Новости Украины и Новороссии 27 августа 2018

24 августа на параде ко дню независимости на Крещатике сразу два солдата потеряли сознание.

Один во время речи президента, другой — когда шла минута молчания по погибшим украинцам. Таким образом, уже пять военных упали в обморок при Петре Порошенко за годы его президентства.

Журналисты украинского издания «Страна» собрали все случаи и разобралась, почему это происходит.

24 августа 2018 года. Парад ко Дню независимости

Во время последнего случая один из солдат почетного караула потерял сознание на Крещатике. Это произошло около 10:35, когда президент произносил речь. Военного подхватили и увели. А позже заменили почетный караул.

Солдат упал во время слов Порошенко о связи Украины и ЕС: «Я хочу отдельно обратить внимание: и мы нужны Европе, потому что без нас Евросоюз не станет законченным и идеальным проектом.

Цивилизационная граница современной Европы проходит вдоль северо-восточной границы Украины. На континенте все, кто не ослеплен российскими деньгами, понимают, что без независимой европейской страны, мира и безопасности в Европе было бы меньше».

Позже стало известно, что на Крещатике потерял сознание еще один военный. В этот раз солдат Десантно-штурмовых войск Украины. Он упал во время минуты молчания. Его не успели подхватить, и он упал на асфальт. Пострадавшего оттащили коллеги.

26 марта 2018 года. Годовщина создания Нацгвардии

Этой весной президент произносил речь в честь годовщины Нацгвардии. За ним стояли два знаменосца. Во время минуты молчания один из них зашатался и упал на колено. Его подхватили и увели. Место у знамени заняли другие военные.

14 марта 2018 года. Встреча президента Австрии Александра ван дер Беллена

Также в этом году произошел курьезный случай с шапкой солдата почетного караула. Перед Администрацией президента в Киеве встречали президента Австрии. Внезапно один из военных потерял шапку, когда отдавал салют. Она выкатилась на красную дорожку. Петр Порошенко вернул головной убор.

Видео обнародовал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook. Он отметил, что это было «очень по-человечески».

25 ноября 2017 года. День памяти жертв голодомора

Еще один обморок произошел во время памятных мероприятий возле Мемориала жертвам Голодомора с участием президента. Рухнувшего солдата почетного караула увезла скорая помощь. Свидетели говорят, что он ослабел и упал.

7 июня 2014 года. Инаугурация Петра Порошенко

Первый случай произошел на инаугурации — караульный потерял сознание, когда мимо него проходил новоизбранный президент. Он выронил карабин и упал на красную дорожку. Случай тут же стали интерпретировать, как символ. Одни говорили, что это хороший знак — солдат потерял оружие, значит, скоро закончатся боевые действия на востоке Украины. Другие считали, что — это недоброе предзнаменование.

Почему падают солдаты?

Психологи отмечают, что стресс вряд ли мог стать причиной обморока, ведь адреналин, наоборот, держит организм в тонусе, и что это скорее всего физиологические факторы.

В случае с падением солдата у Мемориала жертвам голодомора оказалось, что фуражка пережала сосуды. Гвардеец подтвердил, что чувствовал, как ему сдавило голову, после чего резко стало плохо.

В случае с падением на инаугурации говорили о тепловом ударе — военные стояли на 30-градусной жаре. Сам пострадавший, Александр Секало, рассказал журналистам, что почетный караул выстроился у Верховной Рады за полчаса до прибытия президента. У него немного кружилась голова, но он думал, что выстоит. А когда появился Петр Порошенко, то у солдата резко потемнело в глазах.

Позже выяснилось, что у военного серьезное заболевание почек. В клинике нефрологии Киевского госпиталя сообщали, что заболевание почек могло спровоцировать воспаление легких, которое солдат президентского полка получил во время службы.

После того, как в военном госпитале у Секало обнаружили болезнь, его не стали лечить, а выписали домой в Черкасскую область и уволили из армии. Деньги на лечение приходилось занимать, он жил с матерью, которая работает сторожем.

Бывший военный уехал в Киев, где устроился на работу помощником печатника, чтобы заработать на лекарства.

Лайфхаки от британских гвардейцев

Украинские военные говорят, что если солдат почетного караула почувствовал, что ему плохо, нужно поднять руку или отойти самому.

Солдаты падают не только в Украине. Одни из «чемпионов» британские гвардейцы, которые участвуют в разных мероприятиях с королевской семьей.

Перед свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон им предстояло простоять не менее четырех часов. Но они отнеслись к этому с британским юмором. «Терять сознание надо по стойке смирно. Возможно, при этом вы сломаете нос и потеряете сколько-то зубов», — заявил The Times майор Дей Бивэн, командовавший караулом из 101-го гвардейца.

Он добавил, что в обморок не упадешь, если быть бдительным и не отвлекаться. Например, можно решать в уме уравнения.

Накануне солдатам велели проверить, не слишком ли туго сидит шапка на голове. Рекомендовали утреннюю пробежку в день мероприятия, обильный завтрак и питье, и чаще шевелить пальцами ног и напрягать щиколотки, поскольку кровь хуже циркулирует, когда стоишь на пятках, а это может спровоцировать обморок.

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