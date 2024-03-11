Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 11 марта 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Vampire» чешского производства, две самоходные артиллерийские установки «Caesar» производства Франции, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 и орудие М101 производства США.
▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 80-й десантно-штурмовой, 33-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Раздоловка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики.
Кроме того, отражена атака штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.
ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три самоходные артиллерийские установки «Акация» и две гаубицы Д-20. Также уничтожены три полевых склада боеприпасов противника.
▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Майорск и Розовка Донецкой Народной Республики.
Отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердычи, Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики.
Противник потерял более 430 военнослужащих, танк «Abrams» производства США, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30.
Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области.
Потери ВСУ составили более 140 военнослужащих, восемь пикапов и буксируемое орудие М119 производства США.
▫️ На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции.
Отражена атака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
Противник потерял до 30 военнослужащих, танк, пять автомобилей и гаубицу Д-30.
▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад топлива и семь пунктов управления БпЛА ВСУ.
Кроме того, поражены: два пункта временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбито 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
В течение суток уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Песчаное, Табаевка Харьковской области, Житловка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Донецк, Кременец Донецкой Народной Республики, Токмак Запорожской области и Пролетарка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 267 вертолетов, 15080 беспилотных летательных аппаратов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15428 танков и других боевых бронированных машин, 1237 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19608 единиц специальной военной автомобильной техники.
А вот жоркины с ктэшей братаны помогают “славянам ,а игореша сдуру или с передоза опять их записывает во вараги ж/саксов..
Некий чешский президент со странным именем Пётр Павел сообщил, что направит каклам 800 тыщ снарядов
которые он наскреб по сусекам со всего мира.
Чехи это практически как пшеки только ещё хуже.
Во время Великой Отечественной войны эти клоуны усиленно впахивали на германских нацистов делая для них оружие и боеприпасы чтобы убивать русских людей.
Сейчас ситуация повторяется и чехи снова усиленно впахивают на новых нацистов, но уже каклятских но с той же целью – убивать русских людей.
Ничего не меняется.” ,только ближайшие братья поют иные песни не в полголоса ,как в ВОВ ,а в полный и получают Оскаров за это..Чудесатый же мир настал
Чехия – это база Вашего раввината, мадам. Не удивляйтесь.