

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск заняли более выгодные позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Кроме того, отразили две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 30-ти военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также САУ «Гвоздика».



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой, 28-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Курдюмовка и Антоновка Донецкой Народной Республики.

Также отражены семь контратак штурмовых групп 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли свыше 420-ти военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицу L119 производства Великобритании.



▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Северное, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Бердычи и Розовка Донецкой Народной Республики.

Отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Первомайское и Петровское Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 485-ти военнослужащих, два танка, в том числе «Abrams» производства США, три боевые машины пехоты, в том числе «Bradley», шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики и отразили три атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области.

Потери противника составили до 130-ти военнослужащих, два автомобиля, буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».



▫️ На Херсонском направлении в результате активных действий российские подразделения заняли более выгодные позиции и отразили три контратаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нестерянка Запорожской области и Ильинка Днепропетровской области.

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены: склад топлива для военной техники ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, пункт управления 128-й бригады теробороны, а также живая сила и военная техника противника в 112-ти районах.



Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Михайловка Николаевской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Кроме того, уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Чернопоповка, Житловка Луганской Народной Республики, Егоровка Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Чистополье, Сладкая Балка Запорожской области, Васильевка, Корсунка Херсонской области, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 13523 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15252 танка и другие боевые бронированные машины, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19138 единиц специальной военной автомобильной техники.