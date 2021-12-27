Переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена, споры между РФ и НАТО о гарантиях безопасности, опасная активность альянса вблизи российских границ, вбросы о готовящейся «агрессии» Москвы против Украины… Декабрь 2021 года оказался богат на громкие события вокруг России. На этот же месяц выпала и череда знаковых юбилеев: 8 декабря – тридцатилетие Беловежских соглашений, а 26 декабря – самороспуска СССР. Более четверти века назад распад «красной империи» оказался для большинства современников полной неожиданностью – лишь единицы могли предвидеть такой финал. Но что, если маятник истории скоро качнётся в другую сторону? Вдруг череда международных кризисов приведёт к новому собиранию земель вокруг Москвы? И стоит ли в таком случае нам радоваться геополитическому триумфу России?

Март 1998 года. Россия несётся прямиком к августовскому дефолту и новой чеченской войне, а Америка наслаждается золотым клинтоновским десятилетием. В это время на экраны выходит очередная серия популярного мультфильма «Симпсоны». Она показалась фанатам забавной, но уж очень далёкой от реальности.

Один из главных героев – Гомер Симпсон – проходит службу на борту американской подлодки и ошибочно приводит субмарину в территориальные воды России. Вспыхивает международный скандал. Представитель России в Совбезе ООН заявляет американцам: «Советский Союз отпустит ваше судно». На это американский дипломат удивлённо вопрошает: «Советский Союз? Я думал, вы развалились». «Мы пошутили!» –отвечает ему российский постпред.

Дальше – ещё смешнее. Табличка «Россия», стоящая на столе нашего дипломата, в мгновение ока меняется на «Советский Союз». Ленин в Мавзолее воскресает и выходит на Красную площадь с криком: «Долой капитализм!» Наконец, на экране появляется карта возродившегося СССР. Но вот что интересно: помимо старых союзных республик новая сверхдержава включает в свой состав и всю Скандинавию.

Что это? Весёлая шутка? Может быть. Но как тогда объяснить, что в разных сериях «Симпсонов» есть точные предсказания будущих исторических событий? Среди них – теракты 11 сентября, гражданская война в Сирии, президентство Дональда Трампа и финансовый кризис в Греции. Вряд ли команда мультипликаторов состоит из Нострадамусов и баб Ванг, способных духовными очами прозревать будущее.

Скорее можно поверить в другое – создателям «Симпсонов» определённые сюжеты подсказывают сценаристы совсем иного рода. Они любят иногда так развлекаться, засвечивая некоторые свои планы через массовую культуру и СМИ вроде журнала The Economist. Кроме того, любое предсказание, овладев умами и сердцами людей, создаёт определённый образ будущего и тем самым меняет нашу реальность.

Но вернёмся к культовому американскому мультфильму. В серии, вышедшей в марте 1998-го,диалог между российским и американским дипломатами происходит на 79-й Генассамблее ООН. Это событие должно состояться… в 2024 году. Выходит, ждать геополитического триумфа нам остаётся недолго. И это событие вполне может произойти в рамках долгосрочной стратегии, которая включает в себя распад Советского Союза, крах однополярного мира во главе с США и объединение соседних государств вокруг России…







В преддверии геополитического шторма

На первый взгляд серьёзных оснований для таких прогнозов сегодня нет. Как и в 1998 году, некогда братские народы бегут от Москвы к ЕС, Турции и Китаю. Во всяком случае, молодежь в соседних странах, включая союзные нам Беларусь, Казахстан и Армению, не видит будущее своих стран вместе с Россией.

На этом фоне постсоветское пространство превращается в минное поле, где в любой момент может прогреметь один или несколько взрывов. Так, миграционный кризис на польско-белорусской границе вот-вот спровоцирует Польшу на конфликт с Беларусью, в котором, повинуясь союзническом долгу, придётся участвовать и России. Армения с Азербайджаном, которых, словно драчливых котят, с трудом оттащили друг от друга, вот-вот затянут РФ в воронку нового обострения. А Афганистан после ухода американцев рискует превратится в нечищеную антресоль, откуда по всей Средней Азии будут расползаться «джихадистские тараканы».

