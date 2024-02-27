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Гвоздь в крышку гроба «чубайсятины» и реформ РАО ЕЭС России. Борис Марцинкевич

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В студии канала «День» физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.

Комментарий редакции

В данной лекции рассматривается история создания и развития компании РусГидро. Основные тезисы:

1. РусГидро была создана в 2004 году путем консолидации государственных активов в сфере гидроэнергетики.

2. Цель создания РусГидро – сохранение гидроэнергетических активов под государственным контролем, так как ГЭС имеют важнейшее значение для энергосистемы России.

3. В состав РусГидро вошло 16 крупнейших ГЭС страны общей мощностью около 18 ГВт.

4. В 2003 году Минэкономразвития поддержало идею создания единой государственной гидроэнергетической компании.

5. К 2008 году завершено формирование корпоративной структуры РусГидро, мощность выросла до 24,4 ГВт.

6. В 2011 году РусГидро получила энергоактивы на Дальнем Востоке.

7. РусГидро активно ведет строительство новых ГЭС и модернизацию действующих.

8. РусГидро занимается энергоснабжением удаленных и труднодоступных территорий России.

Вывод: РусГидро была создана для консолидации государственных гидроэнергетических активов и их развития. За 15 лет компания значительно выросла, осваивает новые проекты. РусГидро играет важную роль в энергоснабжении страны, особенно удаленных территорий.

Источник: https://rutube.ru/video/20cb969878e0b95dd4c1834a40c9e87c/
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