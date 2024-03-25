Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск отражена атака штурмовой группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 20-ти военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной, 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районахнаселенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Андреевка, Миньковка, Максимильяновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 175 военнослужащих,танк, две боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» и три автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, противотанковая пушка «Рапира», а также две станции радиоэлектронной борьбы: «Нота» и «Анклав-Н».



▫️ На Авдеевском направлении в результате успешных действий подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 53-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 120-ти военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка«Акация», гаубица Д-20, противотанковая пушка «Рапира», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям 102-й, 121-йи 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Старомайорское и Макаровка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 110-ти военнослужащих и три автомобиля.



▫️ На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка Запорожской области и Тягинка Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и девять пикапов.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами,ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны уничтожено 103 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбит 31 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, «Vampire» и «Ураган».



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17011 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15598 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 20192 единицы специальной военной автомобильной техники.