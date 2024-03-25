Теракт в «Крокусе» был организован профессионалами высочайшего класса. Уверен, скоро выяснится, что и бегство убийц на «засветившемся» автомобиле не было ни глупостью, ни недоработкой.

В связи с этим полагаю очевидным и ответ на вопрос: «Зачем в исполнители теракта выбрали именно таджиков?».

Заказчикам массового убийства нужно было не само убийство, им нужна внутренняя смута в России.

Добиться ее одним только убийством огромного количества людей невозможно. Организаторы прекрасно понимали, что ужас и возмущение не приведут к антиправительственным выступлениям и политическому хаосу в стране.

Другое дело спровоцировать межнациональные и межрелигиозные столкновения в России, подорвав миграционную бомбу, заложенную под Россию в последние десятилетия либералами и денежными мешками.

Потому и выбрали на роль исполнителей таджиков и сразу же поспешили указать на ИГИЛ, как на организатора теракта.

Такой ход позволял заказчикам и выполнявшим их поручение организаторам теракта спровоцировать столкновения, погромы сначала под лозунгами «Бей таджиков, бей мигрантов», а затем «Бей неверных, все на защиту ислама».

Да, погромов и столкновений не произошло. Но из этого совершенно не следует, что планы заказчиков и организаторов теракта полностью провалились. Наивно было бы думать, что они делали ставку исключительно на немедленный эффект. Семена межнациональной розни, посеянные заранее творцами миграционной политики, в результате теракта явно пошли в рост.

Именно по этой линии, предельно разогретой терактом, и будут пытаться «качать» Россию изнутри, одновременно действую на трех взаимосвязанных направлениях, под тремя главными лозунгами:

- «Мигранты – это враги»

- «Русский национализм – угроза межнациональному миру, а значит России»

- «Власть проводит антирусскую политику».

Противодействовать этой угрозе можно только через радикальное изменение миграционной политики при одновременном пресечении попыток разжигания межнациональной ненависти и русофобии.

В Послании Президента, его интервью каналу «Россия 1» и в выступлении на расширенной коллегии ФСБ эти направления были четко обозначены. Теперь дело за исполнением.

P.S. Клинические жертвы либеральной пропаганды и сознательные внутренние враги уже предлагают противопоставить проискам врага массированную кампанию по насаждению всеобщей толерантности и бескомпромиссную борьбу со страшным и ужасным русским национализмом при сохранении неизменной миграционной политики, без которой стране, якобы, не выжить. Не приходится сомневаться, что этого только и ждут заказчики теракта.

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Теракт в "Крокусе" был организован профессионалами высочайшего уровня с целью спровоцировать межнациональные и межрелигиозные столкновения в России.

2. Заказчикам теракта нужна была не сама трагедия, а внутренняя смута в стране.

3. Исполнителями теракта были выбраны таджики, а организаторами названы ИГИЛ для разжигания межнациональной и межрелигиозной розни.

4. Планы заказчиков – "качать" Россию изнутри по трем направлениям: "мигранты – враги", "русский национализм – угроза", "власть проводит антирусскую политику".

5. Противодействовать этой угрозе можно только через изменение миграционной политики и пресечение попыток разжигания межнациональной ненависти и русофобии.

6. Призывы к толерантности и борьбе с "русским национализмом" при сохранении прежней миграционной политики играют на руку заказчикам теракта.

Вывод:

Статья рассматривает теракт в "Крокусе" не как самоцель, а как провокацию для дестабилизации ситуации в России путем разжигания межнациональной и межрелигиозной розни. Автор призывает к изменению миграционной политики и противодействию попыткам разжигания ненависти, предостерегая от призывов к толерантности, которые, по его мнению, выгодны заказчикам теракта.

Задача не в том, чтобы толерантно терпеть нарушение законов мигрантами, а в том, чтобы создать такие условия, при которых все люди, независимо от национальности, будут в равной степени ответственны перед законом.

Проблема миграционной политики заключается не в самих трудовых мигрантах, а в той среде, где безконтрольное лоббирование интересов диаспор и коррупция при получении гражданства нарушают законные права честных граждан.

Необходимо навести четкий порядок в миграционной сфере, чтобы честные мигранты могли спокойно работать, а криминальные элементы пресекались на корню. Нужны прозрачные и справедливые правила, одинаково применимые ко всем, вне зависимости от национальности, при неукоснительном соблюдении законов. Только так можно обеспечить стабильность и межнациональное согласие в обществе.