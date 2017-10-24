Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 октября 2017

На популярном видеохостинге «ЮТуб» появился ролик, посвященный бойцам российской частной военной компании.

Клип был размещён на канале «Русское Небо», зарегистрированном 23 октября 2017 года. Автор пока опубликовал лишь один этот видеоролик, который к моменту публикации статьи быстро приближался к 300 000 просмотров, он занял первую строчку на вкладке «В тренде» в YouTube

Припев песни о русских «солдатах удачи» частично взят из популярной песни группы «Кино» «Кукушка» — «Солнце моё взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак».

«Нашим героям — ЧВК Вагнера — которые защищают мир от террористов в Сирии»​ — называется ролик, там есть и такие строки:

«Порой не зная с кем жуёшь свинец бок о бок

Игиловцев* джихадмобилями давим в окопах,

Под огнём минометов падая все-таки взяли Пальмиру,

Садыкам преподали урок и разлетелись кто куда по миру.

Я стою на краю в сотый раз воюя…»

«Из Краснодарского края поднимаемся в воздух,

Мы те, кто решает неудобные вопросы

И пусть не просто и не каждый вернется,

Но мы идем вперед пока сердце бьется».

По не официальным данным, публиковавшимся различными российскими СМИ, самая известная из российских частных военных компаний — ЧВК «Вагнера», действует в Сирии под руководством Дмитрия Уткина (позывной Вагнер). До 2013 г. сам Уткин был командиром 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ (Главного разведывательного управления Генштаба Минобороны РФ).

В январе 2017 года была опубликована первая фотография Владимира Путина вместе с Дмитрием Уткиным и его заместителем Андреем Трошевым.

Пресс-секретарь президента России тогда прокомментировал фото Путина вместе с руководством ЧВК. Дмитрий Песков уточнил, что фото было сделано в кулуарах Кремля во время торжественного приёма по случаю празднования Дня Героев Отечества, он также подчеркнул, что отдельно с руководителями ЧВК президент не общался.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация