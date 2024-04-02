Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 20-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также полевой склад боеприпасов ВСУ.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й, 92-й штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Андреевка, Антоновка, Красногоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отразили две контратаки формирований 31-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Богдановка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли более 250-ти военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 16 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», три 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубица Д-30, два 105 мм орудия М119 и L118 производства США и Великобритании, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68 пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Тоненькое, Первомайское, Ленинское и Бердычи Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 300 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отразили контратаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 140 военнослужащих, два танка и четыре автомобиля.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и 152 мм гаубица Д-20.

▫️ На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 141-й пехотной и 118-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка и Работино Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два пикапа, а также 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 152-х районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 195 украинских беспилотных летательных аппаратов и 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Vampire».

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 581 самолет, 270 вертолетов, 18374 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15680 танков и других боевых бронированных машин, 1261 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8629 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20530 единиц специальной военной автомобильной техники.