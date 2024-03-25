Им нужна внутренняя смута в России
Теракт в «Крокусе» был организован профессионалами высочайшего класса. Уверен, скоро выяснится, что и бегство убийц на «засветившемся» автомобиле не было ни глупостью, ни недоработкой.
В связи с этим полагаю очевидным и ответ на вопрос: «Зачем в исполнители теракта выбрали именно таджиков?».
Заказчикам массового убийства нужно было не само убийство, им нужна внутренняя смута в России.
Добиться ее одним только убийством огромного количества людей невозможно. Организаторы прекрасно понимали, что ужас и возмущение не приведут к антиправительственным выступлениям и политическому хаосу в стране.
Другое дело спровоцировать межнациональные и межрелигиозные столкновения в России, подорвав миграционную бомбу, заложенную под Россию в последние десятилетия либералами и денежными мешками.
Потому и выбрали на роль исполнителей таджиков и сразу же поспешили указать на ИГИЛ, как на организатора теракта.
Такой ход позволял заказчикам и выполнявшим их поручение организаторам теракта спровоцировать столкновения, погромы сначала под лозунгами «Бей таджиков, бей мигрантов», а затем «Бей неверных, все на защиту ислама».
Да, погромов и столкновений не произошло. Но из этого совершенно не следует, что планы заказчиков и организаторов теракта полностью провалились. Наивно было бы думать, что они делали ставку исключительно на немедленный эффект. Семена межнациональной розни, посеянные заранее творцами миграционной политики, в результате теракта явно пошли в рост.
Именно по этой линии, предельно разогретой терактом, и будут пытаться «качать» Россию изнутри, одновременно действую на трех взаимосвязанных направлениях, под тремя главными лозунгами:
- «Мигранты – это враги»
- «Русский национализм – угроза межнациональному миру, а значит России»
- «Власть проводит антирусскую политику».
Противодействовать этой угрозе можно только через радикальное изменение миграционной политики при одновременном пресечении попыток разжигания межнациональной ненависти и русофобии.
В Послании Президента, его интервью каналу «Россия 1» и в выступлении на расширенной коллегии ФСБ эти направления были четко обозначены. Теперь дело за исполнением.
P.S. Клинические жертвы либеральной пропаганды и сознательные внутренние враги уже предлагают противопоставить проискам врага массированную кампанию по насаждению всеобщей толерантности и бескомпромиссную борьбу со страшным и ужасным русским национализмом при сохранении неизменной миграционной политики, без которой стране, якобы, не выжить. Не приходится сомневаться, что этого только и ждут заказчики теракта.
Игорь Шишкин
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Теракт в "Крокусе" был организован профессионалами высочайшего уровня с целью спровоцировать межнациональные и межрелигиозные столкновения в России.
2. Заказчикам теракта нужна была не сама трагедия, а внутренняя смута в стране.
3. Исполнителями теракта были выбраны таджики, а организаторами названы ИГИЛ для разжигания межнациональной и межрелигиозной розни.
4. Планы заказчиков – "качать" Россию изнутри по трем направлениям: "мигранты – враги", "русский национализм – угроза", "власть проводит антирусскую политику".
5. Противодействовать этой угрозе можно только через изменение миграционной политики и пресечение попыток разжигания межнациональной ненависти и русофобии.
6. Призывы к толерантности и борьбе с "русским национализмом" при сохранении прежней миграционной политики играют на руку заказчикам теракта.
Вывод:
Статья рассматривает теракт в "Крокусе" не как самоцель, а как провокацию для дестабилизации ситуации в России путем разжигания межнациональной и межрелигиозной розни. Автор призывает к изменению миграционной политики и противодействию попыткам разжигания ненависти, предостерегая от призывов к толерантности, которые, по его мнению, выгодны заказчикам теракта.
Задача не в том, чтобы толерантно терпеть нарушение законов мигрантами, а в том, чтобы создать такие условия, при которых все люди, независимо от национальности, будут в равной степени ответственны перед законом.
Проблема миграционной политики заключается не в самих трудовых мигрантах, а в той среде, где безконтрольное лоббирование интересов диаспор и коррупция при получении гражданства нарушают законные права честных граждан.
Необходимо навести четкий порядок в миграционной сфере, чтобы честные мигранты могли спокойно работать, а криминальные элементы пресекались на корню. Нужны прозрачные и справедливые правила, одинаково применимые ко всем, вне зависимости от национальности, при неукоснительном соблюдении законов. Только так можно обеспечить стабильность и межнациональное согласие в обществе.
Нельзя сейчас развивать усиленную миграционную политику против кавказцев или азиатов.
Правильно мне намекал на замечания Пушистик.
Нельзя сейчас ужесточать требования к инженерам или пожарным инспекторам.
Нельзя сейчас слушать откровения ЦРУ США приехавших в Москву сказать правду.
Каждый делает деньги себе.
И мы должны делать себе
Нельзя поддаваться
В городе Бакы есть перекрёсток проспекта Алиева с проспектом Алиева (Гасана и Гейдара). Через этот перекрёсток проезжает президент Ильхам Алиев, когда едет в культурный центр им. Зарифы Алиевой. Но однажды что-то может измениться, и у президента Азербайджана будет другая фамилия (как вариант!). Например, Агаларов. Двое мальчишек с этой фамилией сейчас подрастают в Бакы. А Ильхам Алиев не Ирод какой-то, детей резать не будет.
Отец и дед этих пацанов живут в Москве. И сильно жёстко на эту семью наезжать нельзя, чтобы не навредить российско-азербайджанской дружбе.
Иосиф Пригожин, который тоже горский, решительно выступил с осуждением теракта в “Крокусе”, вместе со своей супругой Валерией. Возмущались: “Да как-же так, зачем напали на культурный центр!” Прецедент(!): Акулы шоу-бизнеса выступили (наконец!) против украинских террористов, направляемых коварной рукой из Лондона и Вашингтона! Это хорошо. Будет хорошо, если олигархи Агаларовы дадут пример другим бизнесменам и начнут спонсировать русскую армию.
А эти коварные враги их Лондона и Вашингтона захотели одним выстрелом убить сразу двух зайцев:
1. Посеять хаос и межнациональную рознь в России.
2. Испортить отношения России, Таджикистана и Азербайджана.
А папа дружит с Трампом. (из ЖЖ)
Как тесен мир ..
А ты ведь помнишь, что у нас было, когда в Краснополье обрушилась крыша школы под тяжестью снега? Декрет № 1, предусматривавший тотальное наведение порядка и дисциплины, не только в сфере строительства и ЖКХ. В России нужен свой декрет № 1.
Помню. Тогда отдельша кадров маханула у секретарши 100 грамм и поехала с алкотестем проверять строителей, кто на объекте выпил. Тогда пьяных строителей не было. Приезжал на объекты идеолог и читал лекции по дикретам президента и наступила дисциплина. Строители поехали работать в Москву, кто умел что то делать.
А мы стали водку переливать в бутылку от “Дариды”.
По-моему, Шишкин большой фантазёр-конспиролог. На мой взгляд, этот теракт, в первую очередь, проявление слабости его заказчиков, или, лучше сказать, признак того, что методы воздействия на Россию у них на исходе и близка развязка: либо отползти назад, либо ими развязанная третья мировая, что также не признак большого ума и могущества.