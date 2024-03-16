Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено поражение формированиям 14-й, 68-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Котляровка, Берестовое Харьковской области и Надия Луганской Народной Республики.

Кроме того, отражены две атаки штурмовых групп противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также пять орудий Д-30.

В приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины российскими подразделениями нанесено комплексное огневое поражение сосредоточениям живой силы и техники противника.

Отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населенного пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области.

В результате ударов авиации и огня артиллерии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Vampire» чешского производства и боевая машина РСЗО «Град».

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий нанесли поражение формированиям 93-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Новомихайловка, Георгиевка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Также в районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики отражена атака штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Противник потерял до 260 военнослужащих, 11 автомобилей, гаубицу FH-70 производства Великобритании, гаубицу Д-20, а также орудие М119 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.

▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение в своих зонах ответственности и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 47-й, 110-й механизированных и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Бердычи и Новокалиново Донецкой Народной Республики.

Отражены три контратаки подразделений 47-й механизированной, 3-й штурмовой бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Тоненькое и Семеновка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, два бронетранспортера, пятнадцать автомобилей, самоходная артиллерийская установка АS-90 «Braveheart» производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и две Д-30.

▫️ На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике 1-й бригады нацгвардии Украины, 127-й бригады теробороны в районах населенного пункта Урожайное и Ровнополь Донецкой Народной Республики.

Отражена атака формирований 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 130 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-20, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

▫️ На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 121-й бригады теробороны, 2-й, 15-й и 23-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Новопокровка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области.

Потери противника составили более 40 военнослужащих и два автомобиля.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: цех сборки беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Конотоп Сумской области, пункты временной дислокации боевиков нацформирований «Лють» и «Цунами» в районе города Одесса, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 149 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 108 украинских беспилотных летательных аппаратов, 17 реактивных снарядов РСЗО, в том числе 15 – «Vampire» чешского производства, один HIMARS производства США, один «Град».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 269 вертолетов, 15681 беспилотный летательный аппарат, 486 зенитных ракетных комплексов, 15505 танков и других боевых бронированных машин, 1240 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8425 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19829 единиц специальной военной автомобильной техники.