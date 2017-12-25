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Последний гвоздь в крышку гроба олимпийского движения

09:14. 25 декабря 2017 Просмотров - 576 Нет комментариев Опубликовал:

Последний гвоздь в крышку гроба олимпийского движения: в США пристыдили WADA после отстранения России

В США пристыдили WADA после отстранения России

Американское издание указало на то, что WADA уже давно перестало быть организацией, ведущей эффективную борьбу с допингом. Как подметил автор, отстранение России от Олимпиады в Пхенчхане противоречит главным принципам олимпизма.

Американское издание The Duran опубликовало статью Роя Харпера, который встал на сторону России в нашумевшем скандале с допингом и отстранением от Олимпиады. Автор назвал WADA устаревшей организацией, которая уже перестала выполнять свою главную функцию - эффективную борьбу с допингом. Как выразился журналист, "Всемирное антидопингтовое агентство вбивает последний гвоздь в гроб олимпийского движения".

Харпер пояснил, что WADA не является гарантом честности, у него нет инструментов борьбы с допингом, которые бы работали, агентство даже не может уберечь от хакеров личные данные спортсменов. Как подметил аналитик, любую проблему в организации решают исключительно карательными методами и не признают какого-либо реформирования.

Введение изменений в работу WADA обсуждали после Олимпиады в Рио. Тогда национальные антидопинговые организации из 17 стран, в том числе и США, предложили сделать агентство более открытым. Однако эта идея не прошла, и WADA по прежнему продолжает играть роль главного палача, причем не только для спортсменов. Журналист напомнил, что только за последний год агентство приостановило работу нескольких лабораторий, например, в Париже и Бухаресте. 

Последний гвоздь в крышку гроба олимпийского движения: в США пристыдили WADA после отстранения России

По мнению Харпера, в организации таким образом стараются создать видимость эффективности, но убедить пока никого не удалось. При этом в статье отмечено, что не стоит удивляться участию WADA в допинговом скандале вокруг России и последующего отстранения страны от Олимпиады. Автор указал на то, что некоторые российские спортсмены действительно попадались на использовании запрещенных препаратов, а некоторые спортивные чиновники из России не продемонстрировали профессионализм при решении этого вопроса, но отстранение национальной олимпийской сборной противоречит Олимпийской хартии, которую приняли в 2015-ом году.

Как пояснил журналист, несмотря на то, что запрет на участие в Играх является временным, он все равно противоречит правилу №59 шестой главы устава хартии. Американец подметил, что решение об отстранении России было исключительно политическим, и не стоит даже упоминать, что подобным образом агентство якобы пыталось исправить сложившуюся ситуацию. Харпер подметил, что коллективное наказание не является действенным способом борьбы с допингом.

Напомним, что Международный олимпийский комитет, основываясь на расследовании комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, отстранил Россию от участия в Олимпиаде. Российские спортсмены смогут выступить на Играх исключительно под нейтральным флагом, причем по каждому из атлетов организация будет принимать отдельное решение.

 
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