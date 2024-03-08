

▫️ В период со 2-го по 8-е марта 2024 г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 34 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты, где осуществлялась сборка и подготовка для боевого применения безэкипажных катеров, арсеналы, базы топлива для военной техники, пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.



▫️ На Купянском направлении в течение недели подразделения «Западной» группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Купянск, Песчаное и Берестовое Харьковской области.

Отражены 24 контратаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 540 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град».



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 33-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отразили восемь контратак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Победа Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили более 1970 военнослужащих, 11 танков, 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО «Град», а также боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10». Также уничтожено десять полевых складов боеприпасов ВСУ.



▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции.

Во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 23, 31, 47, 78, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной, 71-й егерской бригад, а также 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Тоненькое, Торецк, Очеретино, Новоселка Первая, Майорск и Розовка Донецкой Народной Республики.

Отражены 65 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Ленинское, Петровское, Новгородское, Первомайское и Орловка Донецкой Народной Республики.

За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2860 военнослужащих, семь танков, в том числе два «Abrams» производства США, 34 боевые бронированные машины, 47 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО HIMARS производства США и боевую машину ЗРК «Стрела-10».



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 65, 72, 118-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102, 105 и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое, Угледар, Доброполье, Шевченко, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области.

Кроме того, отражены три контратаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 1620 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», две боевые машины ЗРК «Стрела-10», а также боевая машина ЗРК «Stormer» производства Великобритании.

▫️ На Херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции и нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65, 117, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, 35, 36, 38-й бригад морской пехоты, 14-й, 23-й бригад нацгвардии и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятихатки, Нестерянка Запорожской области, Ивановка, Садовое, Михайловка, Антоновка и Токаревка Херсонской области.

В районе населенного пункта Работино Запорожской области отразили две атаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника составили более 295 военнослужащих, два танка, 22 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США.



▫️ Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты:самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot» производства США, семь управляемых авиационных бомб «Hammer»производства Франции, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 796 беспилотных летательных аппаратов.



▫️ В течение недели сдались в плен 24 украинских военнослужащих.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 576 самолетов, 267 вертолетов, 14658 беспилотных летательных аппарата, 482 зенитных ракетных комплекса, 15400 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19498 единиц специальной военной автомобильной техники.