Но, пожалуй, больше всего шансов рвануть – у порохового погреба под названием «Украина». После разгрома в феврале 2015 года украинские войска восстановились, получили новейшие виды вооружений и инструкторов с Запада и уже начали прощупывать почву на предмет блицкрига.

ВСУ применили в Донбассе турецкий беспилотник «Байрактар», захватили несколько сёл в серой зоне и совершили ряд провокаций против российских миротворцев и у берегов Крыма.

Похоже, именно события на Украине рискуют стать эпицентром геополитического шторма. Явно неспроста западные СМИ облетела «утка» о том, что «русский ястреб» якобы готовится в начале 2022 года напасть на «украинского голубя». Используя этот фейк, Вашингтон грозит РФ всевозможными карами – от приостановки проекта «Северный поток-2» до и (нужно убрать) отключения от SWIFT.

О серьёзности ситуации говорит слишком много фактов. Так, НАТО стремительно наращивает свою группировку в Польше и Прибалтике, а корабли альянса хозяйничают в Чёрном море. Даже обтекаемый в формулировках пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал США прекратить «концентрировать военный кулак» у наших рубежей. А министр обороны Сергей Шойгу обвинил Вашингтон в отработке ядерного удара по России и сообщил о подготовке американскими ЧВК провокации на Востоке Украины. Причём – с применением химоружия.

Геополитические ставки растут – и вот уже руководство РФ выдвигает Западу ультиматум.США должны официально отказаться от расширения на Восток, военной деятельности на постсоветском пространстве и размещения в Восточной Европе вооружённых сил НАТО. И если Америка эти требования выполнит, то это будет означать еёпроигрыш во втором раунде холодной войны и возвращение России в свою историческую сферу влияния.

В целом, Вашингтон и Москва прекрасно понимают: любой крупный конфликт с участием ядерных держав может закончиться «атомным Армагеддоном». А раз так, то договариваться рано или поздно придётся. Собственно, это наверняка и происходит – весь год Владимир Путин и Джозеф Байден находились в тесном контакте и теперь собираются снова встретиться в Женеве. 7 декабря – как раз накануне 30-летия Беловежских соглашений – они уже проводили онлайн-переговоры.

По мнению большинства экспертов, в ходе этих встреч стороны озвучивают ультиматумы и прочерчивают «красные линии». Но только есть ли смысл тратить время на «обмен любезностями»? Едва ли.

Поэтому осмелимся предположить, что нынешнее осенне-зимнее обострение – всего лишь ширма, за которой западные и российские элиты договариваются о чём-то судьбоносном.

Причём переговоры идут в русле долгосрочной стратегии, утверждённой полвека назад, и предусматривают – по крайней мере чисто внешне – головокружительное усиление России (подробнее здесь и здесь).







Распад СССР как величайшая загадка ХХ века

Развал «красной империи», 30-летие которого мы отмечаем в эти дни, принадлежит к числу самых необъяснимых событий мировой истории. Почему верхушка СССР так легко сдалась на милость победителям в холодной войне? Почему она позволила хрустальной вазе Советского Союза расколоться на пятнадцать обломков?

Спору нет, у трагедии 1991 года были объективные предпосылки. Среди них – утрата большинством советских людей веры в светлое будущее и мечта о западной свободе и потребительском рае. Экономисты ссылаются на недостатки Госплана, гипертрофированное развитие оборонки, товарный дефицит и нефтяной сговор между США и монархиями Персидского залива. Наконец, свою роль сыграло технологическое отставание – мы проиграли лунную гонку и не смогли оседлать IT-волну.

Но разве серьёзные внутренние проблемы не терзали в это время наших соперников? Терзали, и ещё как! В 1970-е годы США подхватили «вьетнамский синдром», подорвали свой имидж бескорыстного борца за свободу, а «американская мечта» померкла на фоне контркультурной революции 1960-х. Западные интеллектуалы всерьёз болели левыми идеями, клеймя американский империализм похлеще газеты «Правда».

