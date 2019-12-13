Пророчества о России.

Эдгар Кейси. Американский предсказатель...

«Не успеет ещё закончиться 20-й век, как в СССР наступит крах коммунизма, но Россию, освободившуюся от коммунизма ждёт не прогресс, а очень тяжёлый кризис, однако, уже после 2010 года прежний СССР возродится, но возродится уже в новом виде.

Именно Россия возглавит возродившуюся цивилизацию Земли, и центром этого возрождения всего мира станет Сибирь.

Через Россию в остальной мир придёт надежда прочного и справедливого мира.

Каждый человек станет жить ради ближнего своего, и этот принцип жизни был рождён именно в России, но прежде чем он кристаллизуется, пройдут многие года, однако именно Россия подарит всему миру эту надежду.

Новый Лидер России, долгие годы будет никому не известен, но однажды, неожиданно войдёт во власть благодаря силе своих новых совершенно уникальных технологий, которых более ни у кого не будет, чтобы ему противостоять.

А затем он возьмёт всю высшую власть России в свои руки и никто не сможет ему противостоять.

Впоследствии он же станет Властелином Мира, станет Законом, несущим свет и процветание всему сущему на планете …

Его интеллект позволит ему овладеть всеми технологиями, о которых вся раса людей мечтала на протяжении всего своего существования, он создаст уникальные новые машины, которые позволят ему и его соратникам стать фантастически сильными и могучими почти как Боги, а его интеллект позволит стать ему и его соратникам практически бессмертными…

Остальные люди будут называть и его самого, и даже его потомков, живущих по 600 лет не иначе как Богами …

У него, его потомков, его соратников не будет недостатка ни в чём - ни в чистой пресной воде, ни в пище, ни в одежде, ни в энергии, ни в оружии, для надёжной защиты всех этих благ, в то время, когда весь остальной мир будет пребывать в хаосе, нищете, голоде и даже каннибализме.

…Бог будет с ним …

Он возродит Религию Единобожия и создаст культуру, основанную на добре и справедливости.

Он сам и его новая раса будут создавать во всём мире очаги новой культуры и новой технологической цивилизации …

Его дом, и дом его новой расы будет на Юге Сибири …»

Он считал, что именно:

«Из России в мир придет надежда – не от коммунистов, не от большевиков, а из свободной России!

Пройдут годы, прежде чем это случится, но именно религиозное развитие России и даст миру надежду», -. «Воспоминания».

Вершиной же её развития станет 2400-й год , именно тогда России удастся осуществить то, ради чего положили жизни миллионы и миллионы её сограждан, и чего не удалось, по известным причинам, осуществить большевикам, пытавшимся сплотить вокруг себя мировое сообщество, основанное на принципах свободы - духовной, а не физической, равенства - духовного, а не физического, и братства - в духе, а не телесно, ибо именно эта путаница духовного и физического породила перекосы.

Ванга. Болгарская ясновидящая...

«Россия будет развиваться, расти, крепнуть. Все растает, как лёд, только одно останется нетленным - слава России. Слишком много жертв было принесено, слишком много. Никому не дано остановить теперь Россию. Она все сметет на своем пути и не только сохранится, но и станет хозяйкой мира»

Новый человек под знаком Нового Учения явится в России, и он будет править Русью всю жизнь …

Новое учение придёт из России - это самое древнее и самое истинное учение - распространится по всему миру и придёт день, когда все религии в мире исчезнут и их заменит это новое философское учение Огненной Библии.

Россия - прародительница всех славянских государств, и те, что отделились от неё, скоро вернутся к ней в новом качестве.

В Россию вернётся социализм в новой форме, в России будут крупные коллективные и кооперативные сельские хозяйства, и снова восстановится бывший Советский Союз, но союз уже новый.

Россия будет крепнуть и расти, никому не дано остановить Россию, нет такой силы, которая смогла бы сломить Россию.

