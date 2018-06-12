Константин Никифоров. Разговоры о гуманизме

Начинают проясняться реальные мотивы поведения Меркель.

https://www.merkur.de/politik/politologe-will-wahren-grund-fuer-merkels-grenzoeffnung-fuer-fluechtlinge-2015-kennen-zr-9570579.html

“Что заставило Меркель открыть границы для беженцев в 2015 году?

Около двух с половиной лет назад, в сентябре 2015 года, канцлер Германии Ангела Меркель решила, что может помочь тысячам беженцев. В результате в страну въехало рекордное количество искателей убежища. Для некоторых, открытие границ стало актом гуманности, а другие убеждены, что на тот момент канцлер приняла необдуманное решение, недооценив последствия.



Но, что же стало истинной причиной принятия такого решения?



По мнению Филиппа Маноу, политолога из Бременского университета, на тот момент Меркель беспокоилась положением Греции, в которую ЕС ранее инвестировал миллиарды, чтобы спасти ее от экономического краха. В 2015 году на границе Греции и Македонии застряли тысячи беженцев, а общая ситуация становилась все более напряженной. В лагере для мигрантов, где находилось много детей, продолжались протесты из-за закрытия границ. И если бы в этот момент Греция осталась наедине с такой огромной проблемой, то все предыдущие усилия ЕС по ее спасению свелись бы до ноля.



По словам политолога, и без того слабое средиземноморское государство погрузилось бы в хаос. Но, Меркель, которая была инициатором спасения греческой экономики, и что потом привело ее к лидерству в ЕС, не могла этого допустить. Ради успеха операции по спасению Меркель буквально заставила Грецию провести необходимые реформы, несмотря на большие недостатки в управлении. Поэтому крах Греции из-за беженцев имел бы разрушительные последствия для престижа канцлера Германии” ( конец цитаты).

Выходит, имидж- все? Крах Греции мог спровоцировать распад ЕС, а заодно и идее создания “четвертого рейха”.

Радует, что есть на Западе здравомыслящие люди, реально оценивающие поступки своих лидеров.



А что бундесканцлерин говорила в то время?

http://www.dw.com/ru/bild-меркель-встала-на-защиту-миграционной-политики-германии/a-18775964

“Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) вновь встала на защиту своего курса в отношении беженцев. “Мы должны радушно встречать беженцев, как и всех других людей, и это, по моему убеждению, является основополагающим принципом гуманности нашей страны”, – заявила она в интервью газете Bild, опубликованном в понедельник, 12 октября. По словам немецкого канцлера, ее задачей является не “распространять беспокойство”, а “работать над решением проблем”.



Несмотря на критику в свой адрес, в том числе от соратников из блока христианских партий ХДС/ХСС, она “глубоко убеждена” в верности своего курса, заявила Меркель. Падающие показатели популярности среди избирателей для нее не являются “мерилом” правильности ее действий, отметила она.



Одновременно Меркель указала, что связанный с наплывом беженцев кризис можно разрешить только в сотрудничестве с европейскими партнерами. “Это возможно только при условии солидарности всех стран Евросоюза. Вся Европа должна направить усилия для укрепления внешних границ и одновременно на справедливое распределение беженцев между странами ЕС”, – заявила она” ( конец цитаты).

“http://www.dw.com/ru/мы-справимся-или-гуманитарный-императив-меркель/a-18916858 декабрь 2о15 года



“Выступая на съезде своей ( декабрь 2015 года) партии, Ангела Меркель ясно дала понять и его делегатам, и всем остальным в Германии, что не намерена отступать от курса, взятого в начале осени.

Она напомнила о бедственной ситуации, в которой тогда оказались тысячи застрявших в Венгрии беженцев, а решение впустить их в Германию, принятое в ночь с 4 на 5 сентября, назвала безальтернативным “гуманитарным императивом”. “Ни один человек, – убеждена Меркель, – по каким бы причинам он ни отправлялся в путь, не покидает свою родину необдуманно”.



Повторила она и свою вызывающую столь острые споры фразу “Мы справимся”, подразумевающую решение проблемы приема, размещения и интеграции беженцев. Более того, в притоке мигрантов канцлер ФРГ усматривает и определенные шансы. Чтобы увидеть их, заявила Меркель, надо понять, что в Германию прибывают не безликие народные массы, а конкретные люди. И эти люди способны внести существенный вклад в развитие страны.



Уступками ее внутрипартийным оппонентам можно считать те пассажи из выступления Меркель, где речь шла о необходимости, как она выразилась, “чувствительно сократить” приток беженцев. Этой цели, по ее мнению, должны, в частности, служить укрепление внешних границ ЕС, сотрудничество с транзитными странами, в первую очередь, с Турцией, улучшение ситуации в лагерях для беженцев в соседних с кризисными государствах, достижение договоренности в рамках Евросоюза о распределении мигрантов по странам-участницам. Но главное, считает Меркель – это устранить причины, по которым люди вынуждены бежать из своих государств” ( конец цитаты).

В итоге мадам сумела выкрутиться из сложного положения. Ей, как говорится, удалось и невинность соблюсти, и капитал приобрести. Развернула ситуацию под себя. Кажется, немцы решили с помощью эмигрантов ( заметьте, совершенно ментально чуждых европейцам) форсировать идею превращения Европы в “плавильный котел” народов. Чем это кончится- тема для отдельного разговора для специалистов. А пока…

http://www.dw.com/ru/меркель-германия-не-может-проводить-политику-изоляции/a-18695584



“Несмотря на растущий поток беженцев, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) исключает возможность проведения политики изоляции. “У нас есть четкие правовые нормы, зафиксированные в Основном законе. Они не предусматривают ограничения числа тех, кто претендует на получение политического убежища”, – заявила Меркель в интервью Funke-Mediengruppe, публикуемом в субботу, 5 сентября.



Глава германского правительства подчеркнула, что будет добиваться реализации реформ в сфере миграционной политики Евросоюза. “Вся действующая система должна быть изменена”, – считает канцлер. При этом странам ЕС не следует сваливать ответственность друг на друга. “Сейчас важно не пререкаться, а разработать эффективные меры, направленные на изменение системы”, – сказала Меркель” ( конец цитаты).

Мораль такова: за всеми разговорами о национальных интересах всегда стоят чьи- то конкретные интересы, которые зачастую прикрывают разговорами о гуманизме, общечеловеческих ценностях и прочей ерунды. Кто- то считает, что в России поступают иначе?