Впрочем, главные проблемы США лежали в экономической плоскости. Уже в начале 1970-х годов в Америку и Западную Европу прилетели первые ласточки масштабного кризиса. Дело в том, что капитализм, как система экстенсивная, может существовать лишь за счёт постоянной экспансии – ему постоянно нужно захватывать новые территории для сбыта товаров. Уже к 1980-м годам проводить экспансию было некуда – на пути у американских корпораций стоял железный занавес.

По сути, СССР нужно было продержаться одно-два десятилетия – и волна «великой депрессии 2.0» неизбежно смыла бы США с их пьедестала. Однако в итоге Америка выиграла, а Россия проиграла. При этом советская верхушка, обладая колоссальными возможностями для успешной контригры, даже не пыталась спасти отнюдь не безнадёжную партию.

Так, Михаил Горбачёв настоял на отставке Эриха Хонеккера в ГДР и Тодора Живкова в Болгарии, которые ратовали за сохранение соцлагеря. Он позволил Германии объединиться и не потребовал у западных лидеров гарантий нераспространения НАТО на Восток. Затем своими неуклюжими действиями подтолкнул Прибалтику и другие республики к независимости. Складывается ощущение, что Горби не просто не препятствовал распаду СССР, но и всемерно ему способствовал.

Однако объяснять такое поведение предательством одного лишь «Мишки Меченого» – значит сильно упрощать реальность. Ведь Горбачёва «раскрутил» сам всесильный шеф КГБ Юрий Андропов, а советская номенклатура (потешный путч ГКЧП не в счёт) позволила ему сполна разгуляться. Вспомните, как в 1964 году она остановила волюнтаризм Хрущёва, заменив его на «дорогого Леонида Ильича»! А тут почему она бездействовала? Значит, для каких-то целей Михаил Сергеевич был нужен. Вот только для каких?

Согласно самой распространённой версии, советская номенклатура в обмен на геополитическое поражение хотела получить право реставрировать капитализм и выбиться в миллиардеры. Что ж, такими перспективами вполне могли соблазнить партийных боссов средней руки.

Однако главный субъект власти (вокруг органов госбезопасности) прекрасно понимал:разваливать страну ради личного обогащения – значит уподобиться индейцам, готовым за бусы отдать остров Манхэттен. Лишившись мощного тыла в виде сильного государства, любой олигарх станет мальчиком на побегушках у хозяев глобального «финансового казино».

Но если предположить, что советская номенклатура получила от Запада некие «стратегические» гарантии, то столь странное поведение вполне поддаётся объяснению. Скорее всего, членам реального «политбюро» посулили место в «интернационале элит» и право соучаствовать в управлении глобальным миром. А ещё ей могли пообещать отыграться за поражение 1991 года – аккурат через 30 лет после распада СССР.





Элитарии всех стран, соединяйтесь!

Холодная война между Советским Союзом и США – явление противоречивое. Да, над планетой летал зловещий призрак ядерного конфликта, который едва не материализовался в 1962 году во время Карибского кризиса. Но противостояние двух систем подарило человечеству десятилетия небывалого социального прогресса.

По сути, США и СССР стали флагманами индустриальной фазы развития. Они предлагали миру два конкурирующих проекта, сулящих народам Земли путь в светлое будущее. Это было соревнование двух идеологий эпохи модерна – коммунизма и либерализма, двух светских плодов с христианского духовного дерева. По обе стороны железного занавеса люди строили заводы, тянулись к звёздам и снимали свои лучшие фильмы. Повсюду происходило «восстание масс»:значение простого народа неуклонно росло, а элит – снижалось. Только СССР лучше защищал социальные права, даруя своим жителям бесплатную медицину, образование и различные льготы. Америка же успешно продвигала права гражданские – свободу слова, совести, собраний и так далее.

Однако у любого прогресса есть оборотная сторона. Так, индустриальная цивилизация породила экологический кризис, способный и без ядерной войны уничтожить биосферу Земли. Научный прогресс и общее повышение уровня жизни привёл к такому росту населения, что природных ресурсов может на всех и не хватить.

