Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 60-й механизированной и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 30-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 31-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 510-ти военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, а также двадцать семь автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две реактивные системы залпового огня, шесть самоходных артиллерийских установок, в том числе три САУ «Krab» польского производства, гаубица «Мста-Б», два орудия Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Также уничтожено одиннадцать складов с боеприпасами ВСУ.

▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи, Тоненькое и Водяное Донецкой Народной Республики.



Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское и Шумы Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 295-ти военнослужащих, танк «Abrams» производства США, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Комсомольское, Малиновка Запорожской области и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 120-ти военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Кроме того, поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы М777 производства США, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также склад боеприпасов ВСУ.

▫️ На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 35-й бригады морской пехоты и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новотягинка Херсонской области и Добрая Надия Днепропетровской области.

Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, пять автомобилей, две гаубицы Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Кроме того, поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Харьков, а также живая сила и военная техника ВСУ в 138-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Райское Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено 228 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна управляемая авиационная бомба JDAM производства США.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 581 самолет, 270 вертолетов, 18179 беспилотных летательных аппаратов, 495 зенитных ракетных комплекса, 15670 танков и других боевых бронированных машин, 1261 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20476 единиц специальной военной автомобильной техники.