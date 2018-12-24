Восемь гвоздей в крышку гроба норманской теории. Продолжение

Еще выдающийся русский археолог Дмитрий Федорович Щеглов в XIX веке в своей работе «Первые страницы русской истории» (1876) подчеркнул это несоответствие, отметив, что скандинавы «основали в продолжение трех десятков лет государство, превосходившее своим пространством, а может быть, и населением, все тогдашние государства Европы, а между тем это замечательнейшее событие не оставило по себе никакого отголоска в богатой скандинавской литературе. О Роллоне, овладевшем одною только провинцией Франции и притом не основавшем самостоятельного государства, а вступившем в вассальные отношения к королю Франции, саги знают, а о Рюрике молчат». И такое молчание свидетельствует только об одном – отсутствии самого факта того, что скандинавы играли хоть какую-то роль в образовании русского государства и уж, тем более, что они были его основателями и руководителями.

Апологеты норманизма обычно оглашают массу притянутых за уши и часто (как это отмечено в предыдущей статье) взаимоисключающих доказательств, при этом не приводя главного – исторических свидетельств о призвании норманов из скандинавских и других европейских источников. И причина здесь проста – этих свидетельств не существует. Но как же так?! Ведь такой знаменательный факт, как покорение славянских земель, должен быть несомненным предметом гордости скандинавов!

Просто насквозь лживая и откровенно бредовая норманская теория была выдумана намного позже, и внести этот бред в исторические памятники уже не представлялось возможным. Короче, как это постоянно случается с недалёкими скандинавоманами, главное-то учтено не было.



Поэтому факт полного отсутствия в европейских исторических памятниках хоть каких-либо упоминаний и норманском владычестве на Руси и образовании скандинавами русского государства всякие там Скрынниковы и им подобные квазиисторики стараются обходить стороной, поскольку уже одно это полностью обесценивает все их выдумки и совершенно дезавуирует их откровенную ложь.

Гвоздь шестой. Ономастический

Как известно, в «Повести временных лет» говорится, что Рюрик пришел на славянские земли не один, а со своими братьями – Синеусом и Трувором. Об этимологии имен этих якобы скандинавов споры ведутся уже не одно столетие.



Некоторое время тому назад среди апологетов норманской теории возникла тенденция трактовать имена Синеус и Трувор не как собственные, а как производные нарицательные существительные, происходящие якобы от искаженных Нестором старошведских словосочетаний «свой род» (sine hus) и «верная дружина» (thru varing).

Интересно то, что в советскую историографию это мнение, бытовавшее до середины ХХ века в основном в узком кругу историков-эмигрантов, было принесено одним из наиболее ярких и последовательных представителей антинорманизма – Борисом Александровичем Рыбаковым, который посчитал, что развенчание мифа о трех братьях-варягах станет еще одним доказательством несостоятельности норманской теории.



Однако выдающийся отечественный историк и археолог на этот раз допустил серьезную методическую ошибку. Получилось, что если эти имена на самом деле представляли собой словосочетания из старошведского языка, то это только подтверждало постулаты норманистов – значит Рюрик и его соратники были скандинавами. Неудивительно, что многие норманисты подхватили утверждения своего идейного противника.



Впоследствии было доказано, что гипотеза о происхождении летописных имен «Синеус» и «Трувор» от словосочетаний старошведского языка, означающих «свой род» и «верная дружина» совершенно несостоятельна.



Так, выдающийся отечественный филолог-скандинавист Е.А. Мельникова убедительно доказала, что эти «словосочетания» совершенно не соответствуют ни семантике, ни элементарным нормам морфологии и синтаксиса древнескандинавских языков, и никогда не имели значения «род» и «дружина».

Особенно забавно то, что, исходя из летописных данных, Рюрик сделался князем в Новгороде, Трувор – в Изборске, а Синеус – в Белоозере, и если следовать версии о «роде» и «дружине» получается совсем смешная история: сам князь – в Новгороде, его родня – в Белоозере, а дружина – аж в Изборске.



