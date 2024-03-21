▫️ Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников.

Цели удара достигнуты. Все объекты поражены.



▫️ На Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 63-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три танка и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две боевые машины РСЗО «Vampire» чешского производства, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-30.

▫️ На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ и их уничтожению в приграничных районах Украины.

Нанесено огневое поражение местам сосредоточения формирований иностранных наемников и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка Сумской области.

Противник потерял до 30-ти боевиков, три пикапа, а также боевую машину реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и овладели железнодорожной станцией Алебастровая в Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой, 46-й и 81-й аэромобильным бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красное, Новомихайловка и Георгиевка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 250-ти военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика», а также гаубица Д-20.



▫️ На Авдеевском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Тоненькое Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям 47-й, 59-й мотопехотных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ.

Противник потерял более 320-ти военнослужащих, танк, четыре боевыебронированные машины и семь автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены:артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы: Д-20 и Д-30, а также орудие М102 производства США.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 120-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.



▫️ На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино, Степовое Запорожской области и Ивановка Херсонской области.

ВСУ потеряли до 50-ти военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-30.



▫️ Оперативно-тактической авиацией,беспилотными летательными аппаратами,ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: склад хранения БПЛА, цех по производству и ремонту беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 132-х районах.



Средствами противовоздушной обороны сбиты 163 украинских беспилотных летательных аппарата, а также 20 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 16443 беспилотных летательных аппарата, 487 зенитных ракетных комплексов, 15562 танка и другие боевые бронированные машины, 1251 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8480 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20027 единиц специальной военной автомобильной техники.