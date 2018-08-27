Новости Украины и Новороссии 27 августа 2018
- 12:01 Порошенко: Россия ответит за газовый шантаж.
- 11:15 Новый донецкий трамвай вышел на маршрут.
- 10:51 «Россия готовится отсечь Украину от моря», — украинский вице-адмирал (ВИДЕО).
- 08:06 Порошенко рассчитывает на эффективность миротворческой миссии для Донбасса.
- 04:30 Киев загоняет страну в «газовую ловушку» и приближает крах Украины.
- 04:00 Почему на выступлениях Порошенко падают солдаты? (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:00 Сенцову нужно дать умереть, — мнение (ВИДЕО).
- Вчера 20:52 «Краматорск — Германии, Мариуполь — Греции»: Порошенко мечтает передать ответственность ЕС.
Порошенко: Россия ответит за газовый шантаж
Россия не напугает Украину газовым шантажом, она возместит все потери, понесенные страной в этой сфере, передает РИА Новости заявление украинского президента Петра Порошенко.
Кроме того, несколько дней назад исполнилось 1000 дней, как Украина живет без российского газа, добавил Порошенко.
Напомним, Киев перестал закупать российский газ в конце 2015 года и в последующие годы не использовал его при подготовке к отопительным сезонам. В Украинские хранилища стал закачиваться газ, приобретаемый по реверсу в Европе.
В декабре и феврале Стокгольмский арбитраж вынес несколько решений по спорам «Нафтогаза» и «Газпрома» в отношении контрактов на поставку и транзит природного топлива, обязав в итоге российскую сторону выплатить украинской $ 2,56 млрд.
Однако в июне «Газпром» добился в кассационной инстанции приостановки исполнения данного решения.
В начале июля «Нафтогаз» подал новый иск с требованием обязать «Газпром» пересмотреть тарифы на транзит газа с марта 2018 года. Свой иск украинская сторона оценила уже в $ 11,5 млрд.
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Новый донецкий трамвай вышел на маршрут
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«Россия готовится отсечь Украину от моря», — украинский вице-адмирал (ВИДЕО)
Бывший командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук обвинил Россию в «провоцировании бунтов» и реализации «стратегии хаоса» в Азовском море.
В эфире одного из политических ток-шоу на украинском ТВ Гайдук заявил, что действия ВМФ РФ в Чёрном и Азовском морях «являются шагами, касающимися реализации этого проекта».
По словам бывшего командующего ВМС Украины, Москва просчитывает всё шаг за шагом, и «экономическое давление на Мариупольский и Бердянский морские порты имеет не только сугубо экономическое влияние».
«Мы должны понимать, что в этих портах работает до 5 тыс. портовиков, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения, и здесь просчет идет в том направлении.
Представьте себе, на востоке от Мариуполя находится „нулевка”, где находится наша приморская группировка, которая ежедневно имеет боевые столкновения с противником, а на запад от Мариуполя и в самом Мариуполе идут бунты населения, потому что они теряют работу, теряют возможность содержать свои семьи и пр.
Я думаю, эти вопросы просчитываются и на это делает ставку Россия», — уверен украинский вице-адмирал.
Гайдук также переживает, что Кремль будет использовать акции протестов среди металлургов для реализации «наихудшего сценария — прорубания коридора, который идет вдоль Азовского моря».
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Порошенко рассчитывает на эффективность миротворческой миссии для Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на эффективность и успешность миротворческой миссии ООН, введения которой он добивается в Донбасс, об этом президент сказал в ходе общения с дипломатами и военными в воскресенье в Авдеевке Донецкой области.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
“Очень важно, чтобы мы общими усилиями Украине принесли мир, мы боремся за мир. Очень важно, чтобы ключевой элемент этого мирного процесса — миротворческая операция с мандатом Совета безопасности ООН — также для нас была эффективной и успешной”, — сказал президент, выступление которого транслировали украинские телеканалы.
Порошенко отметил, что Киев будет бороться за украинскую землю, и “в результате нашей работы мы вернем оккупированные земли Украины”. “Обращаюсь к украинцам на оккупированных территориях: верьте, украинский флаг, украинская власть точно вернется, вернется на каждый кусочек”, — сказал Порошенко.
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Киев загоняет страну в «газовую ловушку» и приближает крах Украины
На протяжении долгого времени украинское правительство и глава государства Петр Порошенко отстаивали идею полного разрыва отношений с Россией.
На высшем уровне в адрес Москвы продолжают звучать лицемерные заявления. Однако именно Кремль мог бы быть «спасательным кругом» в тяжелой экономической ситуации, которая наблюдается сегодня на Украине.
