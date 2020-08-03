Зачем строить, когда можно пилить?

" Повышать тарифы Чубайс начал в нулевые годы. В 2004 году он провел эту реформу. Разработка началась в 2002 году, форсаж был в 2003, и в 2004 он это дело ликвидировал и превратил энергетику России из локомотива в тормоз общественного развития."

— 1 июля у нас состоялось не только голосование, но и подъем тарифов ЖКХ. В Кировской области есть город Луза, в котором тарифы повысили настолько, что они стали в 11,8 раз больше, чем в Москве. Я даже не знаю, как прокомментировать, потому что это бред.

— Почему бред? Это государство создавалось для бизнеса, приближенного к власти. Допустим, вы — котельная, приближенная к власти. Вас вообще не интересует, могут за ваши услуги люди платить или не могут. Вы рассчитываете, что у вас такая себестоимость, она растет, безусловно, потому что цены растут. У вас такие-то аппетиты, такие коррупционные интересы, потому что вы должны кому-то что-то.

Может быть, просто захотелось купить домик в Париже. Повысить тариф. А может быть, еще проще: котел прохудился, надо его отремонтировать. Но государство же не будет заботиться о гражданах. Государство не будет покупать котел для котельной. Значит, нужно купить его за счет тарифов, причем деньги нужны сегодня, а не в течение пяти лет. И повышают.

А что с людьми происходит, это неважно. Как было сказано, люди — новая нефть. Кто-нибудь спрашивает мнение нефти, когда ее добывают и перерабатывают? Никто не спрашивает мнение нефти. Точно так же при нашей демократии никто не спрашивает мнение людей, разумеется, за исключением референдумов по Конституции.

— Как продвигали Конституцию в самых разных СМИ? По большому счету, посыл был один — мы отказываемся от ельцинского прошлого. Мы говорим о том, как было плохо в 1990-е, но пользуемся всеми «достижениями», которые были сделаны тогда.

— Это какими?

— Например, по ЖКХ, о чем мы с вами говорили. Чубайс раздробил единую монополию РАО ЕЭС.

— Он ее раздробил в 2004 году, а единая монополия была создана советской властью. Причем здесь 1990-е?

— Чубайс, если я не ошибаюсь, пришел в ЕЭС в конце 1990-х?

— В 1997 году. В 1990-е годы Чубайс занимался организацией работы, расстановкой людей, борьбой за власть внутри РАО «ЕЭС России». Там у него, как он пришел к власти, архив сгорел под Новый год, когда он пытался понять, как устроены финансовые потоки. Его растерянным чумазым лицом в новостях с наслаждением любовалась вся страна. В 1998 году после дефолта они втроем

Вяхирев,

Аксененко,

Чубайс

попытались повысить тарифы. На что им Примаков сказал:

«Ребята, вы хотите повысить тарифы, но вдруг вы хотите повысить тарифы недостаточно. Давайте мы проведем аудит, из чего ваши тарифы складываются, и отложим на месяц. Вы просите в полтора раза повысить, а может, нужно в два раза повысить. Кто знает?»

Эти три богатыря вышли в приемную, друг на друга посмотрели, молча, не сговариваясь, вернулись обратно и сказали:

«Евгений Максимович, мы патриоты, обойдемся без повышения тарифов. Не нужно, ради бога, аудита!».

Повышать тарифы Чубайс начал уже при Путине в нулевые годы. В 2004 году он провел эту реформу. Разработка началась в 2002 году, форсаж был в 2003, и в 2004 он это дело ликвидировал и превратил энергетику России из локомотива в тормоз общественного развития.

— Где кучка маленьких князьков, которые сидят на этих кранах и могут сами повышать какие-то тарифы.

— Не только. Если человека разорвать на мелкие кусочки, бросить на землю и допустить, что это все потом как-то срастется, и потом человек останется живой, как будет выглядеть такой сросшийся из разнородных кусков человек с ногой вместо уха? Как он будет жить? Российская энергетика — закон этот Путин подписывал и голосовала за него «Единая Россия», не будем об этом забывать — оказалась в столь же чудовищном состоянии, как сросшийся человек с ногой вместо уха. Она разорвана на части и кое-как наперекосяк срослась.

— Значит, тарифы ЖКХ и так далее — это наследие не ельцинской, а уже путинской эпохи?

