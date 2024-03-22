Сегодня Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

В результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

Кроме того, уничтожена иностранная военная техника и средства поражения, доставленные на Украину из стран НАТО, нарушены переброски к переднему краю резервов противника, поражены подразделения ВСУ и наемников в районах восстановления боеспособности. Все цели массированного удара достигнуты.



С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными Силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами.

В результате ударов были поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БпЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.

▫️ На Купянском направлении в течение недели подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Котляровка, Берестовое, Кисловка, Ягодное, Тимковка Харьковской области, Червоная Диброва и Надия Луганской Народной Республики.

Отражены 13 контратак штурмовых групп 57-й мотопехотной, 30-й и 32-й механизированных бригад, а также 18-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 400 военнослужащих, три танка, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии.



▫️ В течение недели украинские боевики предпринимали попытки прорыва в приграничные районы Белгородской и Курской областей. Слаженными действиями войск Группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации все атаки отражены.

За неделю на Белгородском направлении ВСУ потеряли более трёх тысяч военнослужащих и боевиков украинских террористических формирований, семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 автомобилей.



▫️ На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск освобождена железнодорожная станция Алебастровая Донецкой Народной Республики и улучшено положение по переднему краю.

Нанесено поражение формированиям десантно-штурмовой, танковой, двух аэромобильных, четырех механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ, а также трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Раздоловка, Красное, Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка, Константиновка и Георгиевка Донецкой Народной Республики.

Отражены десять контратак штурмовых групп 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Красногоровка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Потери противника за неделю составили более 1885 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 17 орудий полевой артиллерии и девять полевых складов с боеприпасами.



▫️ На Авдеевском направлении подразделениями группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией освобождены населенные пункты Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Нетайлово, Семеновка, Первомайское, Новгородское, Уманское и Очеретино Донецкой Народной Республики.

Отражены 42 контратаки формирований 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 78-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад противника в районах населенных пунктов Ленинское, Новобахмутовка, Орловка и Водяное Донецкой Народной Республики.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2195 военнослужащих, два танка, 21 боевую бронированную машину, 65 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Мирное Запорожской области и улучшено тактическое положение по переднему краю.

Кроме того, нанесено поражение формированиям 1-й бригады нацгвардии Украины, а также 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Шахтерское, Ровнополь и Урожайное Донецкой Народной Республики.

Отражены пять контратак 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Владимировка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили более 935 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.



▫️ На Херсонском направлении российские войска нанесли огневое поражение формированиям 28-й, 65-й механизированных, 128-й штурмовой бригад, 121-й и 126-й бригад теробороны, 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино, Степногорск, Щербаки, Степное Запорожской области, Ивановка и Никольское Херсонской области.

Потери противника составили более 330 военнослужащих, 22 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии.