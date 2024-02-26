

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями «Западной» группировки войск на Купянском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 141-й пехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области.

Отражены семь атак штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, а также две контратаки подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 145-ти военнослужащих, танк, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Красное Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики отражены три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Противник потерял свыше 420-ти военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также станцию контрбатарейной борьбы.

▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю.

Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Нетайлово и Очеретино Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отражены шесть контратак штурмовых групп 53-й, 61-й механизированных, 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Первомайское и Петровское Донецкой Народной Республики, а также две атаки подразделений 24-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 410-ти военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение формированиям 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отражены две атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области.

Потери противника составили до 150-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы.

▫️ На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44-й аэромобильной и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Орехов и Малая Токмачка Запорожской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 50-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО «Град».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107-ми районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатых ракеты «Storm Shadow», а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Новокраснянка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Копани Запорожской области и Гладовка Херсонской области.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 574 самолета, 267 вертолетов, 13454 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15237 танков и других боевых бронированных машин, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8167 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19095 единиц специальной военной автомобильной техники.