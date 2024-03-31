▫️ Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины.

В результате удара нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. Все цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены.

▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск отражены пять контратак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих и четыре автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», станция радиоэлектронной борьбы «Нота», а также склад боеприпасов ВСУ.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 24-й, 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й, 92-й штурмовых, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Часов Яр, Красное, Богдановка, Клещеевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, пушку Д-44, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», а также два склада с артиллерийскими боеприпасами.

▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, а также 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Майорск и Розовка Донецкой Народной Республики.

В районах населенных пунктов Ленинское, Тоненькое, Водяное, Бердычи и Первомайское Донецкой Народной Республики отражены девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной и 68-й егерской бригад ВСУ.

Противник потерял до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также станцию разведки и радиоэлектронной борьбы.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й, 108-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Старомайорское Донецкой Народной Республики, Комсомольское и Малиновка Запорожской области.

Кроме того, отразили контратаку штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

Потери противника составили до 85 военнослужащих, два танка, пять автомобилей, две гаубицы: М777 и М198 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ.

▫️ На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Каменское, Лобковое Запорожской области и Ивановка Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три автомобиля, гаубица М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация» и орудие Д-20.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 воздушных сил Украины.

Кроме того, уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, два склада с боеприпасами, а также поражены: цех сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 178 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 580 самолетов, 270 вертолетов, 17951 беспилотный летательный аппарат, 492 зенитных ракетных комплекса, 15650 танков и других боевых бронированных машин, 1258 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8594 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20433 единицы специальной военной автомобильной техники.