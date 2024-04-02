В Кремле и Правительстве вовсю шушукаются по поводу создания нового Министерства по делам национальностей, которое замкнуло бы на себя весь функционал работы с мигрантами, откусив сферы ответственности ФАДН и Главного управления миграции МВД. Действительно, внутри Кремля оформилась влиятельная группа, которая на волне теракта в Крокусе и перезагрузки Правительства под вполне благовидными предлогами лоббирует под себя создание нового суперведомства, и желает с этого перераспределения полномочий получить политический гешефт, отхватив большой кусок. Неслучайно инициаторы проекта предлагают подчинить новое министерство напрямую президенту, читай - Администрации президента.

Однако решение пока ещё не принято, Песков сегодня не лукавил. Проект на столе президента, но окончательной визы президента на нём нет.

Любопытно, что подобные Миннацы есть во многих странах Европы, но там они отрабатывают политику в русле «открытых дверей», мультикультурализма, инклюзивных благоглупостей и всех прочих «передовых» глобалистских трендов в полном соответствие с директивами Международной организации по миграции, штаб-квартира которой находится в Женеве. Там, например, априори считают, что виноваты в проблемах мигрантской преступности правительства национальных стран, потому что недостаточно к ним френдли и не интегрируют их в свою культурную среду. К чему привели такие подходы, наверное, не стоит рассказывать тем, кто хотя бы однажды бывал в Париже или Берлине, где образовались настоящие гетто, куда полиция даже не рискует совать свой нос.

Реформа в сфере миграционной политики назрела и перезрела, и об этом сегодня прямо сказал президент на коллегии МВД. Однако совсем не факт, что Миннац будет создан в том виде, который его презентовали в Ведомостях его лоббисты. Противников такого подхода тоже хватает, есть альтернативный проект воссоздания старого-доброго аналога ФМС как отдельной силовой структуры, но со значительно более широкими полномочиями и арсеналом средств. В частности, вполне справедливо замечание, что созданием каких-то новых ведомств в Правительстве мы просто плодим новых чиновников с размытыми полномочиями, обостряем проблему субъектности мигрантов и создаем видимость кипучей деятельности, уводя фокус внимания «не в ту дверь». Ведь в первую очередь достаточно просто разобраться с коррупционным фактором и ужесточить миграционный контроль, поставив надежный «фильтр» на входе. Пора покончить с расплодившимися продавцами патентов и гражданства, лоббистами массового коммерческого завоза мигрантов и мутными дельцами из диаспор, которые сплелись на теме миграции с ответственными за миграционный учёт в тесный коррупционный клубок. Большинство мигрантов начинают свой путь в России с нарушения закона, и мы сами растим из них преступников. Пора уже потянуть за нити, и распутать эту проблему, которая доросла до угроз нацбезопасности.

Не всякие мигранты одинаково полезны экономике, и не все готовы интегрироваться в нашу культуру, какими бы мы суперфрендли не были – просто надо поставить заслон криминалу и нежелательным элементам, ужесточив миграционный контроль с использованием современных цифровых подходов, и перейти к целевому госзаказу по регулированию мигрантского потока, а для больших компаний предусмотреть возможность ввоза иностранной рабочей силы по квотам с жесткой ответственностью за сотрудников самой компании. Всё проще, чем кажется, и огород никакой с ложным глобалмультикультурализмом городить не придётся.

@trueolen

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. В Кремле обсуждается создание нового Министерства по делам национальностей для работы с мигрантами. Это предложение лоббируется влиятельной группой под предлогом борьбы с терроризмом.

2. В Европе подобные министерства следуют политике «открытых дверей», мультикультурализма и глобалистским трендам, что привело к образованию мигрантских гетто.

3. Реформа миграционной политики назрела, но создание нового министерства может быть неэффективным решением.

4. Альтернативой может стать воссоздание ФМС с более широкими полномочиями для борьбы с коррупцией и ужесточения миграционного контроля.

5. Необходимо разобраться с коррупционным фактором, ужесточить миграционный контроль и перейти к целевому регулированию мигрантского потока, отсекая криминальные элементы.

Вывод:

Вместо создания нового министерства, автор предлагает сосредоточиться на борьбе с коррупцией, ужесточении миграционного контроля и селективном подходе к регулированию притока мигрантов, отсекая криминальные элементы. Это позволит избежать ошибок европейской политики мультикультурализма и эффективно решить проблемы, связанные с миграцией.