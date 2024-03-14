Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск улучшено положение по переднему краю, нанесено огневое поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

▫️ Отражена контратака 47-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Першотравневое Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих, танк, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ Кроме того, упреждающими действиями российских подразделений сорвана очередная попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области.

В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195-ти военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, три танка и пять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов.



▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики.

Отражены восемь контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 59-й механизированных, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новобахмутовка, Бердычи, Семеновка и Орловка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 410-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП «Bradley» производства США, девять автомобилей, гаубицу Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение и отразили три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Владимировка и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 125-ти военнослужащих, танк, и два автомобиля и две гаубицы Д-30.



▫️ На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» улучшено положение по переднему краю, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Высшетарасовка Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих и два автомобиля.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 108-ми районах.



Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 136 украинских беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США и четыре снаряда РСЗО «Град».

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 269 вертолетов, 15498 беспилотных летательных аппаратов, 485 зенитных ракетных комплексов, 15481 танк и другие боевые бронированные машины, 1238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8406 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19731 единица специальной военной автомобильной техники.