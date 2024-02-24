

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ и отражены три контратаки в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника составили свыше 395 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.



▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ.

В районах населенных пунктов Первомайское и Ласточкино Донецкой Народной Республики отражены две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ.

Противник потерял убитыми и раненными до 425 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин и 24 автомобиля.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Шевченко Запорожской области отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 125 военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США.



▫️ На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» во взаимодействии с артиллерией нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино И Вербовое Запорожской области.

Потери противника составили до 35 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой Народной Республики сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины.

В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Кроме того, уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Волноваха Донецкой Народной Республики, Чубаревка Запорожской области, Новая Збурьевка и Новая Маячка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 574 самолета, 267 вертолетов, 13315 беспилотных летательных аппарата, 473 зенитных ракетных комплекса, 15207 танков и других боевых бронированных машин, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8152 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19030 единиц специальной военной автомобильной техники.