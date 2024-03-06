

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ и 12-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Новоселовка, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Свердловка Луганской Народной Республики.

Кроме того, отражены три контратаки 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 165-ти военнослужащих, танк и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, а также гаубица М198 производства США.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю, нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 22-й, 28-й и 54-й механизированных, а также 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка, Закотное и Перше Травня Донецкой Народной Республики.

В районах населенных пунктов Новомихайловка и Победа Донецкой Народной Республики отражены две контратаки 31-й и 33-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника составили до 260-ти военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, гаубица «Мста-Б» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Также уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.



▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции.

Нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й, 42-й, 47-й, 53-й, 61-й, 92-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новопокровское, Очеретино, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов, а также девять контратак в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Орловка и Водяное Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 460-ти военнослужащих, два танка, один из них «Abrams» производства США был уничтожен экипажем танка Т-72 Б3 с первого выстрела,самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук», четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», две гаубицы М119 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Мирное и Угледар Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 210-ти военнослужащих, два танка, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также склад боеприпасов.



▫️ На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 118-й механизированной бригады ВСУ, 126-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино, Вербовое Запорожской области, Токаревка, Садовое Херсонской области и Высшетарасовка Днепропетровской области.

Потери противника составили до 30-ти военнослужащих и два автомобиля.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: авиационная техника, склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области, склад боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», живая сила и военная техника ВСУ в 113-ти районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARSпроизводства США, а также управляемая авиационная бомба AASM «Hammer» производства Франции.

Кроме того, уничтожено 135 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Сладкое, Павловка, Сигнальное, Верхнеторецкое, Орлинское Донецкой Народной Республики, Голиково, Червонопоповка, Новодружеск Луганской Народной Республики, Мирное, Магедово, Шевченково и Новое Запорожской области.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 576 самолетов, 267 вертолетов, 14440 беспилотных летательных аппаратов, 481 зенитный ракетный комплекс, 15377 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8309 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19415 единиц специальной военной автомобильной техники.