Что же делать? Очевидно, что в первую очередь необходимо найти такую модель развития, чтобы деятельность человека не привела к концу света. Но вот дальше возможны два базовых сценария – в зависимости от нравственного выбора элит, да и простых людей:

1. Равномерное и экономное распределение ресурсов между всеми жителями планеты. В этом случае можно спасти биосферу Земли, избежав сокращения и обнищания населения.

2. «Зелёный рай» для горстки избранных, готовых подвергнуть «бархатному» геноциду миллиарды людей и сбросить выживших в омут нищеты и тотальной несвободы.

Судя по всему, наш мир пошёл по второму пути. Ещё в 1968 году под эгидой Ватикана и других элитных групп на Западе открылся «Римский клуб», публичная трибуна для оглашения планов по перестройке цивилизации. В своих докладах «римляне» стали настойчиво продвигать модель «устойчивого развития» – то есть сворачивание индустриальной цивилизации. Ведь в противном случае уже к середине XXI века наступят «пределы роста» – мы исчерпаем ресурсы и сгорим в огне эко-пожара.

Характерно, что в докладах «Римского клуба» постоянно встречаются призывы к контролю над демографией. То есть нас мягко подводят к мысли, что путь к спасению планеты лежит через сокращение «лишних ртов». При этом для выхода из кризиса необходимо подавить «восстание масс» и обеспечить «реванш элит».

Об этом прямо говорится в докладе «Кризис демократии», подготовленном в 1975 году «Трёхсторонней комиссией».

Естественно, для столь резкой перестройки человеческой цивилизации нужно идеологическое обоснование. И на эту роль стали готовить проект единой мировой квазирелигии. Уже в 1960-е годы папа римский, этот «непогрешимый наместник Христа на Земле», начал осторожно объединять под эгидой Ватикана все ведущие конфессии, включая православие. А движение NewAge– лепить из мистического теста глобальный неоязыческий культ.

Сегодня, под шумок коронавирусных и климатических страшилок этот проект выходит на финишную прямую. Его авторы базируются в основном в Швейцарии, где, кстати, прошёл первый саммит Владимира Путина и Джозефа Байдена. Именно в этой стране ныне располагается штаб-квартира «Римского клуба». И именно в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ), на котором элитарии всех стран обсуждают будущее глобализации.

Об этих планах подробно написал директор ВЭФ Клаус Шваб в своей недавней книге «COVID-19 и великая перезагрузка». В ней он пытается «поженить» повестку «Римского клуба» с современными трендами.

Рассуждая об изменении климата, ограничении потребления, сокращении среднего класса и контроле над демографией, Шваб возлагает огромные надежды на цифровизацию. Ещё бы, она погрузит простолюдинов в мир виртуальных миражей (Метавселенная Марка Цукерберга), тогда как реальный мир будет отдан на откуп хозяевам «инклюзивного капитализма».

Но неужели элиты большинства стран мира готовы безропотно подписаться под повесткой «Римского клуба»? Конечно, нет. Поэтому пророки «глобальной перезагрузки» втягивают в свой проект наиболее значимых их представителей. Загнать народные массы обратно в стойло способен только сплочённый «интернационал элит». И такой «интернационал» начал формироваться уже 50 лет назад –вопреки интересам обоих соперников в холодной войне.







США идут по пути позднего СССР

Скорее всего, именно на рубеже 1960-1970-х годов – на волне политики разрядки –американская и советская верхушки утвердили стратегию на последующие десятилетия. Они поставили перед собой цель:выбить из-под индустриальной цивилизации две главные опоры – СССР и США. Им придётся топить собственные корабли? Безусловно! Зато они получат место на капитанском мостике суперлайнера под названием «Глобализация».

Не исключено, что элиты планировали пустить ко дну сначала американское, а потом – советское«судно». Как мы уже писали выше, на рубеже 1960-70-х годов СССР стоял в двух шагах от победы в холодной войне. И часть западного истеблишмента была к ней готова. Неслучайно именно в то время на Западе прогремели роман Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин» и одноимённый фильм Стенли Кубрика. В них показан мир будущего: лондонские подростки бегают в Korovabar и обильно вставляют в свою речь русские слова. Оно и понятно – победитель всегда навязывает побеждённому свой язык, в чём мы успели убедиться в последние 30 лет, с трудом переваривая потоки англицизмов…

Однако «интернационал элит» в итоге решил сначала «переформатировать» СССР, а затем – с отставанием в четверть века – Соединённые Штаты, самого злостного загрязнителя окружающей среды и потребителя мировых ресурсов.

