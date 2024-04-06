Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БпЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк, два автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 24-й, 28-й, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Красногоровка, Красное, Новое Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики.

Кроме того, отражены две атаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» и 155 мм гаубицу М777 производства США, четыре 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 100 мм противотанковую пушку «Рапира», а также полевой склад боеприпасов.

▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 12 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 24-й, 47-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалиново, Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 280 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 и 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й мотопехотной, 58-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 90 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

▫️ На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Противник потерял до 35 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» французского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США и две 122-мм гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в районе города Харьков уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 205 украинских беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, а также шесть реактивных снарядов HIMARS и «Ураган».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 19 097 беспилотных летательных аппаратов, 497 зенитных ракетных комплексов, 15 699 танков и других боевых бронированных машин, 1 264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8 692 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20 676 единиц специальной военной автомобильной техники.