Россия всё сметёт на своём пути, и не только сохранится, но и станет единоличной безраздельной «хозяйкой мира», и даже Америка в 2030-х годах признает полное превосходство России.

Россия вновь станет сильной и могучей настоящей империей, и вновь станет называться по старому древнему имени Русь.

Элис Бейли

Говорила о возникновении новой религии, которая оправдает страдания, понесенные русским народом, и о появлении в России нового великого лидера, которого очень долго ждал её народ.

…Какое Откровение даст миру Россия?

Ключевое слово его - БРАТСТВО.

…Эта великая нация, являющая синтез Востока и Запада , должна научиться управлению без жестокости, без подавления свободной воли индивидуума.

России предстоит великая задача выявления духовности в жизни, иначе говоря, выявления всего доброго, светлого и прекрасного, выявления правопорядка, прекрасной постановки образования и воспитания, выявления человечности в отношениях между людьми, или истинного братства.

Россия будущего выявит все добрые черты духовности - и тогда мир без всякого навязывания с её стороны будет учиться на её примере.

Так Россия, идя своим путём, просветит себя светом, который озарит весь мир!"

Макс Гендель

Из Славян произойдет народ, который образует последнюю из семи подрас Арийской Эпохи»,

- «Космогоническая Концепция Розенкрейцеров» (издание 1911 года), Том 2, стр. 62-63.

«Высочайший Посвящённый появится публично в самом конце нынешней эпохи, это произойдёт тогда, когда достаточно большое количество рядовых граждан сами пожелают совершено добровольно подчиниться такому Вождю.

Именно так создастся почва для появления Новой Расы, а все нынешние расы и нации прекратят своё существование …

Именно из славян произойдёт Новый Народ Земли …

Человечество сформирует Единое Духовное Братство …

Основным фактором, который продвинет славянскую расу много выше их нынешнего состояния, станет музыка, и именно музыка позволит даже при отсутствии должного интеллекта, ментально подняться много выше в уровне гармонии …»

Парацельс

О том же самом говорил Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгеймский (von Hohenheim), он же Парацельс (1493-1541 гг.). Его перу принадлежит книга "Оракулы", в которой тот предсказывает развитие человечества вплоть до XXII века.

О нашей стране Парацельс пишет:

«Есть один народ, который Геродот называет гипербореями. Нынешнее название этого народа - Московия. Нельзя доверять их страшному упадку, который будет длиться много веков. Гипербореи познают и сильный упадок, и огромный расцвет...

В этой стране гипербореев, о которой никто никогда не думал как о стране, в которой может произойти нечто великое, над униженными и отверженными воссияет Великий Крест». Д. Орехов, «Наступит ли конец света в 2000 году», стр. 66.

В соответствии с предсказанием Парацельса это произойдет спустя 500 лет после его кончины, то есть в 2041 году, ибо сказано Господом: «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю». Откровение, 13-19.

1832 г. Преподобный Серафим Саровский

"Россия сольётся в одно море великое с прочими землями и племенами славянскими, она составит одно море или тот громадный вселенский океан народный, о коем Господь Бог издревле изрёк устами всех святых:

"Грозное и непобедимое Царство Всероссийское, всеславянское - Гога и Магога, пред которым в трепете все народы будут".

И всё это, всё равно, как дважды два четыре, и непременно, как Бог свят, издревле предрекший о нём и его грозном владычестве над землёю.

Соединёнными силами России и других (народов) Константинополь и Иерусалим будут полонены.

При разделе Турции она почти вся останется за Россией...".

Преподобный Анатолий Оптинский. 1917 г.

"Будет шторм.

И русский корабль будет разбит.

Но ведь и на щепках и обломках люди спасаются.

И всё же не все погибнут.

Надо молиться, надо всем каяться и молиться горячо...

Явлено будет великое чудо Божие...

И все щепки и обломки, волею Божией и силой Его, соберутся и соединятся и воссоздастся корабль в своей красе и пойдёт своим путём.

