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Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 октября 2017

09:22. 24 октября 2017 Просмотров - 424 Нет комментариев Опубликовал:

Клип про российских бойцов ЧВК в Сирии с припевом Виктора Цоя взрывает Сеть (ВИДЕО)

Клип про российских бойцов ЧВК в Сирии с припевом Виктора Цоя взрывает Сеть (ВИДЕО) | Русская весна

На популярном видеохостинге «ЮТуб» появился ролик, посвященный бойцам российской частной военной компании.

Клип был размещён на канале «Русское Небо», зарегистрированном 23 октября 2017 года. Автор пока опубликовал лишь один этот видеоролик, который к моменту публикации статьи быстро приближался к 300 000 просмотров, он занял первую строчку на вкладке «В тренде» в YouTube

Припев песни о русских «солдатах удачи» частично взят из популярной песни группы «Кино» «Кукушка» — «Солнце моё взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак».

«Нашим героям  — ЧВК Вагнера  — которые защищают мир от террористов в Сирии»​ — называется ролик, там есть и такие строки:

«Порой не зная с кем жуёшь свинец бок о бок
Игиловцев* джихадмобилями давим в окопах,
Под огнём минометов падая все-таки взяли Пальмиру,
Садыкам преподали урок и разлетелись кто куда по миру.
Я стою на краю в сотый раз воюя…»

«Из Краснодарского края поднимаемся в воздух, 
Мы те, кто решает неудобные вопросы
И пусть не просто и не каждый вернется, 
Но мы идем вперед пока сердце бьется».

По не официальным данным, публиковавшимся различными российскими СМИ, самая известная из российских частных военных компаний — ЧВК «Вагнера», действует в Сирии под руководством Дмитрия Уткина (позывной Вагнер). До 2013 г. сам Уткин был командиром 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ (Главного разведывательного управления Генштаба Минобороны РФ).

В январе 2017 года была опубликована первая фотография Владимира Путина вместе с Дмитрием Уткиным и его заместителем Андреем Трошевым.

Пресс-секретарь президента России тогда прокомментировал фото Путина вместе с руководством ЧВК. Дмитрий Песков уточнил, что фото было сделано в кулуарах Кремля во время торжественного приёма по случаю празднования Дня Героев Отечества, он также подчеркнул, что отдельно с руководителями ЧВК президент не общался.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Крах ИГИЛ: Армия Сирии и ВКС РФ готовятся к штурму последнего крупного оплота врага (КАРТА)

Крах ИГИЛ: Армия Сирии и ВКС РФ готовятся к штурму последнего крупного оплота врага (КАРТА) | Русская весна

Поддерживаемая российскими ВКС Сирийская арабская армия (САА) продолжает зачищать от терроризма восточный берег Евфрата. Накануне успешная «чистка» прошла в населенных пунктах Хашам и Эль-Зебари провинции Дейр-эз-Зор.

Сейчас правительственным войскам остаются считанные километры до Абу-Кемаль — последнего крупного города на сирийско-иракской границе, контролируемого ИГИЛ. Сообщается, что семьи командиров в спешке оставляют крупный населенный пункт. Рядовые террористы находятся в подавленном состоянии, не находя ничего лучше, чем массово дезертировать на контролируемую сирийской оппозицией территорию. 

Желание продолжать военные действия среди боевиков сохраняется лишь у командного состава и духовных наставников экстремистов. Пытаясь задержать продвижение правительственных сил, командиры бандформирований регулярно планируют атаки на позиции САА, используя для этих целей боевиков-смертников на джихад-мобилях.

Примечательно, после того как курируемые Вашингтоном курдские формирования взяли под контроль Ракку и перебросили основные силы в Дейр-эз-Зор, интерес затянуть военные действия в восточной провинции у командиров боевиков явно возрос. Подтверждением может служить готовящееся наступление ИГИЛ* на правительственные войска в районе населенного пункта Маррат. 

Почему же после прихода в Дейр-эз-Зор курдов, которые якобы тоже борются с терроризмом, уход экстремистов из Сирии, как минимум, не ускорился?

Очевидно, сейчас к радикалам направляется подкрепление из числа вышедших из Ракки «игиловцев». Среди них многие захотят продолжить безнаказанно грабить и убивать население. Как известно, такая возможность пока есть на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Также нельзя сбрасывать со счетов, что, помимо личной выгоды, как курды, так и «игиловцы» воюют в интересах одного куратора, известного своими искаженными представлениями о демократии. Это значит, что стороны могут о многом договориться. Понимая, что на повестке дня встает вопрос о послевоенном устройстве страны, в котором курды будут играть немаловажную роль, командиры ИГИЛ заранее готовят себе «теплое место» во власти и бизнес-структурах. 

Это вполне объясняет, почему курдские формирования, поддерживаемые американцами, смогли за считанные дни отбить у ИГИЛ самое крупное в стране нефтяное месторождение Аль-Омар. Им просто никто не сопротивлялся, за исключением нескольких бандформирований, отданных в жертву счастливого будущего их командиров. 

Что же касается столкновений с правительственными войсками, здесь террористы, понимая, что с вооруженными силами договориться у них не получиться, будут до последнего удерживать населенные пункты, бросая в бой все имеющееся у них пушечное мясо из рядового состава.

Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

Крах ИГИЛ: Армия Сирии и ВКС РФ готовятся к штурму последнего крупного оплота врага (КАРТА) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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