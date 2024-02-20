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Сколько мы переплачиваем за отопление, и кто на этом наживается. Борис Марцинкевич, Евгений Гашо

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В студии канала «День» доктор технических наук, профессор Московского энергетического института Евгений Гашр и физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

1. История развития системы теплоснабжения в СССР и России. Обсуждается, как создавалась централизованная система теплоснабжения, основанная на теплоэлектроцентралях и котельных. Рассказывается о преимуществах комбинированной выработки тепла и электроэнергии.

2. Реформы ЖКХ в 1990-х годах. Обсуждаются последствия приватизации котельных, дерегулирования системы теплоснабжения.

3. Проблемы управления и финансирования системы теплоснабжения в современной России. Говорится о недостаточном внимании к этой сфере со стороны государства, разделении полномочий между разными министерствами и уровнями власти.

4. Необходимость модернизации и реформирования системы ЖКХ. Говорится о важности проведения технического аудита в городах, разработки схем теплоснабжения, подготовки кадров.

4. Тарифное регулирование и экономика системы теплоснабжения. Отмечается высокая рентабельность бизнеса, необходимость контроля тарифов.

4. Вопросы управления системой ЖКХ. Обсуждается целесообразность передачи функций по управлению из Минстроя в Минэнерго.

5. Роль государства и отношение общества к проблемам ЖКХ. Говорится о важности постоянного внимания к этим вопросам на всех уровнях.

Вывод: в целом в беседе поднимаются актуальные проблемы системы ЖКХ в России, обсуждаются пути их решения через модернизацию инфраструктуры, реформирование системы управления и тарифного регулирования. Отмечается необходимость пристального внимания государства и общества к этим вопросам.

Источник: https://rutube.ru/video/f82e44cc5c370d5db2ec595390406557/
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