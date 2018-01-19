Сколько на самом деле в России должны зарабатывать депутаты

Не будем лукавить и честно признаем, что должность депутата государственной думы очень важна. Именно занимающие ее люди влияют на жизнь всей страны.

Но глядя вокруг, а потом вспоминая, сколько зарабатывают депутаты в России, не покидает ощущения, что им переплачивают. И сильно.

Напомним, что в среднем депутаты самого высокого уровня у нас получают около 400 тысяч в месяц. Это чуть более 8 тысяч долларов.

Средняя зарплата в России, по официальным данным (на наш взгляд, завышенным) равна 35 тысячам рублей в месяц. Неплохой такой перепад по сравнению с доходами властьимущих, правда?