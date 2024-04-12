▫️ С 6-го по 12-е апреля т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесен один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины.

Кроме того, поражались базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.

▫️ На Купянском направлении в течение недели подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики, Берестовое и Синьковка Харьковской области.

Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады и 31-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Терны Донецкой Народной Республики.

Потери противника за неделю составили более 380-ти военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две боевые машины реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», 28 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-AD», а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение формированиям четырех штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Антоновка, Белогоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Селидово и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отражены 23 контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной, 31-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка, Раздоловка, Новомихайловка и Красное Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 3000 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 47 орудий полевой артиллерии, из них 17 западного производства, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр», ведя активные действия, продолжили продвижение в глубину обороны противника.

При поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ и отразили 65 контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалиново, Уманское, Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2130-ти военнослужащих, шесть танков, 24 боевые бронированные машины, 51 автомобиль, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе три самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» и четыре гаубицы М777 производства США.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Макаровка, Урожайное и Угледар Донецкой Народной Республики.

В районах населенных пунктов Никольское и Новодонецкое отражены три контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ.

Потери противника составили более 840 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США.

▫️ На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике одной горно-штурмовой, трёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Мирное, Степовое, Павловка Запорожской области, Михайловка и Новотягинка Херсонской области.

Противник потерял свыше 335-ти военнослужащих, три танка, 29 автомобилей, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц М777 производства США.

▫️ Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены пять пусковых установок зенитных ракетных комплексов «SAMP/T» франко-итальянского производства, С-300 и С-125, а также две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

▫️ Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: противокорабельная ракета «Нептун», 12 авиационных управляемых бомб «Hammer» производства Франции и JDAM производства США, 25 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также 1712 беспилотных летательных аппаратов.

В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 20604 беспилотных летательных аппарата, 500 зенитных ракетных комплексов, 15761 танк и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20910 единиц специальной военной автомобильной техники.