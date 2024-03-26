▫️ В течение суток Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решения, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников. Все объекты поражены. Цели удара достигнуты.

▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям противника и улучшено положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и два автомобиля.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 54-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли свыше 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также гаубица М777 производства США.

▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение подразделениям противника и улучшили положение по переднему краю.

Отражены четыре контратаки штурмовых групп 24, 47, 59-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Водяное, Первомайское, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 280 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение и отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 105 военнослужащих, пять автомобилей, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» улучшено положение по переднему краю, а также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино и Новоселовка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица М777 производства США.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200 и 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Vampire».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17142 беспилотных летательных аппарата, 489 зенитных ракетных комплексов, 15604 танка и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8531 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 20215 единиц специальной военной автомобильной техники.