Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Розовка, Райгородка, Жовтневое Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 125-ти военнослужащих и четыре автомобиля.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, танк и восемь автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, а также три склада боеприпасов ВСУ.

▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям противника 24-й, 47-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орловка, Бердычи и Тоненькое Донецкой Народной Республики.



Также в районе населенного пункта Первомайское Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Противник потерял до 305-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Сторожевое и Угледар Донецкой Народной Республики.

Потери противника за сутки составили до 105-ти военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, а также 122-мм боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

▫️ На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 28-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мирное и Пятихатки Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 35-ти военнослужащих, три автомобиля, а также реактивная система залпового огня «Град».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области, живая сила и военная техника ВСУ в 135-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожено 196 украинских беспилотных летательных аппаратов и перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 582 самолета, 270 вертолетов, 18734 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15687 танков и других боевых бронированных машин, 1264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8654 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20596 единиц специальной военной автомобильной техники.