— Практика задирания тарифов выше всех возможностей — это уже путинская эпоха, безусловно. В ельцинскую эпоху задирать тарифы было некуда. Где-то задирали. В Москве не задирали, потому что у людей не было денег платить. И не было воли организовывать это, потому что занимались распилом материального наследства Советского Союза. В чем логика путинской эпохи? Переходим к непосредственной приватизации не заводов, а уже людей. Что такое монетизация льгот, с чего все началось? Разрушение повседневной жизни и ликвидация образования и здравоохранения, жилищная реформа, коммунальная реформа, земельная реформа? Это разрушение социального капитала, разрушение повседневности. Это людей непосредственно перерабатывают в материальное богатство.

В 1990-е перерабатывали в богатство заводы, а когда с материальным капиталом разобрались, стали перерабатывать социальный капитал. Люди — новая нефть, все правильно.

— Интересное мнение высказал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев: «Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости. И все эти разговоры, что мы какие-то убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи замки и так далее, и тому подобное». На ваш взгляд, сколько мы переплачиваем?

— Я вполне доверяю главе антимонопольной службы. Меня только изумляет, что он это все констатирует, но ничего не делает для борьбы с этим. Возможно, он это говорил с чувством гордости за коммунальщиков и за свое антимонопольное ведомство — вот как мы хорошо нагнули этих холопов.

Если начать считать издержки, то на основной части территории России на 30% можно всю эту коммуналочку, все эти тарифы опустить в первый же год, и особо никто ничего не почувствует. Обратите внимание, у нас сейчас объявили коммунальные каникулы. В связи с коронабесием можно было не платить за коммуналку, по-моему, два месяца. И где аварии?

Если нет заначки, если все работает на соплях, если нет запаса прочности, я перестал платить, сантехник дядя Вася не получил зарплату, ремонтников нет, все прорвало, мы утонули. Где все это? Значит запас прочности есть. Какой? На два месяца хватило. И простите, пожалуйста, помимо всего этого мы видели заявления разных оффшоров и иностранных компаний, которые говорили, что мы снимаем с себя ответственность за качество снабжения, мы вам ничего не обязаны, граждане Российской Федерации, мы субъекты иных юрисдикций, но при этом значимых аварий нет. Значит запас прочности есть.

Запас прочности не в толщине металла, а запас прочности в толщине компаний, в том, что у компаний есть возможности, не получая текущих доходов, не получая дотаций от государства, совершенно спокойно из каких-то закромов вынуть деньги и за их счет жить. Не у всех, конечно. В Кировской области мы это не видим. Но у многих других есть. А если так, значит мы переплачиваем.

Анатолий Борисович Чубайс — эффективный менеджер? Согласитесь, он действительно эффективный. Раз он эффективный менеджер, норматив воровства должен превышать 30%? Должен. Иначе, насколько я могу судить логику этих людей, менеджер неэффективный. Если нормативы воровства превышают 30%, значит на 30% можно спокойно скинуть цену. И после того как подавят саботаж, — в некоторых регионах, между прочим, вооруженный саботаж будет, — все будет нормально, минус 30%. Это гипотеза, конечно.

— После 1 июля, когда у нас в июне был более или менее стабильный курс доллара и евро. Рубль чувствовал себя уверенно за счет достаточно больших интервенций со стороны Центробанка, сейчас опять валюты полезли вверх. Что вы по этому поводу думаете?

— Это еще одна иллюстрация того, чего стоит Конституция, потому что в Конституции написано, что «Банк России» обязан обеспечивать стабильность национальной валюты. Еще в ноябре 2013 года руководство «Банка России» сказало, что в гробу оно все это видело, и девальвация у нас началась в январе 2014 года. Еще до всяких санкций, еще при Януковиче в Киеве, при нефти в 105 долларов за баррель и так далее.

Мы готовимся к референдуму по Конституции. Мы должны обеспечивать благодарность Владимиру Владимировичу Путину за наше счастливое, стабильное детство? Должны. Пока голоса не отданы, все должно быть хорошо. Но, когда вы отдали голоса, кому вы нужны? Это как рыба: икру выметала и больше она не нужна никому, только на корм собакам. То же самое и с избирателями. Обязательства государства и обязательства политиканов перед избирателями заканчиваются актом голосования.

— Напряжение в обществе растет. И для экономики и для стабильности страны и даже для ее целостности сейчас закладывается большая бомба.

— О закладывании бомбы можно было говорить год назад. Сейчас поздно, потому что никакой экономики больше нет. Экономика коронабесия не выдержала. Страховая компания «Росгосстрахжизнь» провела исследование, опросив граждан Российской Федерации о их месячных доходах. Реальный прожиточный минимум примерно в два раза выше официального, 25 тысяч рублей в месяц, причем на человека, а не на члена семьи.

