▫️ С 23 по 30 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре.

В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

▫️ На Купянском направлении в течение недели подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Отражены 11 контратак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.

Потери противника за неделю составили до 310 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 22 автомобиля.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 орудий полевой артиллерии, в том числе три гаубицы: М777 и М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

▫️ На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Красное Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю.

Нанесено поражение формированиям шести штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Парасковиевка, Спорное и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 2360 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства.

▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей.

Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородское, Уманское, Нетайлово, Первомайское, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, САУ «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, а также боевая машина РСЗО «Град».

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям семи бригад вооруженных сил и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайное, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Потери противника составили более 860 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе: две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и две гаубицы FH-70 производства Великобритании.

▫️ На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 28, 65, 118-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тягинка Херсонской области.

Противник потерял более 370 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых пять гаубиц М777 производства США.

▫️ Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены четыре боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе: «MARS II» производства ФРГ, «Vampire» чешского производства и «Град», пять радиолокационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, три станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/TPQ-36, AN/TPQ-48, AN/TPQ-50, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы: «Нота», «Анклав-Н» и «Буковель-AD».

В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих.

▫️ Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито: 11 крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, три противокорабельные ракеты «Нептун», четыре авиационные управляемые ракеты ADM-160 MALD производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, две авиационные управляемые бомбы «Hammer» производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, «Vampire», «Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17773 беспилотных летательных аппарата, 489 зенитных ракетных комплексов, 15644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20381 единица специальной военной автомобильной техники.