Богом предназначенным...".

Схиархимадрит Лаврентий Черниговский

Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее Царство.

Окормлять его будет Царь Православный Божий Помазанник.

В России исчезнут все расколы и ереси. Евреи из России выедут встречать в Палестину антихриста, и в России не будет ни одного еврея...

В России будет процветание веры и прежнее ликование (только на малое время, ибо придёт Страшный Судия судить живых и мертвых).

Русского Православного Царя будет бояться даже сам антихрист.

При антихристе будет Россия самое мощное Царство в мире.

А другие все страны, кроме России и славянских земель, будут под властью антихриста и испытают все ужасы и муки, написанные в Священном Писании".

Святой праведник Иоанн Кронштадтский, 1907 г.

Я предвижу восстановление мощной России, ещё более сильной и могучей.

На костях вот таких мучеников, помни, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая, - по старому образцу; крепкая своей верою во Христа Бога и во Святую Троицу!

И будет по завету Святого Князя Владимира - как единая Церковь!

Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она есть подножие Престола Господня!

Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский" (Как приятно звучит для белых христиан! Правда?).

Пророчества провидца 14-го века Василия Немчина



В 20-м веке, когда будет шесть раз по 15 лет (С 1990 года) Русью станут править бесы, прячущиеся под другими стягами, но спустя время они разобьются о медвежью голову и лапы.

После правления бесов на Руси появится «Второй Титан» (второй после Петра Первого), он же «Великан», но первые 3-и года он будет изгонять бесов, и ещё 3-и года Россия будет отходить от потрясений, а в самые последние годы своего правления «Второй Великан» будет блуждать по лабиринту, а в это время на его плечах (или у него за спиной) будет сидеть «карлик с чёрным лицом.

Однажды «Второй Титан» сам уйдёт с престола, хотя почти никто от него совершенно не будет ожидать этого…

Вскоре после отказа от трона «Второго Титана», в России настанет непростое время и появится «Великий Всадник», он же «Великий Государь», и он же «Стремительный Государь», женой у которого будет «златовласая женщина» и который бует править Россией очень недолго всего лишь 2 года, и именно в это время его правления будет война.

После него в смутное время на трон придут «десять царей», которые все вместе будут править Россией.

Из смутного царства восстанут 10-ть Царей.

А уже после них станет иной человек, отличный от всех прежних правителей, им окажется мудрец и эзотерик, владеющий тайными знаниями, он был смертельно болен, но сам себя полностью исцелит - "Великий Гончар".

Он обнародует концепцию Нового Государства, построенную исключительно на абсолютно независимой экономике, основанной исключительно на самодостаточных принципах.

Великий Гончар придёт к самой вершине власти России тогда, когда лично у него сойдутся вместе две пятёрки.

При «Великом Гончаре» произойдёт объединение 15-ти вождей, которые создадут Новую Великую Державу.

Государство России будет воссоздано в новых границах.

Предсказания монаха Раньо Неро в 14 веке

«В Северной Стране Гипербореев - в России появится новая универсальная религия Огня и Света …

Религия Солнца (Огня и Света) в 21-м веке познает победоносное шествие и опору себе она обретёт в северной Стране Гипербореев, где она будет явлена в своём новом качестве»

Древнее пророчество монаха Авеля о Будущем России

«В далёком будущем Россией будет править Избранник Божий и имя его трикратно суждено в истории православной России, а на голове его Благословение Бога,…

Но его имя будет сокрыто до времени …

Велика при нём станет Россия, она вернётся к истокам древней жизни своей, великая судьба предначертана России …»

Пророчество 1930 года святителя Феофана Полтавского

«Произойдёт то, чего никто не ожидает, Россия воскреснет из мёртвых и весь мир удивится …

Того православия, что было в России прежде, уже не будет, но истинная вера не только возродится, но и восторжествует … »

