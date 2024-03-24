▫️ Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров.

В результате удара дезорганизована работа предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, а также уничтожена военная техника и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО. Все цели удара достигнуты.

▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 32-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики, а также отражены три контратаки противника.

Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

▫️ На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины.

В результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области уничтожено до 40 военнослужащих, боевая машина РСЗО RM-70 «Vampire» чешского производства, а также реактивная система залпового огня «Mars» производства ФРГ.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Клещеевка, Красное и Курдюмовка Донецкой Народной Республики, а также отразили контратаку формирований 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, гаубицу М119 производства США, орудие Д-30 и полевой склад боеприпасов.

▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и отразили девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Шумы, Тоненькое, Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 360-ти военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубица Д-30.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям 31-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.



Потери противника составили до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и противотанковая пушка «Рапира».

▫️ На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, а также 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки Запорожской области, Гавриловка, Ивановка и Тягинка Херсонской области.

ВСУ потеряли до 50-ти военнослужащих и три автомобиля.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-30.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склады боеприпасов и хранения БПЛА, четыре радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, одна станция радиоэлектронной борьбы, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 172 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбито: 11 крылатых ракет «Storm Shadow», три противокорабельные ракеты «Нептун», четыре авиационные управляемые ракеты MALD, а также 22 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Vampire».

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 16908 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15587 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20153 единицы специальной военной автомобильной техники.