Вот это он расположился! А чего так близко-то?! Можно было своих родственников и воинов и подальше отослать, в тот же Чернигов, например, или даже в Тьмутаракань! Правда, как при этом управлять Новгородом без всякой поддержки, непонятно, ну, видимо, великий конунг и один рассчитывал справиться, тем более, что по сообщению летописца его братья, т.е. весь «род» и вся «дружина» приказали долго жить, оставив Рюрика в полном одиночестве.

Короче, данная гипотеза выглядит просто бредово, и обсуждать её дальше не имеет смысла, но гораздо интереснее то, почему же норманисты так ухватились за этот неожиданный «подарок» от Б.А. Рыбакова.



Одну причину я уже озвучивал: если имена Синеус и Трувор на самом деле представляли собой словосочетания из старошведского языка, то это соответствовало утверждениям норманистов о том, что Рюрик и его соратники были скандинавами. Но, возможно, есть еще что-то такое, что заставило скандинавоманов что называется переобуться в воздухе. По моему мнению, это сама этимология имен якобы скандинавских князей.

По этому поводу существует масса версий, большая часть которых трактует эти имена как скандинавские. Однако, всё далеко не так просто.

Представляется, что имя Синеус по своему звучанию в сто раз более русское, чем скандинавское. Видимо, наиболее простое и лежащее на поверхности объяснение имени Синеус кажется многим ученым не слишком наукообразным, однако, скорее всего, оно и есть верное.



Возможно, это имя было чем-то вроде прозвища, что очень часто встречалось в дружинной среде. Именно из таких имен и прозвищ произошли современные русские фамилии типа Белоусов. Но уж точно, что вряд ли это имя имеет хоть какое-то отношение к Скандинавии.

Что касается Трувора, то здесь можно согласиться с мнением Юрия Акашева, который в своей работе «История народа Рос. От ариев до варягов» утверждает, что имя Трувор имеет западнославянское происхождение, имевшее характер эпитета и означавшее, «что у его носителя была заячья губа (то есть как бы «трехгубый» – явление хоть и не слишком распространенное, но довольно хорошо известное; сравните с русскими фамилиями Трегубов, Трегубович).



В современном польском языке ему соответствует слово «trомjwargy» (польское ом читается как русское у), которое в несколько искаженном русском произношении дает «Трувар». В севернорусском, окающем наречии это имя вполне естественно превратилось в «Трувор».

Видимо, опасаясь такой этимологически верной трактовки имен Синеус и Трувор, сторонники норманизма и постарались выдать их за старошведские словосочетания «свой род» и «верная дружина». При этом они совершенно не испытывали подобных опасений насчет Рюрика, а зря.

Да, казалось бы, в отношении Рюрика всё просто. Это имя почти однозначно считается либо шведским, либо датским. Так, был известен некий Рёрик Ютландский (Рорик Датский), которого некоторые норманисты даже пытались идентифицировать с Рюриком Новгородским.



Однако здесь скандинавоманов подвело слабое знание славянской мифологии, в которой есть такой персонаж, как Рарог, представляющий собой огненного духа, воплощением которого является хищная птица, чаще всего – сокол. В чешском языке raroh – собственно и переводится как «сокол».



Именно сокол-рарог являлся символом власти киевских князей и всех Рюриковичей. Сегодня символ можно видеть на гербе Украины, который многие почему-то называют трезубцем. На самом деле – это пикирующий сокол. К сожалению, бандеровские ублюдки умудрились испоганить и этот гордый и светлый символ.

Вот, собственно говоря, и всё! Имя Рюрик происходит от имени мифологического огненного сокола, который недаром и стал символом Рюриковичей. И это имя не имеет совершенно никакого отношения ни к датчанам, ни к разным прочим шведам. Оно – чисто славянское.

Таким образом, все имена знаменитой троицы – Рюрика, Синеуса и Трувора имеют славянскую этимологию, что еще раз свидетельствует о славянском происхождении их носителей и вбивает очередной гвоздь в крышку гроба норманской теории.

