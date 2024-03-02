

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено огневое поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли свыше 390 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и девять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «АS-90» производства Великобритании, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три гаубицы Д-20, буксируемое орудие М119 производства США, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также станция радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.



▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили занятие более выгодных рубежей и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики.

В районах населенных пунктов Петровское, Ленинское и Орловка Донецкой Народной Республики отражены восемь контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

Противник потерял до 160 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты «Bradley» производства США, а также гаубицу «Мста-Б».



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое, Угледар и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 270 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и гаубица «Мста-Б».



▫️ На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Херсонской области и Работино, Малая Токмачка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля и склад боеприпасов.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито пять крылатых ракет «Storm Shadow», а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Ясиноватая, Павловка Донецкой Народной Республики, Змиевка, Троицкое, Новокраснянка, Голиково Луганской Народной Республики, Новопрокоповка, Копани, Шевченково, Сладкая Балка Запорожской области, Колодезное Харьковской области и Черноморовка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 13969 беспилотных летательных аппаратов, 476 зенитных ракетных комплексов, 15323 танка и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8259 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19257 единиц специальной военной автомобильной техники.