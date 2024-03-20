Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Ягодное и Тимковка Харьковской области. В районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики отражены две контратаки штурмовых групп 18-й бригады нацгвардии Украины.

Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.

▫️ На Белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка и продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию. В результате ударов авиации и огня артиллерии противник потерял до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две боевые машины РСЗО «Vampire» чешского производства.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в результате успешных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка и Георгиевка Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики отражена контратака формирований 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

ВСУ потеряли до 420 военнослужащих,танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: орудие Д-20, две гаубицы: М119 производства США и L119 производства Великобритании, боевая машина РСЗО «Град», радиолокационная станция подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также четыре полевых склада боеприпасов.



▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение противнику и улучшили положение по переднему краю.

Отражены семь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Первомайское, Тоненькое, Водяное и Бердычи Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 395 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей,самоходную артиллерийскую установку «Акация» и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили свое тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Павловка, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Копани, Мирное Запорожской области и Ивановка Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и орудие Д-20.

▫️ Оперативно-тактической авиацией,беспилотными летательными аппаратами,ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад топлива для военной техники ВСУ, боевая и транспортно-заряжающая машины реактивной системы залпового огня «Град», а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 121 районе.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 145 украинских беспилотных летательных аппаратов, 22 реактивных снаряда система залпового огня HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства, тактическая ракета «Точка-У», переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200, а также зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot»производства США.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 16280 беспилотных летательных аппаратов, 487 зенитных ракетных комплексов, 15545 танков и других боевых бронированных машин, 1248 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8467 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19998 единиц специальной военной автомобильной техники.