Гвоздь седьмой. Этнологически-понятийный

В «Повести временных лет» говорится о том, что славяне призвали на свои земли варягов. Именно эта запись ПВЛ и является, пожалуй, единственным основанием для убогой норманской теории. Но почему юродивые скандинавоманы вдруг решили, что варяги – это скандинавы?! Кто им вообще такое сказал, где это написано в исторических источниках? Да нигде! Это очередной белогорячечный бред норманистов!

Одно время в качестве доказательства того, что варяги – это шведы, использовался факт существования так называемого «пути из варяг в греки», который некоторые не особо щепетильные квазиисторики норманистского направления считали путем из Швеции в Византию.



Однако даже многим из их собратьев по разуму это утверждение казалось не соответствующим действительности.



Так, например, известный норманист В.В. Мавродин пришел к выводу, что традиционное представление о «пути из варяг в греки» как об артерии, соединяющей Византию и Скандинавию, совершенно неверно. Основанием для такого утверждения стал анализ археологических находок на острове Готланд, являвшемся крупным перевалочным пунктом этого пути.



Так вот, на Готланде, где осуществлялась обширная торговля, среди всех найденных монет доля византийских составляла менее 0,3%, в то время как арабских, германских и прочих было в разы больше.



Например, количество арабских превышало византийские в 130 раз. При этом большая часть византийских монет относится к тому времени, когда «путь из варяг в греки» еще не действовал.

Но если один из конечных пунктов, т.е. Византия, является неверным, то почему тогда второй из них (т.е. Скандинавия) должен оказаться правильным?

Кстати, насчет «пути из варяг в греки» довольно интересное наблюдение сделал Сергей Лесной, анализируя события летописи, относящиеся к 980 году, когда Владимир Святославич при помощи варягов захватил Киев, после чего обманул наемников, не выплатив им оговоренного выкупа с киевлян «по 2 гривне от человека».



Казалось бы, гордость варягов-викингов должна была вскипеть и, поскольку, по утверждению норманистов, количество их на Руси было огромно, они должны были в пух и прах разнести весь Киев, его жителей продать в рабство тем же византийцам (слава богу, хазар к тому времени Святослав Игоревич уже превратил в пыль истории), а самого князя Владимира предать самой жуткой из возможных казней.



Однако эти гордые викинги отправляют к Владимиру послов с униженной просьбой, нет – не о выплате обещанного вознаграждения, как можно было бы подумать, а о том, чтобы тот показал им путь «из варяг в греки». Как ехидно замечает С. Лесной в своей работе «История «руссов» в неизвращенном виде», видимо «варяги настолько хорошо знали Русь и «путь из варяг в греки», имели столько факторий и гарнизонов на Днепре, что, попав в затруднительное положение, не могли найти среди себя в Киеве ни одного, кто мог бы показать им дорогу в Царьград!».



А ведь норманисты прямо утверждают, что именно скандинавы полностью контролировали эту важную и самую прибыльную торговую артерию Древней Руси, дав свои имена почти всем днепровским порогам.

Мало того, ни в одном из скандинавских исторических источников того времени о «пути из варяг в греки» ничего не упоминается. Даже сторонники норманизма скрепя сердце вынуждены признать этот факт.



Так, например, Г.С. Лебедев в своей работе «Эпоха викингов в Северной Европе. Историко-археологические очерки» прямо заявлял, что «путь из варяг в греки» «как особая транспортная система в северных источниках не отразился…».



При этом, пытаясь хоть как-то смягчить этот убийственный исторический факт, Лебедев заявляет, что «путь из варяг в греки» сначала представлял собой явление местного, восточноевропейского масштаба, и скандинавы якобы познакомились с ним только тогда, когда он уже стал центральной государственной магистралью.



