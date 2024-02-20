

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ и отражены четыре контратаки противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих и два пикапа.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также орудие М119 производства США.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Курдюмовка и Красное Донецкой Народной Республики, а также отразили атаку штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики.

Общие потери ВСУ составили свыше 395 военнослужащих, три танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, три бронетранспортера М113 производства США, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.



▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили занятие более выгодных рубежей и позиций, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ.

Кроме того, в районах населенных пунктов Ласточкино и Первомайское Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ.

Противник потерял убитыми и раненными до 425 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, а также пять автомобилей.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области. Также, отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко Запорожской области.

Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».



▫️ На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» во взаимодействии с артиллерией нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Орехов и Вербовое Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

В течение суток перехвачены семь крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot» производства США, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Кроме того, уничтожены 124 беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Мирное Запорожской области, Лозовое, Ключевое Донецкой Народной Республики, Подгорное, Новоегоровка и Кременная Луганской Народной Республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 572 самолета, 266 вертолетов, 12943 беспилотных летательных аппарата, 471 зенитный ракетный комплекс, 15123 танка и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8118 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18860 единиц специальной военной автомобильной техники.