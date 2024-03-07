

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войска активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Кроме того, отражены шесть контратак 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Потери противника составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили атаку штурмовой группы 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

В районах населенных пунктов Озаряновка, Курдюмовка, Георгиевка и Победа Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 24, 28, 33-й механизированных, 79-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.

Потери противника составили до 200 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-20. Также уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.



▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24, 78, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Майорск, Новгородское и Орловка Донецкой Народной Республики.

Отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское и Розовка, а также семь контратак в районах населенных пунктов Петровское, Бердычи, Орловка, Тоненькое и Первомайское Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области.

В районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики отражена контратака 72-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 160 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс «Стрела-10».



▫️ На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Новоданиловка, Степовое Запорожской области и Новотягинка Херсонской области.

Потери противника составили до 30 военнослужащих, два танка, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-В». Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ.



▫️ Оперативно-тактической авиацией,беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад топлива для военной техники, пункт управления 80-й десантно-штурмовой бригады, живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба AASM «Hammer» производства Франции.

▫️ Уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Червонопоповка, Новодружеск, Золоторевка Луганской Народной Республики, Красное, Пески, Первомайское, Шевченко, Петровское Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Новое Запорожской области, Корсунка и Крынки Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 576 самолетов, 267 вертолетов, 14563 беспилотных летательных аппарата, 482 зенитных ракетных комплекса, 15388 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8314 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19461 единица специальной военной автомобильной техники.