Однако, каким же тогда чудесным образом днепровские пороги получили норманские названия, а ведь это одно из самых основных утверждений, на коих зиждется норманская теория. Как говорится, нет ума – считай, калека. Эту русскую поговорку можно отнести к любому из норманистов.

И вот такие умственно отсталые особи живописуют то, как Новгород и Ладога якобы являлись восточноевропейскими форпостами скандинавов, не обращая при этом внимания на то, что количество археологических находок скандинавского происхождения в этих населенных пунктах ничтожно.



По этому поводу исчерпывающим можно считать определение выдающегося отечественного археолога и историка Даниила Антоновича Авдусина, отметившего в своей работе «Изучение археологических источников по варяжскому вопросу», что скандинавские предметы «при огромных размерах новгородских раскопок» представляют собой «каплю в море русских вещей».

Получается, что скандинавы не оставили о себе почти никаких материальных исторических следов. И причина здесь одна – их количество на Руси было ничтожно.

То же касается и следов нематериальных, например, языковых заимствований из скандинавского языка, коих по усердным подсчетам самих же норманистов насчитывается в пределах от 6 и аж до 8 лексических единиц!



Вот это вклад в русский язык от якобы господствовавших не один век на Руси скандинавов! В том же английском языке за время датских набегов накопилось не менее 600 заимствований. И это только те, которые вошли в общеупотребительную лексику, а не попали в местные диалекты.

Интересны и значительные различия в поведении между викингами, являвшихся, по сути, неплохо организованными и хорошо вооруженными разбойниками, терроризировавшими тогда едва ли не всю Европу, и варягами, которые не грабили местное население, не пытались превратить его в рабов, а наоборот – защищали его от внешних врагов, исполняя роль своеобразной пограничной стражи.



В некотором роде деятельность варягов напоминает деятельность казаков в более поздние периоды. Так какие же есть основания утверждать, что варяги – это скандинавы? Абсолютно никаких!

Представляется, что варяги – не этноним, а обозначение группы населения, выделенного по социально-профессиональному признаку, как позже те же казаки.



Это подтверждается и выводами С.А. Гедеонова, который в своем труде «Варяги и Русь» утверждал, что у славян, живущих у Балтийского моря, еще в XIX веке было в употреблении слово «varag» или «warang», имеющее германское происхождение и переводившееся как мечник, от которого, по мнению ученого, и могло быть образовано русское слово «варяг», обозначавшее группу населения, профессионально занимающегося военным делом.

Интересно, что норманисты, утверждая, что слово «варяг» является этнонимом, нередко сравнивают варягов с викингами, но ведь слово «викинг» никакого отношения к этнонимам не имеет, это тоже обозначение определенной социальной группы, занимающейся набегами на другие страны и земли.

В любом случае, первое упоминание в варягах в шведских источниках относится только к 1020 году, что более чем на сто лет позже, чем на Руси, да и то – только в отношении наемников, поступившим в варангский корпус Византии, а никак не в отношении какой-либо этнической группы.

Таким образом, измышления норманистов о том, что варяги – это этнические скандинавы, совершенно несостоятельны, что и позволят вбить в крышку гроба их убогой теории очередной гвоздь.

Гвоздь восьмой. Гвоздь ДНК-генеалогический

Когда отцы-основатели норманизма осуществляли попытки фальсификации российской истории, да и в последующие столетия, когда сторонники норманской теории постоянно устраивали свои вакханалии, такой науки, как генетика, не существовало, что позволяло скандинавоманам даже в тех случаях, когда их ловили на откровенном вранье, списывать всё на субъективную точку зрения или заявлять что-то типа «небольшая ошибочка вышла, но на общую картину она не влияет».



Однако с появлением и развитием генетики до такого уровня, когда появилась возможность оценивать принадлежность любого человека к той или иной этнической группе, врать по поводу якобы скандинавского происхождения Рюриковичей становится всё сложнее и сложнее. А уж с появлением такой науки, как ДНК-генеалогия, – практически невозможно.



Именно благодаря ДНК-генеалогии было достоверно и, надеюсь, окончательно доказано то, что Рюрик и его потомки были славянами.