И действительно: если присмотреться к событиям за океаном, то трудно отделаться от ощущения дежавю – Америка словно копирует наш недавний опыт. Даже её последние лидеры похожи на последних советских генсеков и первого президента РФ.

Так, восьмилетка Джорджа Буша-младшего напоминает «брежневский застой», а правление «пророка перемен» Барака Обамы – горбачёвскую перестройку. Дональд Трамп, оседлавший протест «реднеков» против истеблишмента, сыграл роль молодого Бориса Ельцина с его борьбой против партийных привилегий. Что же касается Джозефа Байдена, то онкопия позднего Ельцина, старого, больного и зависимого от олигархов (подробнее об этом здесь).

Самым же ярким символом заката двух сверхдержав стал вывод советских и американских войск из Афганистана – соответственно в 1989 и 2021 годах. Эту страну недаром называют «кладбищем империй» – с военного поражения в афганской пустыне начинался крах Великобритании, СССР, а теперь США. И в случае с двумя сверхдержавами речь идёт не только об ослаблении геополитической хватки, но и о глубокой духовной болезни.

Приглядитесь к происходящему за океаном! От некогда целеустремлённой, оптимистичной нации, свято верящей в свою миссию, не осталось и следа. Через медиа и систему образования миллионы американцев подхватили вирус саморазрушения: на фоне движения BLM вся история США стала им рисоваться не как основание для гордости, а как повод встать на колени и покаяться за десятилетия расового угнетения, патриархата и капиталистической эксплуатации. Чем не наше перестроечное самобичевание конца 1980-х? Помните, с каким наслаждением многие разоблачали тоталитаризм и «тысячелетнее русское рабство»?

По сути, процессы в России и США – часть единой планетарной драмы. Неслучайно в обоих случаях удар коварно наносится по «культурному коду» двух народов. При этом путь в «дивный новый мир» для нас с американцами проходит сквозь ухабы внутренней смуты.

В случае с США смута наверняка окажется и посильнее: Россия в «лихие девяностые» чудом избежала гражданской войны, а американцев с их уровнем поляризации, возможно, не минует чаша сия (автор давал такой прогноз ещё в 2016 году).

Скорее всего, уже в этом десятилетии мы увидим окончательное «закрытие Америки» – вплоть до распада страны на отдельные штаты. И не стоит злорадно потирать ладошки! Захлёбываясь в эйфории, мы можем не заметить на своей шее куда более опасного диктатора. Ведь поначалу он будет соблазнять правящий класс разных стран мира местом в «интернационале элит», а народы – иллюзией равноправия под знаменем общемировой религии, на котором каждый прочитает близкие ему лозунги. В итоге с острова американской гегемонии мы через многополярный мост перейдём на берег бесполярного мира, управляемого по сетевому принципу из неведомого центра.

Но пока США ещё в силе, их нужно использовать как дубинку. В том числе – для принуждения российской элиты к встраиванию в грядущую глобальную реальность.







России бросят жирную «геополитическую кость»

В среде русских патриотов существует миф, будто западные элиты спят и видят, как бы им развалить Россию на отдельные уездные княжества. Если такие планы и существуют, то лишь у низшего звена евроатлантической бюрократии. Но у истинных архитекторов глобализации стратегия наверняка тоньше и хитрее.

Ещё тридцать лет назад Запад имел неплохие шансы развалить не только Советский Союз, но и Россию. Причём сделать это руками Горбачёва. Первый и последний президент СССР весь 1991 год лоббировал проект конфедерации, пытаясь уравнять в правах союзные республики (вроде Украины) и национальные республики внутри РСФСР (вроде Татарстана). Нетрудно догадаться, к чему бы привёл этот сценарий. Да, Союз удалось бы спасти, но через некоторое время он мог бы распасться уже не на пятнадцать, а на гораздо большее количество государств. Причём возможно – по кровавому югославскому сценарию.

Но, к счастью, история пошла по другому пути.

Да, СССР распался, но Россия сохранилась вместе со своим ядерным арсеналом, забрав смертоносное оружие у Казахстана и Украины. То есть удалось сберечь гигантское «российское ядро», вокруг которого в будущем может произойти собирание земель в новый союз.

Показательно, что в августе 1991 года президент США Джордж Буш-младший убеждал украинского «самостийника» Леонида Кравчука сохранить СССР (подробнее об этом здесь). Однако его увещевания не сработали – и Штаты поддержали 8 декабря подписантов Беловежских соглашений, по которым огромная страна распадалась на 15 «независимых» государств. Тем самым Америка в некотором смысле спасала Россию. Ведь она похоронила проект Горбачёва по превращению Союза в рыхлую конфедерацию, готовую треснуть по всем «национальным швам».

«Благородство» американских элит было обусловлено пониманием простой истины: шкуру убитого «русского медведя» неизбежно разделят Китай, Турция и особенно Европа (читай – Германия). Зачем их усиливать просто так?Ведь цель глобализации – создать равные по силе макрорегионы вокруг крупных держав, а затем превратить их в провинции мирового супергосударства. Поэтому Россию нужно сохранить, но при этом переформатировать – сократить её население и уничтожить львиную долю промышленного и научного потенциала.

В некотором смысле нашей стране в 1990-е годы досталась роль первопроходца в деле депопуляции и деиндустриализации по методичкам «Римского клуба». Параллельно с этим в 1990-е годы началось встраивание РФ в грядущие глобальные расклады. Как бы громко Москва ни ругалась с Вашингтоном, она втягивается в единое экономическое, культурное, информационное и научно-образовательное пространство.

Ключевой же элемент в этой стратегии – незаметная перестройка нашего «культурного кода». «Пророкам» глобализации особенно важно втянуть Русскую православную церковь в унию с Ватиканом. Только в этом случае наша страна легко встанет под знамёна неоязыческой эко-религии, а встраивание «русского мира» в«дивный новый мир» станет необратимым.

Впрочем, у этой стратегии есть одна проблема: население РФ должно на заметить и даже восторженно принять грядущие перемены. Как же это сделать? Пожалуй, наилучший способ – бросить ему жирную «геополитическую кость». Судя по крик-шоу на федеральных каналах, наш народ любит геополитику и мечтает о реванше за поражение в холодной войне. Значит, на финальной стадии встраивание России в глобальный мир можно провернуть под фанфары её возвращения в границы СССР.

В самом деле, почему бы и нет? Даже с бывшими союзными республиками наша страна будет несопоставима по экономической и демографической мощи ни с Советским Союзом, ни с Российской империей. Идеологической же опасности «глобальному начальству» обновлённая Россия тоже не представляет – ввиду отсутствия у неё своего «исторического проекта». Кроме того, Западу больше не придётся тратить деньги на содержание заморских колоний. А, с учётом перекодирования сознания наших соседей, Россия получит целый табун «троянских коней», способных в случае чего вытоптать её изнутри. Опыт передачи Китаю бывшей британской колонии Гонконг показал эффективность такой стратегии.





Наступает момент истины…

Складывается ощущение, что судьбоносные перемены начнутся уже скоро. С одной стороны, США и их союзники грозят Москве большой войной на Украине и по всему периметру её границ, а с другой – предлагают провести саммит РФ – НАТО по гарантиям безопасности и новую встречу Путина и Байдена в Женеве.

Кстати, швейцарская сторона во время их первой женевской встречи явно неспроста поставила на самое видное место глобус 1833 года в библиотеке виллы La Grange, где проходили переговоры двух президентов. На этом глобусе США изображены без ряда важных штатов, зато Россия простирается от Финляндии до Аляски. То есть перед носом Москвы подвесили крупную«геополитическую морковку».

Аналогичные процессы идут и на более важном – духовном – уровне. Папа римский Франциск извинился перед православными за ошибки католиков, которые привели к расколу христианства. Параллельно с этим он объявил о готовящейся новой встрече с Патриархом Кириллом и изъявил желание приехать в Москву. То есть РПЦ беззастенчиво заманивают в унию с Ватиканом, создающим единую мировую религию.