В феврале, до начала коронабесия, людей с доходом ниже прожиточного минимума, т. е. ниже 25 тысяч рублей, было 63,7%. В июне людей с доходом ниже прожиточного минимума стало 72,8% плюс 9% умерло. Здесь беда не в том, что выросло количество людей с доходом ниже прожиточного минимума, которые жить не могут. Беда в том, что когда все было типа хорошо, их было почти 64%. Про закладку бомб говорить поздно. Реальные доходы большинства нашего населения падают с лета 2013 года.

Речь идет о введении военного положения без войны, прикрываясь коронавирусом, когда власть понимает, что её все ненавидят, пусть даже по разным причинам, и она сама себя ненавидит. Поговорите с членами «Единой России» о Владимире Владимировиче Путине, вы такое услышите, что никакому нацболу в голову не придет. Эта власть не будет улучшать жизнь людей. Как можно в разгар коронабесия не перекладывать бордюрчики? Деньги сами собой не распилятся, бордюрчик сам собой не уложится. Это моя гипотеза, но товарищ Собянин её вроде бы подтверждает.

Как обычно делали хунты в Африке и Латинской Америке? Они вводили военное положение. Теперь нами управляют люди умные. Они придумали, как сделать то же самое, но без военного положения. Коронабесие. Если вы чем-то недовольны, вас посадят не за критику власти, а за распространение фейковой новости. Священника, который захватил монастырь на Урале, за что сажают? За распространение фейковой новости о коронавирусе. Наши правоохранительные органы всерьез считают, если он рассказывает про Ноя, про потоп, про сотворение Земли, это все реальные события. А коронавирус, видите ли, фейковая новость!

— Нам говорили, что поправки в Конституцию обеспечат суверенитет Российской Федерации от Запада, но, по большому счету, мы идем в фарватере западной политики.

— История с коронабесием показала, что суверенитет есть у двух стран, которые бы я никогда не обвинил в том, что они суверенны: Швеция и Беларусь. Вот у них суверенитет есть. А когда вы покупаете глобальную франшизу, жрете что дают, при этом еще радостно облизываетесь и просите налить в мисочку еще чего-нибудь, никакого суверенитета у вас нет.

Я уж не говорю о том, что суверенное государство — это государство, которое эмитирует валюту по потребностям своей экономики. В экономике суверенитет — это вот это. Если вы свою валюту эмитируете по мере тех долларов, которые вам позволили западные хозяева рынков заработать или взять взаймы, как у нас сейчас, вы хоть обсуверенитетьтесь, хоть обслюнявьтесь этим суверенитетом, никакого суверенитета у вас нет. И наконец, последнее. Страна, руководство которой так ее ненавидит и так ненавидит свое прошлое, что на параде Победы закрывает фанеркой мавзолей Ленина, это суверенитет, да? У меня ощущение, что это суверенитет, как у генерала Власова. Я думаю, если бы генерала Власова спросили: «Господин генерал, Российская освободительная армия — это суверенная сила?» Он бы ответил: «Да, конечно».

Вы очень хорошо вспомнили про мавзолей Ленина, который все время закрывают. Я соотнес это с новой статьей Конституции, где говорится об исторической преемственности. Если мы какую-то часть своей истории зарываем фанеркой и не хотим ее видеть, о каком исполнении поправок, вообще, можно говорить?

Господин Дмитрий Киселев, по-моему, один из наших официальных пропагандистов, призвал ставить по всей стране памятники эсэсовцу Краснову! Террористу, на фоне зверств которого блекли зверства фашистов! С другой стороны, если они считают себя преемниками не эсэсовцев, как тогда объяснить их социально-экономическую политику в отношении всех народов России? Если посмотреть на результаты, думаю, что Гитлер им со сковородки аплодирует. И отнюдь не каким-то Чубайсам, которые в 2007 году ушли из РАО «ЕЭС России», а нынешним.

Каждый год закон о бюджете не Чубайс подписывает, не Ельцин с того света приходит из «Ельцин Центра» и подписывает закон о бюджете. Его президент подписывает каждый год. Давайте посмотрим на политику России в отношении Украины, когда российское государство финансирует не просто антироссийский режим (спишем это на мазохизм), но финансирует откровенно фашистский режим, который к нам относится, как относились гитлеровцы, и делает все, чтобы провести дерусификацию своей страны, как немцы проводили дерусификацию Украины.

— Хотелось бы услышать от вас прогноз экономической ситуации до конца года.

— Нет у нас конца года. Сейчас посмотрим, психанет наше уважаемое руководство или нет. Сейчас у нас «Норильский никель», который легко могут национализировать. Это будет правильное дело, потому что подсчет убытков вполне теоретически позволяет сказать: товарищ Потанин, если ты не в состоянии владеть активом, быть эффективным собственником, верни, пожалуйста, обратно. По-другому объяснить этот штраф сложно.