Что касается самой ДНК-генеалогии, то эта наука представляет собой одну из областей естествознания. По сути, это своего рода молекулярная история. Эта наука рассматривает закономерности наследования изменений нерекомбинантных (негенных) участков ДНК человека в процессе его эволюции на протяжении от десятков до миллионов лет.



По сути, ДНК-генеалогией изучается динамика накопления мутаций в ДНК человека, что позволяет, с учетом хронологии исторических событий, изучать древние миграции людей, определять общих предков, их этническую принадлежность и т.д.

В рамках рассматриваемой темы важно то, что ДНК-генеалогия с абсолютной точностью может определить этническую принадлежность русских князей-Рюриковичей, что и было сделано известным отечественным ученым, доктором химических наук, профессором, Лауреатом Государственной премии СССР, работавшим в МГУ и в Институте биохимии им. А.Н. Баха Академии наук СССР, а затем в Гарвардской школе медицины.



Клёсов является автором множества работ в сфере биохимии и химии полимеров, опубликованных в ведущих научных изданиях мира, а также ряда патентов. Однако наибольшую известность А.А. Клёсов получил как автор работ по ДНК-генеалогии, позволивших полностью развенчать норманскую теорию.



Не вдаваясь в тонкости проводимых ДНК-генеалогических исследований (с подробностями можно познакомиться в таких трудах А.А. Клёсова, как «Занимательная ДНК-генеалогия.



Новая наука даёт ответы», «Происхождение славян. ДНК-генеалогия против «норманнской теории», «Происхождение человека (по данным археологии, антропологии и ДНК-генеалогии)» (последняя работа – в соавторстве с А.А. Тюняевым) и др.), можно сказать, что А.А. Клёсовым было проведено исследование, в котором им была взята вся совокупность известных гаплотипов и выяснено, что ни одного потомка скандинавов из тысячи человек на Украине и в Белоруссии нет, а в России им было обнаружено только двое: один в Пензе, другой – в Саратове.



Таким образом, было достоверно доказано, что никакого хоть сколько-нибудь заметного количества скандинавов на Руси не было, а ведь именно наличие большого людей скандинавского происхождения на славянских территориях – один из главных постулатов норманской теории.

Также было проведено исследование исследовании генеалогии Рюриковичей по анализу ДНК, в результате которого выяснилось, что две трети Рюриковичей являются южнобалтийскими славянами (гаплогруппа N). У остальных была выявлена хромосомная гаплогруппа R1a, распространенная у населения Центральной и Восточной Европы.



Также было выявлено, что У Рюриковичей был общий предок. При этом никаких следов скандинавов в роду Рюриковичей выявлено не было.

Забавно, что сторонники насквозь лживой и гнилой норманской теории, как только результаты исследования были опубликованы, подняли ужасный вой, пытаясь всеми возможными способами опорочить А.А. Клёсова и методы его исследования, объявляя их псевдонаучными.



В свое время тоже самое пытались сделать по отношению к М.В. Ломоносову, В.Н. Татищеву, Б.А. Рыбакову и вообще всем противникам норманской теории. Я недаром чуть выше дал краткую характеристику научным заслугам А.А. Клёсова.



Она позволяет понять всю несостоятельность обвинений его исследований в псевдонаучности. Кстати, нередко такие обвинения выдвигают те, кто не только какой-либо ученой степени или научного звания не имеют, а и высшего (а иногда – и среднего) образования.



Конечно, предчувствие неизбежного конца для их лживых квазиисторических постулатов и для них самих как «ученых» заставляет скандинавоманов и русофобов всех мастей прилагать неимоверные усилия, чтобы вызволить свою уже полуразложившуюся теорию из могилы, где ей и место, однако гвоздь ДНК-генеалогии вместе с другими семью не позволит больше трупу норманской теории вставать из гроба и отравлять своей вонью великую историю нашей страны и нашего народа.

Дмитрий Варапаев

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