Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение формированиям противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».

▫️ На Белгородском направлении российские подразделения нанесли огневого поражение скоплениям живой силы и техники 105-й, 120-й бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования «РДК» в районах населенных пунктов Поповка, Лукашовка, Великая Писаревка Сумской области и Старица Харьковской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Козинка Белгородской области пресечены попытки проникновения со стороны Украины через государственную границу Российской Федерации украинских диверсионно-разведывательных групп.

В результате противник потерял до 150-ти военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, два танка, три автомобиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 80-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Максимильяновка, Клещеевка и Красное Донецкой Народной Республики.

Также отражена атака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 380-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и четыре автомобиля.



▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 59-й мотопехотной, 31-й, 47-й, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Уманское, Очеретино и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отразили семь атак и контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Орловка, Бердычи, Семеновка и Тоненькое Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 295-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубица «FH-70» производства Великобритании.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Шахтерское и отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли свыше 130-ти военнослужащих, танк, два бронетранспортера и четыре автомобиля.



▫️ На Херсонском направлении в результате действий подразделений группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой, 28-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск и Щербаки Запорожской области.

Потери ВСУ составили свыше 55-ти военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ, а также поражена живая сила и военная техника противника в 137-ми районах.



Средствами противовоздушной обороны уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также сбиты: 143 украинских беспилотных летательных аппарата, 22 реактивных снаряда систем залпового огня «Vampire» и «Град», три реактивных снаряда «Ураган» и реактивный снаряд HIMARS.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 15992 беспилотных летательных аппарата, 486 зенитных ракетных комплексов, 15521 танк и других боевых бронированных машин, 1243 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19910 единиц специальной военной автомобильной техники.