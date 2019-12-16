Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Третий гвоздь в крышку гроба. Алексей Орлов и Светлана Большакова

12:56. 16 декабря 2019 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим…

В передаче мы отвечали на следующий вопрос слушателя.

Старик Хоттабыч:
“Мне очень интересно про третий гвоздь в крышку гроба, а может быть пришла пора не поганить землю матушку?”

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

#народное #славянское #радио #третий #гвоздь #предназначение #крада #крода #наследие #душа #давайте #поговорим #обряд #род #гроба #похороны #ведические #знания #предков #алексей #орлов #светлана #большакова #славяне #родные #боги #крышку #kroda

#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #ТретийГвоздьВКрышкуГроба #Предназначение #Крада #Крода #Похороны #ВедическиеЗнания #НаследиеПредков #Душа #АлексейОрлов #СветланаБольшакова #ДавайтеПоговорим #КродаОбряд #Kroda #Род #Славяне #РодныеБоги

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XqGEKzSCMqM

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-254 за 21 апреля 2012
...этого источника энергоресурсов. Цитата, Алексей Миллер, глава Газпрома:«Сланцевый газ... независимости Украины вбивал новый гвоздь в крышку гроба Сахарного завода – в ... на место коварного императора Наполеона третьего мифических «жидомасонов» - и подделка...
Английский агенты в российской власти.
... рубль девальвировался на две трети, и кое-какие российские... проданный завод — это гвоздь в крышку гроба коммунизма. Дорого ли, дёшево...финансовая корпорация», с 1993. Алексей Улюкаев. 1956 г.р. ...премьера и министр финансов Алексей Кудрин. За частые наезды...
Геоэнергетика как основание Второй «холодной войны»
... текст NSS забивает последний гвоздь в крышку гроба любых надежд на улучшение ... направлениях одновременно, Турция стала третьим участником коалиции по урегулированию ситуации...газовую химию. После подписания договора Алексей Миллер рассказал журналистам, что ...
Бэкграунд, выпуск-335 за 25 января 2014
...самой России. И наконец, в третьих - Запад таким образом полностью развязывает...дай бог произойдет, других гвоздей в крышку гроба украинской государственности уже не понадобится... что я такого сказал? Синхрон: Алексей, житель переулка Генерала Вишневского . - ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 декабря 2016
... сторон на территории Сирии полковник Алексей Лещенко, пишет РИА Новости. «После..., символизируют последовательное и неотвратимое заколачивание гвоздей в крышку гроба "сирийской революции" и планов... и войнами в далеких странах "третьего мира". И не случайно в...
К годовщине Великой Победы: дневник партизана Дзяковича — уникальный исторический документ
...и проволоки д[ля] гвоздей. Ночь, кажется, будет... себя, как в гробу. С Гармовичей н[... повесил, Из-под крышки пар валил». Сочиняют...15] Михаил Дудников и Алексей Упорников – земляки-саратовцы ...непосредственно главе полиции безопасности Третьего рейха Р. Гейдриху....

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)