Так, например, официальный Киев мог бы существенно сэкономить на закупках газа. На сегодняшний день украинская сторона отказывается напрямую работать с «Газпромом» и втридорога закупает российское топливо у европейских государств.
То есть, по сути, власти «незалежной» делают все, чтобы усугубить и без того сложное положение, подталкивая к финансовому краху страну.
Только за первую половину этого года импорт природного газа из Европы на Украину составил 4,18 млрд кубометров. За такое количество сырья Киев ни много ни мало разорился аж на 1,15 млрд долларов. Причем что самое интересное, что по сути украинская сторона не нанесла ущерба российской экономике, а наоборот её укрепила.
Согласно сообщению Государственной службы статистики Украины, официальный Киев транжирит бюджет. В ведомстве уверяют, что швейцарские компании поставили в Незалежную 1,72 млрд куб. м газа (на $473,8 млн), польские — 334 млн куб. м ($99 млн), немецкие — 1,35 млрд куб. м ($368,7 млн), английские — 310,5 млн куб. м ($83,9 млн), венгерские — 117,6 млн куб. м ($31,2 млн), словацкие — 89 млн куб. м ($24 млн), люксембургские — 57,8 млн куб. м ($16,2 млн), словацкие — 89 млн куб. м ($24 млн), австрийские — 21,3 млн куб. м ($6,4 млн).
Примечательно, что ранее министр энергетики Украины Игорь Насалик убеждал украинское население в необходимости переплачивать европейским компаниям, дабы укрепить суверенитет государства. По его словам, именно так официальный Киев добивается независимости от России.
Подобная ситуация может свидетельствовать о том, что украинские власти придерживаются глупой, безграмотной политики, которая загоняет в угол население и губительно сказывается на экономике страны.
Причем если официальный Киев продолжит придерживаться подобной тактики, то уже в ближайшее время газ для Украины может подорожать. Если запуск проекта «Северный поток-2», как планировалось, пройдет в 2019 году, то Незалежная перестанет быть транзитером и будет вынуждена либо покупать «голубое топливо» у России, либо переплачивать, закупая его же у европейцев.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Почему на выступлениях Порошенко падают солдаты? (ФОТО, ВИДЕО)
24 августа на параде ко дню независимости на Крещатике сразу два солдата потеряли сознание.
Один во время речи президента, другой — когда шла минута молчания по погибшим украинцам. Таким образом, уже пять военных упали в обморок при Петре Порошенко за годы его президентства.
Журналисты украинского издания «Страна» собрали все случаи и разобралась, почему это происходит.
24 августа 2018 года. Парад ко Дню независимости
Во время последнего случая один из солдат почетного караула потерял сознание на Крещатике. Это произошло около 10:35, когда президент произносил речь. Военного подхватили и увели. А позже заменили почетный караул.
Солдат упал во время слов Порошенко о связи Украины и ЕС: «Я хочу отдельно обратить внимание: и мы нужны Европе, потому что без нас Евросоюз не станет законченным и идеальным проектом.
Цивилизационная граница современной Европы проходит вдоль северо-восточной границы Украины. На континенте все, кто не ослеплен российскими деньгами, понимают, что без независимой европейской страны, мира и безопасности в Европе было бы меньше».
Позже стало известно, что на Крещатике потерял сознание еще один военный. В этот раз солдат Десантно-штурмовых войск Украины. Он упал во время минуты молчания. Его не успели подхватить, и он упал на асфальт. Пострадавшего оттащили коллеги.
26 марта 2018 года. Годовщина создания Нацгвардии
Этой весной президент произносил речь в честь годовщины Нацгвардии. За ним стояли два знаменосца. Во время минуты молчания один из них зашатался и упал на колено. Его подхватили и увели. Место у знамени заняли другие военные.
14 марта 2018 года. Встреча президента Австрии Александра ван дер Беллена
Также в этом году произошел курьезный случай с шапкой солдата почетного караула. Перед Администрацией президента в Киеве встречали президента Австрии. Внезапно один из военных потерял шапку, когда отдавал салют. Она выкатилась на красную дорожку. Петр Порошенко вернул головной убор.
Видео обнародовал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook. Он отметил, что это было «очень по-человечески».
25 ноября 2017 года. День памяти жертв голодомора
Еще один обморок произошел во время памятных мероприятий возле Мемориала жертвам Голодомора с участием президента. Рухнувшего солдата почетного караула увезла скорая помощь. Свидетели говорят, что он ослабел и упал.
7 июня 2014 года. Инаугурация Петра Порошенко
Первый случай произошел на инаугурации — караульный потерял сознание, когда мимо него проходил новоизбранный президент. Он выронил карабин и упал на красную дорожку. Случай тут же стали интерпретировать, как символ. Одни говорили, что это хороший знак — солдат потерял оружие, значит, скоро закончатся боевые действия на востоке Украины. Другие считали, что — это недоброе предзнаменование.