Может быть, у кого-то где-то проснулась совесть. Такое тоже бывает. Две гипотезы. Сейчас могут начать шерстить либералов в противоходе от Серебрянникова. Скорее всего, не начнут. В середине сентября ожидается обвал мировых рынков, потому что американцы будут поддерживать Байдена против Трампа. Может быть, они психанут и будут раньше это делать. Это будет неправильно с точки зрения внутриамериканской политики, но все мы люди, у всех у нас нервы.

Следующий этап — побеждает Трамп. Ни Байден, ни Трамп своего поражения не признают. Для того и для другого сломаться — это смерть и не только социальная. Значит, будет нечто вроде гражданской войны. В Америке восстание черных расистов и обслуживающих их белых либералов. Это генеральная репетиция. Что будет с американской экономикой после гражданской войны? Лучше уж десяток русских атомных бомб.

Я вполне допускаю в начале следующего года 50 рублей за доллар. Только никому от этого легче не будет, потому что доллар провалится на треть, а может и больше. Начнется провал доллара уже в этом году. На этом фоне евро подрастет, все остальные подрастут, но нам от этого легче не будет, потому что наше государство не занимается развитием. У нас сейчас уникальное окно возможностей, как в 1930-е годы, когда можно заново построить страну как всемирный локомотив. Но у нас некому этим заниматься. У нас люди с собственными дедами навоеваться не могут.

— Я удивился, когда один из политологов, обосновывая необходимость обнуления президентского срока, сказал, что страна у нас очень большая, поэтому даже за четыре срока очень сложно с ней что-то сделать. Я сразу вспомнил, какой рывок наша страна, которая была намного больше в конце 1920-х — в 1930-е годы, сделала за двадцать лет.

— Импотенты могут бесконечно разнообразно и бесконечно красиво оправдывать импотенцию. Воры могут бесконечно красиво и бесконечно убедительно оправдывать воровство. Но от этого они не перестают быть ни импотентами, ни ворами. А разговор, что двадцать лет — это мало, для Моисея, который сорок лет водил евреев по пустыне…

Мы не евреи, но нас по пустыне национального предательства водят уже 33 года. Уж пора о чем-нибудь подумать. Можно посмотреть на восстановление Советского Союза после войны. С 1945-го — не надо по 1965-й, — по 1953-й год. За годы жизни Сталина. Причем там была реальная угроза войны, чудовищная засуха, страшный голод 1947 года, Корейская война, лютая междоусобная война в руководстве. Одно «дело врачей» чего стоит! А еще и расстреливали. Ленинградское дело. И при этом как поднялась страна?

Настоящая индустриализация началась эдак в году 1931-1932-м. За восемь лет, к 1940 году, это стала другая страна. А когда говорят: ой, а кому-то не хватило двадцати лет, вы знаете, если я не буду хотеть вскопать грядку, мне и ста лет не хватит для ее вскапывания. Плохому танцору всегда мешают ноги партнерши, а российским нынешним либеральным, прости господи, руководителям мешает народ России. И они его за это не любят.

Сейчас государственная политика, как я понимаю, направлена на разграбление страны. Разные функционалы, разные задачи. По эффективности нынешнее руководство намного превышает советское. И по эффективности Владимир Владимирович Путин и его окружение, на мой взгляд, намного круче товарища Сталина и его наркомов. Функционал просто другой.

Конец сентября — мировые рынки летят в тартарары, а наши клоуны подпрыгивают и завывают о том, что Россия — островок стабильности. Реальная безработица — минимум десять миллионов человек, а скорее всего, пятнадцать. Рисуется, что у нас экономический спад процентов пять. В реальности он процентов двенадцать, а то и больше. Людей держат по домам разными страшилками-пугалками. При этом платят десять тысяч детских, пять тысяч взрослых, говоря, что это не пять тысяч, а 19 500. Люди радуются, потому что совсем недавно ничего не платили, потом платили 1 300. Плюс преступность.

— Откуда у государства деньги, если производства останавливаются?

— В федеральном бюджете без движения валяется до сих пор 13 триллионов рублей. Это после того как два триллиона сто пятьдесят миллиардов просто так перекачали в «Банк России», лишь бы куда-нибудь спрятать, под прикрытием аферы «Сбербанка». Так что денег достаточно, чтобы построить страну заново. Просто зачем строить, когда можно пилить?

Источник: https://izborsk-club.ru/19703