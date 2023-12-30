Любой такой обстрел — это лишний гвоздь в крышку гроба Украины в её нынешнем виде
Telegram-канал «Старше Эдды» @vysokygovorit
Террористические обстрелы городов — единственное, по сути, средство, которым Украина может нанести нам серьёзный ущерб, и она будет продолжать это делать, пока может. Никакой военной цели такие обстрелы с прилётами по центру Белгорода не несут — они не наносят ущерба войскам на фронте, не могут подорвать их снабжение или подвоз резервов. Более того, даже запугивание нашего населения — не главная цель.
Главная — занести своим ещё «кусочек перемоги», который позволит как-то поднять подупавшее на фоне провала летне-осенней кампании и последних неудач на фронте настроение. Ещё и подпорченное новым законом о мобилизации.
Понимания, что любой такой обстрел — это лишний гвоздь в крышку гроба Украины в её нынешнем виде, дополнительно подтверждающий безусловную необходимость выполнения всех задач СВО с полным устранением военной угрозы со стороны Киева, у Украины нет. Для такого понимания, впрочем, нужна способность выстраивать причинно-следственные связи, а с ними у политически активной части украинского общества сложно было ещё до «майдана», а сейчас особенно.
Комментарий редакции
Выводы из данной статьи:
1. Украина использует террористические обстрелы российских городов, чтобы нанести ущерб России, несмотря на то, что эти обстрелы не приносят военной пользы.
2. Главная цель таких обстрелов – поднять боевой дух в Украине, пошатнувшийся после неудач на фронте.
3. Украинские власти не понимают, что такие действия только усугубляют их положение и укрепляют решимость России добиться своих целей в СВО.
4. Украина демонстрирует неспособность к стратегическому мышлению и анализу последствий своих действий.
5. Россия должна жестко ответить, чтобы ликвидировать военную угрозу со стороны Украины.
Не “Украина”. А паразиты – оккупанты в 404.
Везде применять и размазывать понятие “украина” не нужно.
За действия незаконной хунты Украина ответственности не несет.
Будущий приемлемый выход нужно искать уже сегодня. И следовать этому решению
несет еще как, никто работать бесплатно не любит, даже украинцы. так хотели заставить. даже сейчас не теряют надежды. украинцы всем должны т.е. всю оставшуюся должны работать за долг. а раньше все брали на халяву т.е. как бы снова не зарабатывали. из тех русских украинцев, что я видел, отметил следующее – здорово работают и бесплатно их можно… под автоматом. следовать решению, это платить. пока таких героев нет. тут нам не хотят дать вэлфэр, там за труд не платят.
Там еще не один десяток биолабораторий НАТО. За них вообще никто ответственности не будет нести.
Плюс АЭС. Там , где они находятся, – будет РФ или РФ и РБ. А биолабораторий не будет.
Неполное устранение угроз со стороны не Киева, а ЕС и США на западе Европы возможно в том случае если хотя бы половина Украины будет в составе РФ, а украинцы либо воевать с ЕС, либо охранять наши границы с ЕС. Других вариантов нет.