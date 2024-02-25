Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 143-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Приколотное Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отражены четыре контратаки противника в районе железнодорожной станции Сеньковка в Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, танк, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, а также орудие Д-20.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили свыше 360 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», а также склад боеприпасов ВСУ.

▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой бригады ВСУ и 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отражены семь контратак противника в районах населенных пунктов Новгородское, Ленинское, Ласточкино и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое, Угледар и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Также в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы ВСУ.

Потери противника составили до 140 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и боевая машина РСЗО «Град».

Кроме того, поражены: станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» и склад боеприпасов ВСУ.

▫️ На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Щербаки Запорожской области.

Также в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражены две контратаки штурмовых групп 15-й бригады нацгвардии Украины.

Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Новокраснянка, Райгородка, Троицкое, Голиково Луганской Народной Республики, Сладкая Балка Запорожской области и Черноморовка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 574 самолета, 267 вертолетов, 13392 беспилотных летательных аппарата, 473 зенитных ракетных комплекса, 15220 танков и других боевых бронированных машин, 1225 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8161 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 19055 единиц специальной военной автомобильной техники.

