

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Кроме того, отражены семь атак штурмовых групп 32-й механизированной, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отражены три контратаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Георгиевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 230 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, два орудия Д-20, противотанковая пушка «Рапира», буксируемое орудие М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ.



▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Петровское, заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 165 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты «Bradley», бронетранспортер М113 производства США и пять автомобилей.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три орудия Д-20, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и пять гаубиц Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», противотанковая пушка «Рапира» и склад боеприпасов.



▫️ На Херсонском направлении в результате активных действий российские подразделения заняли более выгодные позиции, нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Приморское, Новопокровка Запорожской области и Дудчаны Херсонской области.

В районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена контратака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 40 военнослужащих и два автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка «Caezar» производства Франции, три орудия Д-20, САУ «Акация» и гаубица Д-30.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск уничтожен радиолокатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, склад хранения и изготовления беспилотных летательных аппаратов, а также поражены живая сила и военная техника в 131 районе.

▫️ Средствами противовоздушной обороны уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Араповка, Троицкое, Новоникольское Луганской Народной Республики, Еленовка, Шевченко Донецкой Народной Республики, а также сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 13622 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15266 танков и других боевых бронированных машин, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8203 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19179 единиц специальной военной автомобильной техники.