Предсказания французской ясновидицы и астролога Марии Дюваль

"На фоне общемировой депрессии Россию ждёт исключительно светлое будущее и россиянам уготована завидная судьба - именно Россия первая выберется из кризиса, крепко станет на ноги, обзаведётся сильной армией, продолжит своё развитие и даже будет давать деньги в долг многим странам Европы …

К 2014 году Россия станет самой богатой державой и уровень жизни среднестатистического россиянина уже достигнет нынешнего весьма высокого уровня жизни среднестатистического европейца, и у всех граждан России будет примерно одинаковый достаток, но для приобретения этого своего могущества придётся заплатить определённую цену - России придётся с кем-то воевать.

Всё человечество стоит на пороге рождения нового мира, в котором нас ждут новые изобретения, включая лекарство от старости, до 140 лет увеличивающее продолжительность жизни, и ключевую роль во всех этих открытиях и изобретениях сыграют именно русские учёные и именно русские исследователи.

Американская ясновидящая Джейн Диксон.

Природные катаклизмы начала 21-го века и все вызванные ими глобальные бедствия меньше всего затронут именно Россию, и ещё меньше затронут они русскую Сибирь.

У России откроется возможность бурного и мощного развития.

Надежды Мира и его возрождение придут именно из России.

Предсказания итальянской ясновидицы Мавис.

У России очень интересное будущее, которого абсолютно никто в мире не ожидает от России. Именно русские положат начало перерождению всего Мира.

И никто не представляет, сколь глубоки будут эти перемены во всём огромном мире, вызванные именно Россией.

В России оживёт даже самая глубокая провинция, появится и вырастет очень много новых городов на самой периферии …

Россия достигнет такого уникально высокого уровня развития, которого нет сейчас и даже к тому времени не будет ни у одного даже самого развитого государства в мире …

Потом за Россией потянутся и все остальные страны …

Прежний нынешний западный путь развития земной цивилизации очень скоро заменит новый и именно российский путь.

Предсказания 1996 года ясновидящей Валерии Кольцовой.

«К 2009 году созреет мощный Мировой Экономический Кризис - этот кризис потрясёт Америку сильнее, чем Великая Депрессия, доллар обесценится и превратится в бесполезную бумажку, а его место в мире для торговли нефтью займёт российский рубль, который затем станет единой мировой валютой, так как евро, как и рухнувший американский доллар, тоже себя не оправдает …

В период с 2010 года по конец 2012 года огромная волна цунами накроет Нью-Йорк и все города Восточного побережья США.

В Америке начнётся истеричная жуткая паника, людей будут срочно эвакуировать и переселять в другие города …

И с тех пор начнётся постепенное, но неизбежное затопление водой океанов земель Северной Америки и Западной Европы …

В этот период экономического кризиса и стихийных бедствий в США будет править «чёрный» Президент, и в это же время на фоне обесценившегося доллара и Экономического кризиса в США будут происходить не просто массовые беспорядки, а самые настоящие восстания и подлинно революционные события…»

Прогноз новосибирского астролога Владимира Лотова.

«Американский экономический кризис перерастёт в мировой кризис, с августа 2010 года долларовая финансовая пирамида рухнет, Америка из самой благополучной страны мира превратится в самую несчастную, которой будет сочувствовать весь мир, и потеряет статус сверхдержавы, а после серии сейсмических катастроф, США распадутся на две или даже на большее количество частей».





Предсказание астролога и ясновидца Юрия Овидина.

«Россия станет родиной совершенно новой религии …

На земле уже находится Представитель Вселенной, он создаст религию будущего, основанную на идее духовной чистоты …»





Американский ясновидец Дэнтон Бринки.

«Следите за Россией - каким путём пойдёт Россия, таким же путём вслед за ней пойдёт и весь остальной Мир»

Источник: https://taboo.su/nepoznannoe/predskazaniya/439-prorochestva-o-rossii.html