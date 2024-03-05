

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Терны Донецкой Народной Республики и Свердловка Луганской Народной Республики.

Кроме того, в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области отразили пять атак подразделений 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ.

Потери противника составили до 35 военнослужащих и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, орудие «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО «Град».



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю и нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 22, 33, 42-й механизированных, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа, Белогоровка, Новое и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отражены две контратаки противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: гаубица М198 производства США, два орудия Д-20, гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».



▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции.

В течение суток нанесено огневое поражение живой силе и технике 24, 31, 47, 61-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики.

Также отражены три атаки подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Бердычи и Шумы, а также десять контратак в районах населенных пунктов Тоненькое, Первомайское и Орловка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе: БМП «Bradley» и бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубица «Мста-Б», а также боевая машина зенитного ракетного комплекса «Stormer» производства Великобритании.



▫️ На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 117-й механизированной бригады, 38-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Садовое, Михайловка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области.

В районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 25 военнослужащих, три автомобиля.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики и «Бук» в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики, пункт управления БпЛА в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 104 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.

В течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS.

Кроме того, уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе, в районах населенных пунктов Песчаное, Никольское, Старомихайловка, Ласточкино Донецкой Народной Республики и Романовское Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 576 самолетов, 267 вертолетов, 14305 беспилотных летательных аппаратов, 479 зенитных ракетных комплексов, 15360 танков и других боевых бронированных машин, 1233 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8299 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19365 единиц специальной военной автомобильной техники.