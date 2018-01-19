Сколько на самом деле в России должны зарабатывать депутаты
Но, может, это нормальная практика для всего мира и так должно быть? Давайте посчитаем.
Получается, что депутат каждый месяц получает в 11,5 раз больше, чем средняя зарплата по стране.
Запомните это число.
А теперь сравним разницу в зарплатах в нашей стране и в других.
США
Зарплата депутатов: 174 тысячи долларов в год
Средняя зарплата по стране: 55 тысяч долларов в год
Во сколько раз депутаты зарабатывают больше простого народа: в 3,1
Германия
Зарплата депутатов: 118 тысяч долларов в год
Средняя зарплата по стране: 45 тысяч долларов в год
Во сколько раз депутаты зарабатывают больше простого народа: в 2,6 раза
Канада
Зарплата депутатов: 159 тысяч долларов в год
Средняя зарплата по стране: 58 тысяч долларов в год
Во сколько раз депутаты зарабатывают больше простого народа: в 2,7 раза
Франция
Зарплата депутатов: 85 тысяч долларов в год
Средняя зарплата по стране: 45 тысяч долларов в год
Во сколько раз депутаты зарабатывают больше простого народа: в 1,8 раза
Италия
Зарплата депутатов: 181 тысяча долларов в год
Средняя зарплата по стране: 36 тысяч долларов в год
Во сколько раз депутаты зарабатывают больше простого народа: в 4,93 раза
Видите?
Ни в одной из ведущих стран мира депутаты не зарабатывают сумму, которая была бы хотя бы в пять раз больше средней зарплаты по стране.
А у нас, напомним, слуги народа получают в 11,5 раз больше простых работяг.
И тут встает вопрос: справедливо ли это? Конечно, нет.
Вот и получается, что если привязать зарплату депутата к средней по стране, то сейчас в России она должна быть около 170 тысяч рублей.
А в идеале - 70-80 тысяч.
И тогда у народных избранников была бы мотивация делать жизнь простых людей лучше. Ведь от этого зависело бы их собственное благосостояние.
Мечты, мечты.
И ещё одно: зачем депутату Государственной Думы неприкрсновенность? Мне кажется, что нормальным и законопослушным гражданам неприкрссновенность не нужна вовсе, а вам так не кажется?
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В Советском Союзе депутатам вообще не платили зарплату за депутатскую деятельность. Они получали её по основному месту работы. И законы принимались во благо людей, а не махровым олигархам, – как теперь…
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Завтра росстат объявит, что средняя зарплата по стране 100000 р. и всё будет как у всех. ;)
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В Советском Союзе депутаты работали на заводах, фабриках и т.д. Т.е. избираясь, депутат оставался на своем рабочем месте и получал ЗП на этом же рабочем месте, а депутатские обязанности исполнял БЕСПЛАТНО.
“УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Верховного Совета СССР
от 4 августа 1989 года
N 332-I
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
1. В соответствии с Конституцией СССР народные депутаты СССР
осуществляют свои полномочия, как правило, не порывая со служебной или
производственной деятельностью.
Народные депутаты СССР вправе освобождаться от выполнения
служебных или производственных обязанностей на срок, необходимый
депутату для осуществления депутатской деятельности.
2. Народным депутатам СССР возмещаются расходы, связанные с
депутатской деятельностью, в размере 200 рублей ежемесячно, не
облагаемых подоходным налогом.
В случае, если народный депутат СССР одновременно является
народным депутатом союзной или автономной республики, ему возмещаются
расходы, связанные с депутатской деятельностью, только как народному
депутату СССР.
3. Народные депутаты СССР, избранные в состав Верховного Совета
СССР или его органов и освобожденным по решению постоянной комиссии
палаты или комитета верховного Совета СССР от выполнения служебных или
производственных обязанностей, помимо возмещения расходов, указанных в
пункте 2 настоящего Временного положения, выплачивается 500 рублей
ежемесячно, подлежащих обложению подоходным налогом. За этот период
заработная плата по основному месту работы не сохраняется.
Установить месячную заработную плату Председателю Верховного
Совета СССР – 1500 рублей, Первому заместителю Председателя Верховного
Совета СССР – 1300 рублей, членам Верховного Совета СССР –
председателям палат Верховного Совета СССР – 1000 рублей, заместителям
председателей палат, председателям постоянных комиссий палат,
председателям комитетов Верховного Совета СССР – 800 рублей,
заместителям председателей постоянных комиссий палат и комитетов
Верховного Совета СССР – 650 рублей, секретарям постоянных комиссий
палат и комитетов Верховного Совета СССР, председателям подкомиссий и
председателям подкомитетов – 600 рублей, подлежащих обложению
подоходным налогом.
Во всех случаях народным депутатам СССР, избранным в состав
Верховного Совета СССР или его органов и освобожденным по решению
постоянной комиссии палаты или комитета Верховного Совета СССР от
выполнения своих служебных или производственных обязанностей,
ежемесячно выплачиваются не менее средней заработной платы за
предыдущие 12 месяцев, получаемой по прежнему месту работы.
4. Время работы на Съезде народных депутатов СССР, в Верховном
Совете СССР или его органах засчитывается в общий и непрерывный стаж
работы, стаж работы (службы) по специальности, стаж работы, дающий
право на установление процентных надбавок к заработной плате и
получение единовременного вознаграждения за выслугу лет (за стаж
работы по специальности на данном предприятии) , процентной надбавки за
выслугу лет, выплату вознаграждения по итогам работы предприятий за
год, а также в стаж работы, дающий право на пенсию на льготных
условиях и в льготных размерах, если народный депутат СССР был избран
с должности или профессии, предусматривающей данную льготу.”
А если учесть, что на заводах опытные рабочие получали больше 200 рублей, то было не обидно и, главное депутаты РАБОТАЛИ!
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в рассеонии самые депутатистые депутаты в мире!
а если по факту,то зарплата депутатов должна быть средней по стране,что бы они делали то,за что их выбирают,вот тогда и будет всем хорошо.
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Почему бы не расти депутатской зарплате. Часть населения голосует за ядро, а другая не ходит на выборы. В энтих буржуинских странах избиратель жестко реагирует голосами на изменении доходов и привилегий своих избранников. У нас в думе больше всех миллионеров в мире. Большинство это едро. Все миллионеры там. И побеждает едро. По этому едросы просто уверены, что народ голосует за свое обеднение и их обогащение.
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Зачем России вообще нужен этот “бешенный принтер”? Все депутаты “народные”, а вот законы почему то все АНТИНАРОДНЫЕ.
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Что там делают эти кобздоны и разные там спортсмены.Одни должны на сцене лицедействовать другие в спортзалах.А у нас не дума а проходной двор как и Россия.
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За какой год эти сведения? Зарплата депутатов в 400 тыс. была давно
“В соответствии с Федеральным бюджетом на 2017 год, принятым депутатами Госдумы, зарплата народных избранников выросла до 800 тысяч рублей, что примерно в 22 раза больше, чем средняя заработная плата по стране. Кроме того, на обслуживание одного депутата запланировано потратить 1 млн. рублей в месяц.”