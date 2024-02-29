

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 50-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: гаубица М198 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и орудие Д-30.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 28-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Берестовое Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, два БТР, в том числе М113 производства США, и десять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Ураган», самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, орудие Д-20, а также три гаубицы Д-30.



▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 61-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Северное, Орловка и Первомайское Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 495-ти военнослужащих, семь танков, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и одиннадцать автомобилей.

Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Урожайное, Ровнополь и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 105-ти военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Херсонском направлении российские подразделения заняли более выгодные позиции и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино, Степовое, Малые Щербаки Запорожской области и Токаревка Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

▫️ Подразделениями российской группировки войск на Херсонском направлении уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы.

В результате скоротечного боя четыре с десантом лодки были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости убыла в обратном направлении.

Потери противника составили до 25-ти украинских военнослужащих. Один военнослужащий взят в плен.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены: пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Купянск», два пункта управления: 72-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс С-300ПС, три склада боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 126-ти районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM.

Кроме того, уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Лисичанск, Голиково Луганской Народной Республики, Курдюмовка, Первомайское, Криничная Донецкой Народной Республики и Михайловка Запорожской области.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 13715 беспилотных летательных аппаратов, 475 зенитных ракетных комплексов, 15286 танков и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8223 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19211 единиц специальной военной автомобильной техники.