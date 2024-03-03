

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 141-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики, Купянск, Песчаное, Берестовое и Петровское Харьковской области.

Кроме того, отражено пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы: М777 и М198 производства США, а также орудие Д-20.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Победа Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля и артиллерийскую системы М777 производства США. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.



▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили 11 контратак формирований 53-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькое, Орловка, Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики.

Также отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 460 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, два орудия «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброполье Запорожской области, Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».



▫️ На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й и 36-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Нестерянка Запорожской области, Ивановка и Антоновка Херсонской области.

▫️ В районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 40 военнослужащих и пять автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 106-ти районах.



Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, в течение суток уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата, включая «Байрактар ТБ-2», в том числе в районах населенных пунктов Волокитино Сумской области, Красногоровка, Орловка, Верхнеторецкое, Первомайское, Павловка Донецкой народной республики, Синьковка, Токаревка Харьковской области, Новое, Щербаки Запорожской области, Тягинка, Берислав и Скадовск Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 14112 беспилотных летательных аппаратов, 476 зенитных ракетных комплексов, 15335 танков и других боевых бронированных машин, 1228 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8275 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19298 единиц специальной военной автомобильной техники.