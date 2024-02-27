Гвоздь в крышку гроба «чубайсятины» и реформ РАО ЕЭС России. Борис Марцинкевич
В студии канала «День» физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.
Комментарий редакции
В данной лекции рассматривается история создания и развития компании РусГидро. Основные тезисы:
1. РусГидро была создана в 2004 году путем консолидации государственных активов в сфере гидроэнергетики.
2. Цель создания РусГидро – сохранение гидроэнергетических активов под государственным контролем, так как ГЭС имеют важнейшее значение для энергосистемы России.
3. В состав РусГидро вошло 16 крупнейших ГЭС страны общей мощностью около 18 ГВт.
4. В 2003 году Минэкономразвития поддержало идею создания единой государственной гидроэнергетической компании.
5. К 2008 году завершено формирование корпоративной структуры РусГидро, мощность выросла до 24,4 ГВт.
6. В 2011 году РусГидро получила энергоактивы на Дальнем Востоке.
7. РусГидро активно ведет строительство новых ГЭС и модернизацию действующих.
8. РусГидро занимается энергоснабжением удаленных и труднодоступных территорий России.
Вывод: РусГидро была создана для консолидации государственных гидроэнергетических активов и их развития. За 15 лет компания значительно выросла, осваивает новые проекты. РусГидро играет важную роль в энергоснабжении страны, особенно удаленных территорий.
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