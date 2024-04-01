Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 1 апреля 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 60-й механизированной и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили до 30-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.
▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 31-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики.
ВСУ потеряли до 510-ти военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, а также двадцать семь автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две реактивные системы залпового огня, шесть самоходных артиллерийских установок, в том числе три САУ «Krab» польского производства, гаубица «Мста-Б», два орудия Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Также уничтожено одиннадцать складов с боеприпасами ВСУ.
▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи, Тоненькое и Водяное Донецкой Народной Республики.
Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское и Шумы Донецкой Народной Республики.
Противник потерял до 295-ти военнослужащих, танк «Abrams» производства США, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США.
▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Комсомольское, Малиновка Запорожской области и Старомайорское Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили более 120-ти военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два пикапа.
Кроме того, поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы М777 производства США, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также склад боеприпасов ВСУ.
▫️ На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 35-й бригады морской пехоты и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новотягинка Херсонской области и Добрая Надия Днепропетровской области.
Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, пять автомобилей, две гаубицы Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Кроме того, поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Харьков, а также живая сила и военная техника ВСУ в 138-ми районах.
Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Райское Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.
За сутки перехвачено 228 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна управляемая авиационная бомба JDAM производства США.
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 581 самолет, 270 вертолетов, 18179 беспилотных летательных аппаратов, 495 зенитных ракетных комплекса, 15670 танков и других боевых бронированных машин, 1261 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20476 единиц специальной военной автомобильной техники.
Настало тяжелейшее щикотливое время для Украины.
Каждая дрянь хочет замести свои грязные деяния.
Вплоть до того, чтобы прекратить жизни оставшихся.
Очень много зависит от украинцев.
Повреждена подача электро из Европы.
Ну жэ украинцы !!!
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Конь мундштук железный закусил