Как будут дальше развиваться события – зависит от результата переговоров между РФ и Западом. Возможно, с помощью серии управляемых конфликтов России технично передадут контроль над окраинами её империи. Да, на протяжении нескольких недель мир будет жить в состоянии паники, как во времена Карибского кризиса в 1962 году. Но в итоге именно наша страна выйдет реальным победителем из эпической битвы.

Впрочем, возможен и другой сценарий – России позволят мирно вернуться в границы СССР по итогам переговоров. Неслучайно замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков так обрисовал грядущую дилемму: или удастся договориться по-хорошему, или нас ждёт Карибский кризис 2.0.

Как бы то ни было, простым жителям России опасаться нечего. Любые конфликты будут напоминать договорные матчи,после которых наша страна закрепится в высшей геополитической лиге. При этом уровень жизни в 2020-е годы вероятнее всего даже не упадёт.

Вот только в шуме фанфар лишь единицы заменят, как Россия перестанет быть Россией, потеряв духовные основы своей цивилизации. Ведь, по сути, нам вернут мощное тело, но взамен… отнимут душу.

Пойдёт ли руководство РФ на «сделку века»? Небезызвестный Владислав Сурков недавно опубликовал на эту тему статью «Куда делся хаос? Распаковка стабильности» (подробнее об этом здесь). В ней есть такой пассаж: «В следующем историческом цикле забытые сегодня глобализация и интернационализация вернутся и накроют это сумеречное Многополярье. И Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель (вернее, пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпохи Третьего Рима или Третьего Интернационала». На что намекает бывший идеолог Кремля? Видимо, в обмен на роль одного из строителей глобального мира Москве выплатят щедрый «геополитический гонорар».

Впрочем, само руководство РФ пока посылает довольно противоречивые сигналы. Госдума принимает в первом чтении закон о QR-кодах, но президент во время большой пресс-конференции призывает уважать мнение противников вакцинации. Правительство копирует западные «антиковидные меры», нолокдаун у нас как будто вводится «для галочки». Россия начинает выпуск «зелёных гособлигаций», но бойкотирует климатический саммит в Глазго и блокирует в Совбезе ООН резолюцию, позволяющую развязывать «экологические войны». Митрополит Иларион едет в Ватикан готовить встречу папы и предстоятеля РПЦ, но сам Патриарх Кирилл высказывается против цифрового контроля.

Чем же объяснить столь удивительные зигзаги в политике Москвы? Не исключено, что российская верхушка лавирует, стремясь выторговать себе достойное место в «интернационале элит». Но не менее вероятна и другая версия: главный субъект власти в России ведёт свою игру, дожидаясь нужного момента, чтобы выйти из-под контроля и явить свой собственный «исторический проект».

Да, пока нужно изображать лояльность повестке «великой перезагрузки». Но в «час Х», когда у западных элит выпадет из рук «американская дубинка», можно будет легко сбросить ярмо внешнего управления. Такая линия поведения напоминает дзюдо: опытный боец временно поддаётся чужому натиску, но в нужный момент использует превосходящую силу соперника против него самого и эффектно укладывает его на татами.

Сможет ли Россия избежать втягивания в чужой сценарий и предложить свой собственный «исторический проект»? Момент истины, судя по всему, настанет очень скоро. Счёт пошёл уже даже не на годы, а на месяцы и недели…







Об авторе

Михаил Тюркин – журналист-международник и историк. Преподаёт в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) журналистику, историю и международные отношения. В разное время сотрудничал с рядом российских и зарубежных СМИ, включая интернет-издание «Столетие», журнал «Однако», газеты «Невское время», «Известия» и Flensburger Tageblatt. Освещал провозглашение независимости Косово, майдан в Киеве, референдум в Крыму и выборы в Германии, Беларуси, Грузии и на Украине. Ещё в 2016 году прогнозировал победу Дональда Трампа на американских выборах и гражданское противостояние в США. Свободно владеет английским, немецким, испанским и сербским языками.