Почему падают солдаты?
Психологи отмечают, что стресс вряд ли мог стать причиной обморока, ведь адреналин, наоборот, держит организм в тонусе, и что это скорее всего физиологические факторы.
В случае с падением солдата у Мемориала жертвам голодомора оказалось, что фуражка пережала сосуды. Гвардеец подтвердил, что чувствовал, как ему сдавило голову, после чего резко стало плохо.
В случае с падением на инаугурации говорили о тепловом ударе — военные стояли на 30-градусной жаре. Сам пострадавший, Александр Секало, рассказал журналистам, что почетный караул выстроился у Верховной Рады за полчаса до прибытия президента. У него немного кружилась голова, но он думал, что выстоит. А когда появился Петр Порошенко, то у солдата резко потемнело в глазах.
Позже выяснилось, что у военного серьезное заболевание почек. В клинике нефрологии Киевского госпиталя сообщали, что заболевание почек могло спровоцировать воспаление легких, которое солдат президентского полка получил во время службы.
После того, как в военном госпитале у Секало обнаружили болезнь, его не стали лечить, а выписали домой в Черкасскую область и уволили из армии. Деньги на лечение приходилось занимать, он жил с матерью, которая работает сторожем.
Бывший военный уехал в Киев, где устроился на работу помощником печатника, чтобы заработать на лекарства.
Лайфхаки от британских гвардейцев
Украинские военные говорят, что если солдат почетного караула почувствовал, что ему плохо, нужно поднять руку или отойти самому.
Солдаты падают не только в Украине. Одни из «чемпионов» британские гвардейцы, которые участвуют в разных мероприятиях с королевской семьей.
Перед свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон им предстояло простоять не менее четырех часов. Но они отнеслись к этому с британским юмором. «Терять сознание надо по стойке смирно. Возможно, при этом вы сломаете нос и потеряете сколько-то зубов», — заявил The Times майор Дей Бивэн, командовавший караулом из 101-го гвардейца.
Он добавил, что в обморок не упадешь, если быть бдительным и не отвлекаться. Например, можно решать в уме уравнения.
Накануне солдатам велели проверить, не слишком ли туго сидит шапка на голове. Рекомендовали утреннюю пробежку в день мероприятия, обильный завтрак и питье, и чаще шевелить пальцами ног и напрягать щиколотки, поскольку кровь хуже циркулирует, когда стоишь на пятках, а это может спровоцировать обморок.
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Сенцову нужно дать умереть, — мнение (ВИДЕО)
Общественный деятель из Эстонии Дмитрий Линтер в интервью крымско-татарской писательнице Диане Кади заявил, что Олегу Сенцову нужно дать умереть.
По мнению правозащитника, невозможно голодать без последствий сто дней, а дело режиссёра — абсолютный фейк, направленный на дискредитацию российского государства.
«Это его многомесячная голодовка, где он, героически преодолевая позывы к еде, уже сто дней голодает, скоро будет двести. Человек вошёл в историю, он обеспечил себе диетическое питание витаминами и разными средствами для поддержания своего здоровья и похудания.
Если он хочет умереть таким образом от голода, нужно обеспечить ему безопасный уход в мир иной», — заявил Линтер в эфире программы «Пари с Дианой Кади».
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«Краматорск — Германии, Мариуполь — Греции»: Порошенко мечтает передать ответственность ЕС
Президент Украины Порошенко рассчитывает привлекать средства стран Евросоюза для восстановления временно оккупированных Украиной городов Донецкой и Луганской областей после того, как Украина потеряла деньги международных доноров на восстановление Донбасса.
«У нас другая Украина и ее абсолютно другое место в мире, и именно поэтому украинские послы будут заниматься несколькими очень важными вещами — мобилизацией средств мира по восстановлению инфраструктуры Донбасса.
Мы будем делать так, чтобы каждая страна Европейского союза взяла на себя ответственность за восстановление конкретного населенного пункта на Донбассе, в Донецкой и Луганской областях», — сказал Порошенко во время выступления на открытии нового газопровода в Авдеевке.
Позже на встрече с руководителями заграничных дипломатических представительств Украины и военнослужащими ВСУ глава государства объяснил, что речь идет о программе установления своеобразного патроната над определенными городами и поселками Донбасса.
«Пусть Германия возьмет ответственность за Краматорск, Греция — за Мариуполь, пусть Великобритания — за Волноваху, пусть другие страны возьмут Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку. Это будет хорошим символом, ибо если люди будут инвестировать в восстановление нормальной жизни на Донбассе, они будут понимать тот уровень проблем, который сегодня касается нас», — отметил президент.
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