался принципом: “неважно, кем ты был, важно, кто ты есть сейчас”. Все предыдущие заслуги будут забыты для любого человека – защитника ли Родины, выдающегося певца, когда тот становится предателем».

«Мне трудно понять мотивы Пугачевой, её глупую браваду. Если она хочет встать в один ряд с предателями Родины, с теми, кому безразлична судьба нашей страны – это её выбор. Имеет ли смысл лишить ее всех званий? Так она сама себя всех этих званий лишила своим отношением к происходящему в стране и русскому народу», – отметил Соловьев.





