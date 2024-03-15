▫️ С 9 по 15 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 50 групповых ударов высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами по объектам аэродромной инфраструктуры ВСУ, цехам ремонта вооружения и военной техники, складам хранения БпЛА и безэкипажных катеров, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов. Все назначенные объекты поражены.

Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

▫️ На Купянском направлении в течение недели подразделения «Западной» группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Песчаное Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Отражены 22 контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной, 32-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Першотравневое Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 305 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, боевая машина РСЗО «Vampire» чешского производства и 25 орудий полевой артиллерии.

Кроме того, с 12 по 15 марта в результате упреждающих и слаженных действий российских войск совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России предотвращены все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей.

Ударами авиации и огнем артиллерии уничтожено более 550 военнослужащих, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП «Bradley» производства США и 15 автомобилей.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, ведя активные боевые действия, освободили населенный пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи.

Нанесено поражение формированиям семи механизированных и пяти штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Спорное, Раздоловка, Клещеевка, Курдюмовка, Красногоровка и Георгиевка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили более 1930 военнослужащих, девять танков, 12 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 18орудий полевой артиллерии, две боевые машины зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и восемь полевых складов боеприпасов.

▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение и занятие более выгодных рубежей.

Во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 11 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Новожеланное, Новогродовка, Розовка и Калиново Донецкой Народной Республики.

Также отражены 64 контратаки формирований противника в районах населенных пунктов Бердычи, Семеновка, Первомайское, Тоненькое и Орловка Донецкой Народной Республики.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2710 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, в том числе «Abrams» производства США, 19 боевых бронированных машин, 91 автомобиль и 18 орудий полевой артиллерии.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Ровнополь, Урожайное Донецкой Народной Республики, Червоное и Малиновка Запорожской области.

Отражены семь контратак противника в районах населенных пунктов Старомайорское, Новодонецкое, Шевченко Донецкой Народной Республики и Владимировка Запорожской области.

Потери ВСУ составили более 980 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 11 орудий полевой артиллерии.

▫️ На Херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции, нанесли комплексное огневое поражение формированиям 141-й пехотной, 65-й, 117-й механизированных, 82-й, 128-й штурмовых бригад ВСУ, а также 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Орехов, Каменское, Степное, Пятихатки Запорожской области, Берислав и Тягинка Херсонской области.

Потери противника составили более 270 военнослужащих, танк, 23 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии.

▫️ Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены:пусковая установка системы залпового огняHIMARS производства США, две боевые машины зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300с радиолокационными станциями.

▫️ Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели уничтожены: истребитель МиГ-29 и два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины, тактическая ракета «Точка-У», пять управляемых авиационных бомб «Hammer»производства Франции, 86 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, «Vampire» чешского производства и «Град», а также 915 беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 269 вертолетов, 15573 беспилотных летательных аппарата, 486 зенитных ракетных комплексов, 15496 танков и других боевых бронированных машин, 1238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8406 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19764единицы специальной военной автомобильной техники.