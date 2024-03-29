▫️ Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ.

Цели удара достигнуты. Все объекты поражены.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих и два автомобиля.

Кроме того, поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Акация», самоходная пушка «Гиацинт-С», гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Андреевка, Антоновка, Курдюмовка, Красногоровка, Николаевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы Д-20, орудие Д-30, гаубица L-119 производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы «Нота», а также три полевых склада боеприпасов ВСУ.

▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям противника и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Новгородское, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 305 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «PzH 2000» производства ФРГ, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, а также 102-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Макаровка и Урожайное Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Приютное отражена контратака штурмовой группы 127-й бригады теробороны.

Потери противника за сутки составили до 90 военнослужащих, два автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

▫️ На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 65-й, 118-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты, а также 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и два пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 175 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также сбит 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Vampire».

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17658 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15642 танка и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8573 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20343 единицы специальной военной автомобильной техники.